Programação de férias no São Bernardo Plaza Shopping

O São Bernardo Plaza Shopping é o melhor lugar no ABC para passar as férias escolares de julho. Ele é, sem dúvida, o destino de férias com mais entretenimento da região com 14 atrações que atendem a diferentes idades e gostos com muita diversão. Além das atividades já presentes no shopping, foi organizada uma programação especial para garantir a diversão das crianças.

Segue abaixo a programação:

Oficinas – Serão diversas opções de oficinas para as crianças colocarem a mão na massa. Vão ter oficinas de slime, ecobag, pintura em tela e máscara de super-heróis.

Valores: gratuito

Horário: das 14 horas às 18 horas com duração de 40 minutos.

Dia: 20 e 27 de julho (sábados)

Local: Piso L2 – Em frente ao Clube Melissa

Teatro de Fantoche – Preparem-se para uma experiência única e encantadora com o nosso Teatro de Fantoches, totalmente gratuito para todas as crianças. Em um ambiente especialmente decorado, nossos artistas vão transportar os pequenos para um mundo de imaginação, onde histórias ganham vida através de personagens coloridos e cativantes. Com narrativas cuidadosamente selecionadas para encantar crianças de todas as idades, cada apresentação é uma oportunidade de se divertir e criar memórias preciosas em família.

Valores: gratuito

Horário: às 16 horas

Dia: domingo, dias 21 e 28 de julho

Local: Lounge Clube Melissa (piso L2)

Invasão Alien – É uma experiência única que promete desafiar os mais corajosos aventureiros em um cenário repleto de mistério e suspense. Serão fortes emoções em uma jornada emocionante por meio de 100 metros de corredores repletos de surpresas e desafios a cada volta, projetado para manter o visitante lá dentro por muito tempo.

Valores: Valor único R$30,00

Horários: Segunda a sexta – das 14h às 22h; Sábado: das 12h às 22h; Domingo: das 12h às 21h

Local: Piso L2 – Em frente a Lojas Americanas

Idade mínima: Sete anos

Imerso Mar – O IMERSO MAR é mais do que uma exposição; é uma jornada educativa e interativa que leva os visitantes ao coração do oceano utilizando tecnologia de ponta. Criado para despertar curiosidade e respeito pelo mundo marinho, o evento combina projeções de alta qualidade e efeitos sonoros que fazem com que o público se sinta realmente submerso.

Valores: Valor promocional: R$30 para adultos e crianças. Crianças com idade até três anos não pagam

Horários: Segunda à sexta-feira: das 14h às 22h; Sábados das 12h às 21h; Domingos e feriados das das 12h às 21h

Local: Piso L1, próximo ao Studio Plaza

Selva Encantada – O parque indoor é totalmente tematizado com girafas e zebras em tamanho real, além de outros animais realistas como rinoceronte, cobras e leão, para deixar a selva ainda mais divertida. Além da piscina de bolinhas, a atração conta também com brinquedão colorido com circuito de atividades, mesa de blocos magnéticos, brinquedos de madeira que estimulam a coordenação motora e ainda escorregador de tubo para crianças acima de quatro anos.

Valores: 30 minutos – R$40,00; R$1 por minuto adicional

Horários: Segunda à sábado: das 10h às 22h; Domingos e feriados: das 12h às 21h

Local: Piso L1 – Praça Central de Eventos

Idade mínima: a partir de 2 anos

ITA CENTER PARK – São 14 brinquedos disponíveis no parque de diversões para adultos e crianças. Um dos destaques do parque é o Evolution, que balança para fazer um looping de 360 graus, atingindo alturas impressionantes enquanto gira em torno de seu eixo central. Isso cria uma sensação de velocidade e emoção, combinada com momentos de gravidade zero quando a gôndola atinge sua altura máxima. A atração está nos últimos dias, então aproveite.

Valores: R$13 – ingresso individual para cada brinquedo; R$50 – combo de cinco ingressos

Horários: Das 18h às 22h – de segunda à sexta-feira; Das 15h às 22h – finais de semana e feriados

Local: Estacionamento do São Bernardo Plaza Shopping – Acesso C

Idade mínima: regras e limitações de idade e altura estão disponíveis na entrada de cada brinquedo.

Espaço Brincar Ri Happy – O espaço para brincadeiras da Ri Happy do São Bernardo Plaza Shopping está ainda mais especial em julho. No mês das férias, a loja oferece oficina de slime e troca de cards Pokémon, além de brincadeiras todos os dias.

Valor: gratuito

Horário: das 14h às 20h

Dia: 14, 21 e 28 de julho (Oficina de Slime) e 27 de julho (troca de cards Pokémon)

Sempre no São Bernardo Plaza:

Jump Mania – camas elásticas de diversos tipos garantem muita diversão

Local: Piso L3

Bom Boliche – reúna a turma para um jogo de boliche muito legal

Local: Piso L3

Fantasy Park – um super parque de diversões

Local: Piso L3

Xtreme – A maior Arena Gamer do ABC

Local: Piso L3

Cinepolis – Cinema com qualidade e diversas opções de filmes em salas 3D e 4D que propõe uma experiência inigualável.

Local: Piso L3

Safari Ball – O parque mais divertido para brincar à vontade. Um super espaço com monitores capacitados para garantir segurança, além de jogos e fliperamas que garantem a diversão de adolescentes e adultos.

Valores: a diária de R$ 99,00, a criança tem direito de ficar das 10h às 22h, podendo sair quantas vezes necessário.

Local: Piso L2

Chute ao Gol – Venha testar suas habilidades com a bola em um super gol. É diversão garantida.

Local: Piso L2

Driving Dreams – Leve as crianças para se divertir com os carrinhos e motos mais que especiais.

Local: Piso L2

Kolmeia Kids – Uma experiência das uma volta no seu bichinho preferido

Local: Piso L2