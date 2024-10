Programação do Dia das Crianças no Parque Horto Florestal

Quem disse que o Dia das Crianças é só para as crianças? Para celebrar a data e integrar todas as gerações, o Parque Estadual Alberto Löfgren – Horto Florestal, administrado pela Urbia, divulga a programação de outubro com uma série de atividades especiais voltadas para os pequenos e suas famílias. Com brincadeiras tradicionais, caminhadas pela natureza e oficinas criativas, o Parque será o lugar perfeito para celebrar o mês mais lúdico do ano.

A agenda inclui o evento Brincar de Rua, a 2ª edição da Caminhadinha Noturna, com foco na fauna e flora locais, Pedaladinha e oficinas interativas para crianças de todas as idades. O objetivo das atividades é proporcionar momentos inesquecíveis, resgatando tradições e promovendo o aprendizado de forma criativa e divertida. Confira o cronograma completo abaixo:

Brincar de Rua – Mulek de Rua

Data: 12 de outubro

Horário: das 10h às 13h e das 14h às 17h

Sobre: buscando integrar todas as gerações, o Parque recebe mais uma edição do Brincar de Rua. Organizado pela Mulek de Rua, em parceria com o Passeios Kids e Horto Florestal, o evento convida toda a família a reviver brincadeiras tradicionais que marcaram época, como andar de carrinho de rolimã, jogar bolinha de gude, peteca, futebol de botão e muito mais. O evento terá duração de três horas e permite que adultos e crianças se divirtam juntos. Ingressos disponíveis no

Local: ciclovia do Portão 1

Link de ingressos: Ingressos Kids

Oficina Educativa sobre a Mata Atlântica

Data: 13 de outubro

Horário: das 14h às 15h

Sobre: o Parque Estadual do Horto Florestal organizará uma Oficina Educativa sobre a Mata Atlântica, com mesas repletas de sementes nativas para ação sensorial com os pequenos.

Local: próximo ao Verdant e Parque Família

Atividade gratuita

Oficina de Desenhos da Fauna Nativa

Data: 13 de outubro

Horário: das 14h às 15h

Sobre: o espaço também contará com uma Oficina de Desenhos da Fauna Nativa, em que serão distribuídas gravuras de três espécies nativas do local para que as crianças conheçam e possam colorir as ilustrações com giz de cera.

Local: próximo ao Verdant e Parque Família

Atividade gratuita

Visita Guiada Especial de Mês das Crianças

Data: 13 de outubro

Horário: das 15h às 16h

Sobre: para que as novas gerações possam contemplar a história e a beleza do Museu Florestal, o Parque vai organizar uma visita mediada pela equipe de educação ambiental da Urbia. Com duração de cerca de uma hora, a visitação permitirá aos pequeninos e seus familiares conhecerem o acervo do Museu, composto por um diverso mostruário de madeiras entalhadas, sementes, peças das escolas de xilografia, charão, marcenaria, aquarelas, pintura mural de espécies nativas, vitrais, além de outras obras.

Local: Museu Florestal

Link de ingressos: Urbiapass

Pedaladinha

Data: 20 de outubro

Horário: das 9h30 às 11h30. Largada para crianças de 5 a 9 anos, às 9h30, e para crianças de 9 a 13 anos, às 10h30.

Sobre: a Pedaladinha é uma atividade especial organizada pela Escolinha de Bike para Todos. Durante todo o evento, haverá instrutores ensinando gratuitamente crianças e adultos a andarem de bike em uma área delimitada edevidamente sinalizada. A ação também consiste em uma competição paga na qual os pequenos percorrerão um trajeto de 1km, para crianças de 5 a 9 anos, e um trajeto de 2 a 4km para crianças de 9 a 13 anos. As largadas serão realizadas de 3 crianças por vez, de 3 em 3 minutos. Além disso, os participantes que se destacarem na atividade ganharão medalha e subirão em um pódio criado pelo organizador do evento.

Local: ciclovia do Portão 1

Link de inscrição: Formulário

Caminhadinha Noturna

Data: 26 de outubro

Horário: 18h

Sobre: a Caminhadinha Noturna retorna em sua 2ª edição como uma das grandes atrações do mês e acontece no dia 26 de outubro. Durante o passeio, as crianças e acompanhantes serão guiados pela Fada da Floresta e explorarão o lago das capivaras, o pinheiro do brejo, o bambuzal, o Trópico de Capricórnio e o Museu Florestal. Ao longo da caminhada, guias contarão histórias e lendas sobre o Saci e o Curupira, figuras emblemáticas do folclore brasileiro.

Local: Centro de Visitantes

Link de ingressos: Urbiapass