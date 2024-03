Programação de março no Novo Anhangabaú destaca as mulheres

No mês em que se celebra o Dia Internacional das Mulheres, o Novo Anhangabaú traz uma programação que comprova que lugar de mulher é onde ela quiser – principalmente brilhando nos palcos do Vale! A agenda tem edições especiais de atrações semanais já conhecidas, como Vale Um Samba e Sons do Vale, e também atividades que colocam a mulher no holofote, como uma Noite de Baile Charme só com grandes divas e uma competição de skate para elas subirem na prancha e demonstrarem suas habilidades.

Tudo isso, claro, acompanhado de atividades que já caíram nas graças do público, como patins e Dança dos Povos, e com novidades, como o BikeCine, grande novidade do cinema a céu aberto em São Paulo, aulas de jiu-jitsu e o retorno da oficina de origami.

Confira o que o Novo Anhangabaú oferece em março:

EVENTOS ESPECIAIS

Todos os sábados de março, uma atividade especial e única para celebrar as mulheres por meio de diferentes representações artísticas. Abrindo a programação, no dia 02, às 18h, o Flamenco Urbano – Fiesta Española, uma homenagem da Cia. Jaleo à essência feminina, com uma noite repleta de intensidade que promete fazer o público se entregar à dança, aprendendo os passos e assistindo à uma apresentação dos membros da companhia.

No dia 09 de março, acontece a partir das 18h o 1º Afrodites Game of Skate, uma atividade realizada por mulheres e para mulheres, que consiste em uma competição de manobras entre as participantes. A primeira skatista fará um movimento, e as outras competidoras deverão tentar reproduzir – a cada tentativa falha recebem uma letra, até que completem a palavra “SKATE” e sejam eliminadas do jogo. Além das participantes, a equipe da atividade também tem mulheres em toda a operação, incluindo juízas, locutoras, cantoras e DJs.

Já no dia 16, é Noite do Baile Charme e Suas Divas, trazendo uma edição especial com apenas mulheres no palco, homenageando grandes artistas que embalam o movimento como Sandra de Sá, Erykah Badu e Beyoncé, em uma grande celebração da cultura negra, da música e da dança. A atividade acontece a partir das 18h.

No dia 23, a Batalha da Encruzilhada – Mulheridades, que já é tradicionalmente realizada a cada 15 dias na Praça Sete Jovens, na zona norte de São Paulo, chega ao Novo Anhangabaú trazendo uma “batalha de sangue”, modalidade em que não há tema e o principal objetivo é desafiar verbalmente o adversário e responder ao ataque através do freestyle. Quem quiser acompanhar, é só passar pelo Vale das 19h às 22h.

E no dia 30, a partir das 19h, acontece a Aracema das Mulheres Amazônicas, uma reunião de mulheres artistas da região norte do Brasil, que trarão canto e dança com suas saias coloridas, buscando despertar reflexões sobre o papel da mulher na cultura popular brasileira, suas ancestralidades e a jornada em busca do sagrado feminino.

BIKECINE

Na quinta-feira, dia 21, a partir das 19h, os visitantes do Novo Anhangabaú terão a oportunidade de participar em uma atividade que une entretenimento, sustentabilidade e esporte. O BikeCine é um cinema ao ar livre, movido por 16 pessoas pedalando bicicletas, que auxiliam na geração de energia limpa para alimentação dos sistemas de som e projeção. Traz também, de forma inédita, uma tela inflável com tecnologia de ponta, que oferece projeção de alta qualidade ao ar livre.

A programação inclui pocket show de Thunder & Turnbull (Luiz Thunderbird e Lucinha Turnbull) às 19h, seguido dos documentários “Elo Perdido” (de Renata Falzoni) e “Pedal Sul” (de Sérgio Gag) das 19h30 às 20h30, e debate com a cicloativista Renata Falzoni, o urbanista Nabil Bonduki e o documentarista e ciclista Toni Nogueira, logo após a exibição dos filmes.

VALE UM SAMBA

Em março, o Vale um Samba vai trazer cinco mulheres incríveis para agitar quem quiser curtir uma batucada nas tardes de sábado, sempre a partir das 15h. No primeiro final de semana, o grupo Dona da Rua traz aos palcos do Novo Anhangabaú versos fortes como “Um samba pra te dar coragem”, “Não sou mulher de arregar” e “Nos vemos nas ruas”, interpretando músicas inseridas no contexto da experiência das mulheres diante de situações de discriminação de gênero, raça e classe social.

