Programação do CCBB educativo – Arte e Cultura realiza encontro de professores, oficinas e mais

O CCBB Educativo – Arte e Cultura, vinculado ao CCBB São Paulo, convida o público a integrar-se à programação proposta pelo CCBB São Paulo e participar das da programação aberta para o público de todas as idades.

No dia 23 de março, o CCBB Educativo – Arte e Cultura convida a mestranda, professora e Iyalorisa Fernanda Righeti dos Santos para um encontro especial destinado a professores. Sob o tema “Do preconceito à informação”, o evento propõe uma reflexão sobre o papel da escola na construção de uma narrativa inclusiva e respeitosa sobre as religiões de matriz africana. O encontro acontecerá no Auditório, às 10h, com capacidade para 40 pessoas.

Mantendo as atividades inspiradas na atual exposição do Prédio Histórico, “Encruzilhadas da Arte Afro-Brasileira”, o CCBB Educativo – Arte e Cultura, oferece propostas como o “Sensorial Estúdio”, “Oficina Integrada – Reparar o Imaginário”, o coral “Som em Cena”, além de oficinas para famílias e crianças, como o “Primeiro Brincar – ‘Tecnologias Brincantes'”, “Oficininha – Autorretratos”, “Que Livro é Esse?”, “Conto um Conto”, mediação de leitura e visitas educativas do “InsPiraAção” em Português e Libras. As atividades são pensadas para o público de diferentes faixas etárias, propondo uma interação personalizada com a exposição.

Confira a programação completa em: www.bb.com.br/cultura

“Do preconceito à informação: qual seria o papel da escola na construção do ensino da história das religiões de matriz africana? ”

Dia: 23/03

Horário: 10h

Duração: 1h

Local: Auditório

Capacidade: 40 pessoas

Oficina Integrada – Reparar o imaginário

Dias: Todos os dias, exceto terças-feiras

Horário: das 10h às 18h

Classificação: A partir de 5 anos

Som em Cena – Afrossentidos

Dias: Quinta à Segunda

Horário: das 13h30 às 14h

Classificação: Livre

Primeiro Brincar – Tecnologias Brincantes

Dias: Sábados e domingos,

Horário: das 15h às 16h.

Mezanino do Prédio Histórico.

Até 15 pessoas.

Famílias com crianças de 0 a 3 anos.

Oficininha – Autorretratos

Dias: Sábados e domingos,

Horário: das 16h às 16h40.

Mezanino do prédio histórico.

Até 15 pessoas.

Famílias com crianças de 4 a 7 anos.

Contação de histórias “Conto um Conto”

Dias: Segundas, sextas, sábados e domingos

Horário: das 14h às 15h.

Mezanino do Prédio Histórico.

Classificação: Livre.

Mediação de leitura “Que Livro é esse?”

Dias: Sábados e domingos,

Horário: das 11h às 12h.

Mezanino do Prédio Histórico

Classificação: Livre.

Mediação Poética “InsPiraAção”

Dias: Quintas,

Horário: 15h30 às 15h45.

Espaços expositivos do CCBB, Prédio Histórico.

Classificação: Livre.

Visitas educativas – Agendadas

Dias: Segunda a sexta-feira (exceto terças e feriados),

Horário: das 9h30 às 10h30 e das 15h às 16h

Espaços expositivos do CCBB, Prédio Histórico.

Até 45 pessoas por sessão.

Classificação: A partir de 7 anos.

Visitas educativas – Espontâneas

Dias: Segunda a sexta-feira (exceto terças-feiras),

Horário: Das 12h às 13h e das 17h às 18h e sábados e domingos, das 17h às 18h.

Espaços expositivos do CCBB, Prédio Histórico. Até 15 pessoas por sessão.

Classificação: A partir de 7 anos.

Visitas educativas em Libras

Dias: Sextas-feiras das 17h às 18h e domingos

Horário: das 12h às 13h,

Espaços expositivos do CCBB, Prédio Histórico.

Até 15 pessoas por sessão.

A partir de 7 anos