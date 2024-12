Programação de Natal do Teatro Santa Cruz inicia amanhã

Para encantar toda a família, o Teatro Santa Cruz, a partir de amanhã, passa a exibir duas atrações que prometem encantar toda a família neste Natal e entreter o público do entorno, visitantes e frequentadores do Shopping Santa Cruz, localizado na Zona Sul de São Paulo. Uma das atrações será a peça “A grande oficina do Papai Noel” que fica em cartaz de 14 a 22 dezembro e o musical, piano de Natal com Rogério Koury, com exibição única no dia 20 de dezembro.

Conheça um pouco mais sobre as atrações da nova programação abaixo:

A grande oficina do Papai Noel – em cartaz entre os dias 14 e 22 de dezembro, sexta, sábado e domingo às 15h00 e com classificação livre, a peça com duração de 60 minutos traz a história do Papai Noel que na véspera de Natal está fazendo os últimos ajustes em seus brinquedos para que tudo dê certo na entrega dos presentes de Natal.

Porém, um fato estranho acontece, o carpinteiro da grande oficina recebe um bilhete dizendo que o pobre velhinho foi sequestrado no meio da noite. Esta notícia pode deixar as crianças sem os seus presentes de Natal!

O coração de todos os amigos bate mais forte e um grande mutirão é formado para desvendar o sumiço do bom velhinho, passando a ter surpresas na busca da solução deste mistério. E numa prova de que a união não só faz a força, mas também move e transforma os sentimentos, Papai Noel é resgatado antes da meia-noite podendo entregar os presentes a todos. Assim as crianças do mundo inteiro poderão passar a noite de Natal com muita alegria e amor no coração.

Os ingressos custam entre R$ 30,00 e R$ 80,00, e podem ser parcelados em até 12x.

Piano de Natal com Rogério Koury – em cartaz no dia 20 de dezembro, sexta às 20h00 e com classificação livre, Rogério Koury, renomado pianista, traz uma celebração musical de 90 minutos cheia de encanto e emoção. Em uma apresentação única de piano solo, Koury interpreta uma seleção de clássicas músicas natalinas que aquecerão os corações e envolverão o público no espírito festivo da temporada.

Com seu toque delicado, Rogério Koury, promete transformar clássicos como “NOITE FELIZ”, “ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU”, “NATAL TODO DIA”, “NATAL BRANCO (White Christmas)”, “ANOITECEU”, HALLELUJAH” em experiências memoráveis. A sua habilidade em mesclar técnica apurada com expressividade abre novos caminhos para estas canções, proporcionando uma nova perspectiva sobre as tradições natalinas.

Os ingressos custam entre R$ 45,00 e R$ 90,00, e podem ser parcelados em até 12x.

Para mais informações, assim como adquirir um ingresso, acesse o site do teatro, portal online da Sympla Bileto ou vá até a bilheteria, localizada no Piso Cultura.

Serviço – Teatro Santa Cruz

A grande oficina do Papai Noel

Dias e horário: 14 e 22 de dezembro, sexta, sábado e domingo às 15h00



Piano de Natal com Rogério Koury

Dia e horário: 20 de dezembro, sexta às 20h00

Horário de abertura do teatro: 1 (uma) hora antes dos espetáculos

Horário de abertura da bilheteria: 2 (duas) horas antes dos espetáculos

Funcionamento do Teatro Santa Cruz: terça-feira a sexta-feira das 14h até as 22h e aos sábados das 10h às 23h e domingos das 12h às 21h

Local: Teatro Santa Cruz – Piso Cultura (PC) do Shopping Santa Cruz – Rua Domingos de Morais, nº 2.564 – Vila Mariana/São Paulo – SP