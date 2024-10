Programação de outubro no Teatro Cesgranrio

26

Matheus Torres, finalista do reality show Estrela da Casa, sobe ao palco do Teatro Cesgranrio para uma noite inesquecível. Com o talento e a simpatia que conquistaram o Brasil, o mineiro promete emocionar o público com uma setlist exclusiva, que irá misturar músicas autorais com as canções que marcaram sua participação no programa. Do pop à MPB, o repertório é pensado para agradar a todos, proporcionando momentos de emoção e diversão. Além da música, Matheus promete criar uma conexão única com a plateia, como forma de agradecimento pelo apoio que recebeu durante o programa. Será uma oportunidade imperdível para ver de perto um dos grandes talentos da nova geração da música brasileira! Teatro Cesgranrio, dia 26/10, às 20h. R$ 120 / R$ 60 (meia). Sympla. Classificação: Livre. Duração: 60 minutos.