No dia 09, Luara Oliveira e as Comadres sobem ao palco no Vale apresentando canções baseadas nas origens do gênero, destacando a valorização das rodas de samba. Já no dia 16, é a vez de Dessa Brandão, cantora e cavaquinista que apresenta o projeto “Pagode da Dessa”, com covers de verdadeiros hits do samba e do pagode brasileiro.

Em 23 de março, Esmeralda Ortiz traz ao palco toda sua bagagem de 20 anos de carreira, apresentando músicas de seu álbum “Guerreira” (selo Sesc SP) e fazendo um mix com grandes clássicos da música popular, reafirmando sua identidade, resgatando vivências e explorando o afrofuturismo ancestral.

Nayra Laís completa a agenda de apresentações do mês no dia 30, explorando diversas linguagens e estilos da música negra, como o rap, o samba rock e o pagode.

SONS DO VALE

Aos domingos, a partir das 17h, o especial Sons do Vale também traz cinco shows de artistas mulheres ao Vale, começando no dia 03 com Gabriela Nunes, cantora e compositora que fala sobre afetividade, espiritualidade e amor próprio, interpretando canções de MPB, Samba, Soul, R&B e Pop nacional e internacional.

No dia 10, Alicia Matos explora influências que vão do sertanejo ao forró no show intitulado “Do meu Jeitin”, com covers e composições autorais. Em 17 de março, Neryne celebra a diversidade cultural e sonora do Brasil com um repertório repleto não apenas de clássicos da Música Popular Brasileira, mas também de contemporaneidades.

Para o dia 24, a cantora Maluna apresenta a turnê “Baile da Maluna”, com músicas autorais e os principais sucessos do pop contemporâneo. Encerrando o mês com muita classe, no dia 31, Bebé traz aos Sons do Vale seu timbre de voz diferenciado, que a faz ser comparada a divas do Jazz como Billie Holiday e Sarah Vaughan. Em 2021, lançou seu primeiro álbum autoral “Bebé”, que propõe uma nova estética sonora.

NOVIDADES NA PROGRAMAÇÃO SEMANAL

Março também traz novidades para quem quer explorar uma nova atividade física. Todas às segundas-feiras, das 21h às 22h, o instrutor Kyldery Sensini traz ao Vale a prática milenar do jiu-jitsu, arte marcial que exige movimentos complexos e rápidos, onde não são permitidos socos e chutes e os praticantes treinam não apenas o corpo, mas também treinam a mente.

Também acontece o retorno das oficinas de origami, ministradas às sextas-feiras, das 16h às 19h. Palavra oriunda do japonês “ori”, que significa dobrar, e “kami”, que significa papel, é a arte da dobradura de papel para a criação de objetos e formas.

Às quartas-feiras, entre 18h e 20h, um pedaço de Pernambuco desembarca no Novo Anhangabaú com as aulas de Frevo, ritmo musical e uma dança em uma fusão de gêneros como marcha, maxixe, dobrado e polca, com movimentos influenciados pela capoeira.

E para quem quiser explorar as mais diversas formas de expressão, as oficinas de FORM(AÇÃO) TEATRAL ministradas pela atriz e arte educadora Martha Guijarro acontecem aos sábados, das 10h às 14h, com o objetivo de inserir os participantes no processo teatral, possibilitando o contato com os aspectos dos processos criativos e subjetivos de fazer arte.

A programação conta ainda com atividades que já são conhecidas do público, como É Noite de Samba Rock (sextas, a partir das 19h), Dança dos Povos (sextas, das 14h às 17h), Brega Funk (segundas, às 18h), Circuito de Patins (sextas, das 18h às 21h e domingo, das 12h às 16h), Forró (quintas, das 19h às 22h), Xadrez (domingo, das 15h às 18h) e Introdução ao Circo (domingos, das 15h às 17h).

Confira a programação completa do Novo Anhangabaú no site ou redes sociais.

Serviço Novo Anhangabaú

Como chegar: Metrô: Estações São Bento e Anhangabaú

Site: novoanhangabau.com.br

