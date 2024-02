Programação do CarnaHelp Socorro 2024 “Vem Pra Festa!”

Com a aproximação do Carnaval, a expectativa cresce de forma palpável na Estância Hidromineral de Socorro. Com sua programação diversificada e atrativa, o CarnaHelp 2024 promete envolver e entreter os moradores locais e os visitantes que escolhem a cidade como destino para celebrar essa festa tão emblemática. Desde os desfiles de blocos de rua até os concorridos bailes temáticos, a cidade se transforma em um verdadeiro palco de celebração, onde a alegria contagia a todos.

No domingo, dia 11 de fevereiro, às 21h, as ruas de Socorro serão tomadas por uma energia contagiante com a passagem do Bloco do Turista, que neste ano traz consigo uma proposta inovadora e consciente: o tema Carbono Zero. Em parceria com a Copaíba, o bloco se comprometeu com a neutralização do carbono, através do plantio de árvores, tornando-se assim o 1º Bloco Sustentável do Circuito das Águas Paulista. Essa iniciativa pioneira não apenas promove a diversão e a festividade característica do Carnaval, mas também ressalta a importância da sustentabilidade e do cuidado com o meio ambiente, demonstrando que é possível conciliar a celebração com a responsabilidade ambiental.

Além disso, a programação do CarnaHelp 2024 está repleta de atividades emocionantes ao longo de todos os dias, oferecendo uma variedade de opções para todos os gostos e idades. Desde shows musicais de artistas renomados até apresentações culturais e esportivas, há algo para todos os foliões desfrutarem. Com tantas opções vibrantes e animadas, o CarnaHelp 2024 promete ser uma experiência única e inesquecível para todos os que participarem desta festa icônica na Estância Hidromineral de Socorro.

Programação do CarnaHelp 2024

Desfiles – Ruas Campos Salles e Treze de Maio

10/02 – Sábado

20h30 – Banda da Alegria com a Corte do Carnaval

21h – Banda do Nheco22h – Vai Quem Qué

22h15 – Bloco da Falange

22h15 – Bloco da APAE

22h30 – G.R.C.E.S.– Caprichosos do Samba

23h – Sambistas Sem Tradição

11/02 – Domingo

20h30 – Banda da Alegria com a Corte do Carnaval

21h – Bloco I. DANCE

21h – Bloco do Turista – Carbono Zero – com ISA & THOMAS

21h45 – Bloco do BARBOSA de São Luiz do Paraitinga

22h – G.R.C.S. Escola de Sacola Unidos do Peruche de São Paulo 22h15 – Bloco Esquerda Ligera

22h30 – Sambistas Sem Tradição

12/02 – Segunda Feira

20h30 – Banda da Alegria com a Corte do Carnaval

21h – Bloco I. DANCE

21h15 – Bloco da Falange

21h30 – Vai Quem Qué

21h45 – Bloco Juca Teles e Estrambelhdos de São Luiz do Paraitinga

22h15 – G.R.C.E.S.– Caprichosos do Samba

13/02 – Terça Feira

20h30 – Banda da Alegria com a Corte do Carnaval

20h45 – Banda Banzé do Bigode

21h – G.R.C. Escola de Samba Gaviões da Fiel Torcida

22h – Bloco Esquerda Ligera

23h – Sambistas Sem Tradição

Shows – Praça da Matriz

Dias 10, 11, 12 e 13 – Matinê com Banho de Espuma todos os dias a partir das 15h.

09/02 – Sexta Feira

20h30 – Festival das Marchinhas (edição das campeãs)

23h – Banda Banzé do Bigode

10/02 – Sábado

Matinê – Praça da Matriz

15h30 – Banda da Alegria

21h – DJ Thiago FT

00h – Banda Mika Loka

11/02 – Domingo

Matinê – Praça da Matriz

15h30 – I. DANCE

21h – DJ Thiago FT

23h – Banda do Barbosa de São Luiz do Paraitinga

00h – Banda Mika Loka

12/02 – Segunda Feira

Matinê

15h30 – I. DANCE

21h – DJ Thiago FT

23h – Banda Estrambelhados de São Luiz do Paraitinga

00h – Banda Mika Loka

13/02 – Terça Feira

Matinê

15h – DJ’s

16h – Banda Banzé do Bigode

21h – DJ Thiago FT

22h- Banda Banzé do Bigode

00h30 – Banda Mika Loka

13/02 – Terça Feira – 23h59

Grande Encontro de Trios Elétricos na Praça da Matriz

Praça do Fórum

11/02 – Domingo

18h às 2h – Meia Dúzia DJ’s

Praça do Amanhã

10 e 11/02 – CarnaDance – Das 15h às 17h

11/02 – Navegantes Brasilidade Sonora – 18h

Esquina da Rua Campos Salles – 13 de Maio.

Sábado dia 10/02

16h – Trio Perre e convidados

Oficina de Máscaras

Dias: 10 e 12 de fevereiro de 2024

Horário: das 15h30 às 18h

Local: Praça da Matriz

Oficina de Maquiagem Artística Infantil

Dias: 11 e 13 de fevereiro de 2024

Horário: das 15h30 às 18h

Local: Praça da Matriz