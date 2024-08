Programação de setembro no Teatro Cesgranrio

06 de setembroO Quarteto do Rio, formado pelos ex-integrantes do tradicional grupo Os Cariocas Leandro Freixo, Hernane Castro, Neil Teixeira e Eloi Vicente, apresenta o show com arranjos harmoniosos e interpretações únicas com baiões, sambas e bossa nova. Teatro Cesgranrio. Dia 6/9, às 20h. R$ 60 / R$ 30 (meia). Sympla. Livre. 90 min. Apresentação única.