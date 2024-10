Programação de Dia das Crianças no Garagem 55 traz atividades gratuitas

Para comemorar o Dia das Crianças, o Garagem 55 preparou surpresas que vão encantar a todos. Nos dias 12 e 13 de outubro, as crianças que estiverem no espaço poderão se divertir gratuitamente com pintura facial e receberão doces e balões coloridos para celebrar a data. Além disso, a Turminha do Garagem os cinco mascotes do Garagem 55, compostos por um menino, uma menina, um chef, um mecânico e um roqueiro, serão oficialmente apresentados ao público.

“Escolhemos o Dia das Crianças para fazer esse lançamento justamente porque a Turminha do Garagem simboliza o que é a casa hoje. Um lugar acolhedor, que permite uma experiência completa de lazer e entretenimento para todas as famílias”, contou Roberta Cagliari, gerente de comunicação e experiência do cliente do Garagem 55.

“Nós escolhemos esses cinco personagens porque temos tudo simbolizado nelas. Um mecânico, que é a essência da casa exemplificado na nossa exposição de autos clássicos e modificados. Um chef, que representa as nossas praças de alimentação. Um roqueiro, porque apesar de termos outros gêneros musicais, é o som que predomina, e, claro, as crianças que representam a diversão e a alegria que nesses quase três anos de casa conseguimos proporcionar às famílias que nos visitam”, completou Hamilton Fernandes, gerente de novos negócios do Garagem 55.

O Garagem 55 tem uma área de mais de 12.000m² e foi projetado para atender todas as necessidades das famílias, incluindo três praças de alimentação com opções gastronômicas que agradam a todos.

No Playkids, com atrações a partir de R$ 5, as crianças podem escolher entre as mais de 40 opções, como carrinhos de bate-bate, brinquedão, simuladores e jumper.

O espaço também traz uma mega exposição de veículos, que reúne mais de 150 exemplares de carros, motos e o único museu de bicicletas de São Paulo. Na coleção, os visitantes podem conferir e tirar fotos com os modelos de Rolls Royce, Fuscas, Jeeps, carros modificados como, por exemplo, com duas frentes e até um Fusca-Helicóptero.

Para crianças até 13 anos e maiores de 60 anos, a entrada é gratuita, para os demais R$15. De sexta feira a entrada é gratuita.

Serviço:

Funcionamento do Garagem 55 Mooca

Quintas-feiras, das 17h às 23h (casa aberta na primeira e na última quinta-feira do mês)

Sexta-feira, das 17h às 23h (entrada gratuita)

Sábados, das 12h às 23h

Domingos, das 10h às 18h

Entrada: R$ 15 – Menores de 13 anos e maiores de 60 anos não pagam

Informações e reservas: 11 95041-0630