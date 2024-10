Programação de novembro no Teatro Cesgranrio

Coral Amigos do São Vicente

O Coral Amigos do São Vicente o novo espetáculo, “Memória das Águas”, que combina canções de povos originários com obras de grandes nomes da música brasileira, como Caetano Veloso e Tom Jobim. Nesse show, o grupo utiliza as águas como uma metáfora para explorar temas universais como a ancestralidade, a vida e a memória coletiva. Teatro Cesgranrio, dias 01 e 02/11, às 20h. Classificação: Livre. Duração: 60 minutos.

Banda Mokambo

A banda Mokambo lança sua nova turnê no Teatro Cesgranrio com o show do álbum “Tudo que há de mais bonito”. Com raízes no folk e blues, a Mokambo traz sonoridades clássicas, como gaitas distorcidas e violão de 12 cordas, em um espetáculo que mistura luz e som para criar uma experiência envolvente.

Teatro Cesgranrio, dia 03/11, às 19h. Classificação: Livre. Duração: 120 minutos. Apresentação única.

Dani Black

Dani Black já teve suas canções interpretadas por grandes nomes como Ney Matogrosso, Gal Costa e Milton Nascimento. Com quatro álbuns lançados e indicações ao Grammy Latino, ele lança “Uma cidade chamada eu mesmo”, produzido pelos renomados Los Brasileiros.

Teatro Cesgranrio, dia 07/11, às 20h. Classificação: Livre. Duração: 100 minutos. Apresentação única.

Ana Vilela e Celso Fonseca

O show “De Volta à Base” é um encontro emocionante entre Ana Vilela e Celso Fonseca em homenagem à música brasileira. No formato intimista de voz e violão, os dois artistas unem seus talentos para interpretar canções icônicas da MPB, levando o público a viver uma noite cheia de emoção.

Teatro Cesgranrio, 08/11, às 20h. Classificação: Livre. Duração: 70 minutos. Apresentação única.

Gupe

Guga Lamar e Pedro Freitaz prometem uma noite repleta de emoção e música de alta qualidade com canções do novo álbum e grandes sucessos que consolidaram a dupla como uma das revelações mais promissoras da música brasileira contemporânea. Teatro Cesgranrio, dia 09/11, às 20h. Classificação: Livre. Duração: 90 minutos. Apresentação única.

Rir para não surtar

Dos mesmos criadores da “Comédia Cariocaos”, “Rir Pra Não Surtar” fala sobre os desafios da vida moderna. A peça questiona algumas normas sociais, enquanto nos faz rir de situações absurdas que enfrentamos diariamente. Teatro Cesgranrio, dia 11/11, às 19h. Classificação: 14 anos. Duração: 60 minutos. Apresentação única.

Magnata Joe

Magnata Joe apresenta o novo show “A chapa esquenta”. O grupo mistura rock e hip hop a letras de protesto e reflexão. Desde sua estreia, a banda já se apresentou em diversos festivais abriu shows para grandes nomes da música, como CPM 22, Maskavo, Charlie Brown Jr. e Raimundos.

Teatro Cesgranrio, dia 14/11, às 20h. Classificação: Livre. Duração: 60 minutos. Apresentação única.

Alberto Rozenblit

Com músicas interpretadas por grandes nomes da música brasileira, como Nara Leão, Simone e Zé Renato e uma longa lista de trilhas sonoras memoráveis para novelas, programas e minisséries, Alberto Rozenblit apresenta uma seleção de suas obras mais icônicas e recebe o filho para uma participação especial. Teatro Cesgranrio, dia 22/11, às 20h. Classificação: Livre. Duração: 90 minutos. Apresentação única.

Kwesny

Um dos comediantes mais autênticos e divertidos da atualidade, Kwesny escolheu o Teatro Cesgranrio para gravar o seu primeiro Especial de Comédia “Tudo Conectado”. Ele promete transformar memórias pessoais em piadas cativantes, mostrando que nada em sua vida foi por acaso. Teatro Cesgranrio, dia 29/11, às 15h. Classificação: 16 anos. Duração: 90 minutos. Apresentação única.

Matu Miranda

Após turnê pela Europa, o Matu Miranda retorna ao Rio para o show de lançamento do seu primeiro álbum, Matutanto. O cantor, compositor e instrumentista, que conquistou o público durante a participação no programa The Voice Brasil, é considerado uma das grandes promessas da MPB.

Teatro Cesgranrio, dia 30/11, às 20h. Classificação: Livre. Duração: 120 minutos. Apresentação única.