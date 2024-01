Programação de férias do Complexo Tatuapé tem patinação e diversas atividades para toda a família

Para dar aquele reforço recreativo e cultural nas atividades das férias, o Complexo Tatuapé, formado pelos Shoppings Metrô Tatuapé e Metrô Boulevard Tatuapé, está promovendo uma programação especial para contemplar todos os públicos. Os shoppings da Zona Leste vão receber atividades para todos os gostos, como treinos de patinação, oficinas recreativas, campeonatos de jogos, sessão exclusiva de cinema e muito mais.

Realizado em parceria com a Família Roller, a patinação no Complexo Tatuapé é uma excelente oportunidade para a criançada e adultos aprenderem ou aprimorarem suas habilidades sobre rodinhas, junto da supervisão de instrutores. Nos dias 21 e 28, das 10h às 13h, o projeto oferecerá treinos gratuitos de patinação no estacionamento do Shopping Metrô Boulevard Tatuapé e contará com o empréstimo de patins e equipamentos de segurança.

Além disso, nos dias 16, 23 e 30, o estacionamento G3 do Shopping Metrô Tatuapé será utilizado para o treinamento de atletas profissionais das 19h às 22h, atividade aberta ao público, que poderá conferir um show de manobras.

Até o dia 28, o mascote do empreendimento, Tato, vai agitar a criançada com diversas atividades gratuitas de quinta a domingo, das 14 às 20h. A diversão começa com um circuito de atividades e brincadeiras com cordas, bambolê, bolas e saia balão. Após o aquecimento, os pequenos poderão colocar a mão na massa e usar toda a criatividade nas oficinas de artesão, confeccionando dedoches de feltro, e também participar de uma atividade de jardinagem, descobrindo como plantar é divertido, nos períodos de 18 a 21 e 25 a 28, respectivamente.

Já os amantes de jogos poderão participar de um emocionante campeonato de Rummikub, um dos jogos de mesa para dois a quatro jogadores mais famosos do mundo, ou ainda apreciar o xadrez. O torneio acontece nos dias 20 e 27, das 11h às 18h e são etapas classificatórias para o Campeonato Brasileiro. As inscrições são gratuitas pelo site da Grow, empresa líder no segmento de jogos para jovens e adultos no Brasil.

Já o festival de xadrez será realizado entre os dias 29 e 4 e os clientes poderão aproveitar para conhecer e acompanhar a competição com jogadores de renome internacional.

Para os cinéfilos de plantão, uma sessão exclusiva de cinema também reforça a agenda das férias. No dia 28, os clientes do Clube Pontua, programa de relacionamento do Complexo Tatuapé, poderão trocar os pontos acumulados no programa por um ingresso para assistir o tão aguardado lançamento Turma da Mônica Jovem: O Filme. A sessão será no Cinemark do Shopping Metrô Boulevard Tatuapé, às 10h30.

O Complexo Tatuapé também contará com ativações nas praças de eventos. O Shopping Metrô Boulevard Tatuapé recebe o evento Ocean Kids, que promete muita diversão com o tema do fundo do mar, além da possibilidade de nadar na piscina com 20 mil bolinhas, curtir ao lado dos personagens baleia e seus amigos marinhos até 25 de fevereiro. Já no Shopping Metrô Tatuapé, o evento Vila Molusco, conta com várias atividades lúdicas e um enorme e divertido polvo gigante até o dia 26. Os preços e os horários podem ser consultados nas bilheterias das ativações.

Serviço:

Patinação no Complexo Tatuapé

Quando: 16, 23 e 30 de janeiro; 23 e 28 de janeiro

Horário: treinamento de atletas profissionais das 19 às 22h; das 10 às 13h – treino livre

Onde: Estacionamento G3, Shopping Metrô Tatuapé; Estacionamento G1, Shopping Metrô Boulevard Tatuapé

Endereço: Rua Domingos Agostim, 91; Rua Gonçalves Crespo, 73

Entrada: gratuita.

Serviço:

Férias com o Tato: Oficinas Artesão e Jardinagem

Quando: até 28 de janeiro; Oficina Artesão de 18 a 21 e Oficina de Jardinagem de 25 a 28

Horário: 14 às 20h*

Onde: Shopping Metrô Tatuapé e Shopping Metrô Boulevard Tatuapé

Endereço: Rua Domingos Agostim, 91; Rua Gonçalves Crespo, 73

Entrada: gratuita. Vagas limitadas de acordo com o horário de chegada.

* Entrada da última sessão às 19:20h.

Serviço:

Campeonato Brasileiro de Rummikub – Etapas Classificatórias

Quando: 20 e 27 de janeiro

Horário: 11 às 18h

Onde: Shopping Metrô Tatuapé, Piso Superior; Shopping Metrô Boulevard Tatuapé, Piso Térreo

Endereço: Rua Domingos Agostim, 91; Rua Gonçalves Crespo, 73

Entrada: gratuita. Inscrições via site da Grow.

Serviço:

Festival de Xadrez

Quando: 29 de janeiro a 4 de fevereiro

Horário: dias 29, 31 e 1 de janeiro, 1 e 2 de fevereiro, das 19 às 23h; dias 30 de janeiro e 3 de fevereiro – das 13 às 23h e dia 4 de fevereiro – das 13 às 17h.

Onde: Shopping Metrô Tatuapé, Piso Superior

Endereço: Rua Domingos Agostim, 91

Entrada: gratuita.

Serviço:

Sessão exclusiva Clube Pontua – ‘Turma da Mônica Jovem: O Filme’

Quando: 28 de janeiro

Horário: 10h30

Onde: Cinemark Shopping Metrô Boulevard Tatuapé, 3º Piso

Endereço: Rua Gonçalves Crespo, 73

Entrada: troque pontos do Clube Pontua por ingressos.

Serviço:

Ocean Kids – Shopping Metrô Boulevard Tatuapé

Quando: até 25 de fevereiro

Horário: segunda a sexta das 10 às 22h; domingos e feriados das 14 às 20h

Onde: Shopping Metrô Boulevard Tatuapé, Praça de Eventos, Piso Térreo

Endereço: Rua Gonçalves Crespo, 73

Entrada: valores disponíveis para consulta na bilheteria.

Serviço:

Vila Molusco – Shopping Metrô Tatuapé

Quando: até 26 de fevereiro

Horário: segunda a sexta das 10 às 22h; domingos e feriados das 14 às 20h

Onde: Shopping Metrô Tatuapé, Praça de Eventos, Piso Tatuapé

Endereço: Rua Domingos Agostim, 91

Entrada: valores disponíveis para consulta na bilheteria.