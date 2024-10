Programação de Halloween oferece opções de lazer para toda a família, incluindo os pets

Para quem busca diversão temática de Halloween, São Paulo oferece uma série de eventos gratuitos ao ar livre e em shoppings, garantindo entretenimento para toda a família.

Uma das opções é o Família no Parque, no Villa-Lobos, que durante três finais de semana (19, 20, 26, 27 de outubro, além de 2 e 3 de novembro), a atração promoverá uma programação temática com atividades gratuitas, brincadeiras como doces ou travessuras valendo guloseimas; gincanas com premiações como descontos em produtos da Abrakadabra Fantasias e VipPass para o parque, além de Concurso de Fantasias, que premiará os melhores trajes. Tanto crianças quanto adultos poderão participar. Além das atividades temáticas, o Família no Parque oferece mais de 20 brinquedos para todas as idades, incluindo infláveis gigantes, tirolesa e trenzinho.

Os shoppings não ficam de fora da celebração e oferecem uma programação variada para os visitantes. No Cantareira Norte Shopping, o Halloween será no dia 31 de outubro, das 14h às 20h, com uma atração gratuita em parceria com o CNA Jaraguá/Taipas. O destaque será a Caça aos Doces, onde as crianças poderão percorrer o shopping em busca de guloseimas. A equipe do CNA organizará atividades como pintura facial e desenhos para colorir, garantindo uma tarde cheia de diversão e criatividade. Para completar o clima, uma trilha sonora especial será o pano de fundo do evento. A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas, sendo necessário se inscrever no local.

Pertinho da capital paulista, em Alphaville, o Alpha Square Mall terá o Halloween Pet no dia 26 de outubro, às 14h, um evento gratuito onde os tutores poderão caracterizar seus animais de estimação e participarem de um divertido e encantador Desfile de Fantasias Pet. Além de garantirem muitas fotos, os participantes ainda terão a chance de ganhar brindes durante a ação. Serão permitidos cães de todas as raças, porém, as de grande porte deverão estar dentro das especificações do regulamento e usar focinheira. Para participar, basta enviar uma foto do animalzinho, raça, porte e dados completos do tutor até o dia 24 de outubro, através do WhatsApp do Alpha Square Mall, 11-9899-25258. As vagas são limitadas, garantindo que todos os bichinhos inscritos possam brilhar durante o desfile.

Além disso, no Alpha Square Mall também haverá o Kids Club de Halloween para as crianças, com oficinas temáticas e atividades gratuitas. As oficinas incluem a criação de aranhas com massinha de modelar e contação de histórias assustadoras. A tradicional brincadeira de doces ou travessuras também faz parte da programação, garantindo muita diversão.

Halloween – Agenda

Ao ar livre

Halloween do Família no Parque no Villa-Lobos

Quando: 19, 20, 26, 27 de outubro e 2 e 3 de novembro (sábados e domingos)

Horário de funcionamento do parque: das 10h às 18h

Local: Parque Villa-Lobos, entrada principal

Brincadeiras com recreadores e entrada são gratuitas

Valor dos brinquedos pagos: utilizando o app Zig, os brinquedos saem a partir de R$8. Além disso, tem a opção do VipPass por R$ 150, com acesso livre às atividades no mesmo dia.

Cartão recarregável: R$ 5 para ativação, após utilização do saldo, pode trocar o cartão pelos R$ 5 ou por 1 água.

*Os tickets impressos foram substituídos por cartões do app Zig. A nova modalidade dá desconto de 20% nas compras acima de R$80, além de desconto unitário em todas as atrações. Utilizando o app não é necessário ficar na fila do caixa, basta gerar o QR Code para o brinquedo escolhido e se divertir.

Formas de pagamento: cartões de crédito, de débito e dinheiro

Shoppings

Halloween no Cantareira Norte Shopping

Grátis

Quando: 31 de outubro

Horário: das 14h às 20h

Local: Piso Térreo, loja 1054

Programação

Caça aos doces pelas lojas do shopping

Atividades com equipe CNA (pintura facial e desenhos para colorir)

Música temática no local de atividades

*Vagas limitadas com inscrição no local

Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 11.001, Jardim Pirituba

Alpha Square Mall – Halloween

Programação gratuita

Dia 26/10

Horário: às 14h

Desfile de fantasia pet

Kids Club especial de Halloween

Horário das 13h às 17h

Oficina aranha de brincar

Brincadeiras de Halloween

Massinhas para modelar

Histórias de Halloween

Doces ou travessuras

Avenida Sagitário, 138 – Barueri