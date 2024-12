Programação de Natal da Prefeitura de SP terá patinação no gelo, tirolesa e sessões de cinema ao ar livre

A Prefeitura realiza, a partir do próximo sábado (7) e até 31 de dezembro, mais uma edição do Festival de Natal de São Paulo, com atividades gratuitas no Natal Radical, que vai acontecer no Modelódromo do Parque Ibirapuera; e o Natal Triângulo SP, na região central.

O secretário municipal de Turismo, Rui Alves, destacou que a Prefeitura, atenta ao potencial atrativo e turístico da ocasião, resolveu inovar. “Natal é um momento estratégico para o turismo em todo o mundo, pois fomenta o comércio local e torna a cidade um atrativo turístico para compras e lazer. Por isso, resolvemos oferecer este ano, além da decoração típica, atividades como esportes de aventura, música e cinema”.

O Natal Radical será realizado entre os dias 7 e 22, no Centro Esportivo e de Lazer Modelódromo do Ibirapuera, e terá atividades como patinação no gelo, pista de hoverboard (skate motorizado com duas rodas), simulador, surf machine, parede de alpinismo e mega tirolesa, entre outras. A expectativa é receber mais de 60 mil pessoas em todo o período.

Na região central, durante o Natal Triângulo, de 12 a 31 de dezembro, acontecerão sessões de cinema ao ar livre com filmes sobre o tema e apresentações de corais.

Programação

Natal Radical – 7 a 22 de dezembro, das 14h às 22h, no Centro Esportivo e de Lazer Modelódromo do Ibirapuera (R. Curitiba, 290 – Paraíso)

Atrações

Pista de patinação no gelo;

Pista de hoverboard temática;

Pista de patinação tradicional;

Arena lúdica com Papai Noel e oficinas;

Simulador Nasa com neve;

Surf machine – onda gelada;

Parede de alpinismo com slider e Rapel;

Mega Tirolesa;

Bungee jump;

Arena jungle;

Praça de alimentação.

Natal Triângulo SP – 12 a 31 de dezembro

Sessões de cinema ao ar livre com temas natalinos e apresentação de corais. Haverá decoração temática com elementos cenográficos nos seguintes locais:

Praça Padre Manoel da Nóbrega

Triângulo Histórico

Largo do Café

Praça do Patriarca

Praça Antônio Prado

Largo da Misericórdia