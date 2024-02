Programação de Carnaval no Complexo Tatuapé

O Complexo Tatuapé, um dos maiores centros de compras, lazer e entretenimento de São Paulo, promove entre os dias 2 e 11 de fevereiro uma série de atrações exclusivas e gratuitas de Carnaval, que promete agradar todos os foliões.

A programação está repleta de atividades vibrantes, entre elas, a Bateria da Liga das Escolas de Samba de São Paulo que vai desfilar pelos corredores do Complexo Tatuapé, e contará com aproximadamente 15 ritmistas, um cavaquinho, um intérprete e um casal de mestre-sala e porta-bandeira.

As crianças estão na programação do Complexo Tatuapé com a passagem do Bloco do Tatuzinho, com mini trio elétrico, pintura facial, aplicação de tatoo, piscina de bolinha, cama elástica, brinquedo inflável, bateria infantil – Bloco Tatuzinho Kids e DJ. Além disso, o público infantil vai entrar no clima da festa com o Bailinho e ainda participar de um Concurso de Fantasias.

O samba no pé também está garantido para os jovens e adultos que vão curtir o show gratuito do grupo de pagode Inimigos da HP e aproveitar os sucessos da banda, como “Vem buscar o que é teu”, “Toca um samba aí”, “Caça e caçador” e “Bons momentos”.

Além das atrações nos corredores do shopping, os clientes cadastrados no Clube Pontua, programa de relacionamento do Complexo Tatuapé, terão a chance de trocar os pontos conquistados por benefícios, entre eles, ingressos para os desfiles das Escolas de Samba de São Paulo para o Grupo de Acesso I, Desfile das Campeãs e Desfile do Grupo Especial.

Para participar, é necessário fazer o cadastro no Clube Pontua pessoalmente ou pelo app do Complexo Tatuapé, e fazer o cadastro da primeira nota fiscal de consumo em qualquer loja. O programa possui uma extensa lista de benefícios, como ingressos de cinema, vouchers de estacionamento, brindes, desconto em lojas, transferência para a Livelo, entre outros, válidos para o ano inteiro. Clique aqui e acesse o regulamento e mais informações do Clube Pontua.

Serviço:

Apresentação Bateria da Liga das Escolas de Samba SP:

Data: 02 de fevereiro;

Ingressos: Gratuito;

Local: Apresentação itinerante pelos corredores do Shopping Metro Tatuapé;

Faixa etária: Aberto ao público;

Horário de funcionamento: A partir das 18h.

Bloco do Tatuzinho:

Data: 03 de fevereiro;

Ingressos: Gratuito;

Local: Estacionamento Externo Térreo do Shopping Metrô Tatuapé;

Faixa etária: Aberto ao público;

Horário de funcionamento: das 14h às 18h.

Apresentação Bateria da Liga das Escolas de Samba SP:

Data: 03 de fevereiro

Ingressos: Gratuito

Local: Apresentação itinerante pelos corredores do Shopping Metro Boulevard Tatuapé

Faixa etária: Aberto ao público

Horário de funcionamento: A partir das 18h

Show Inimigos da HP:

Data: 04 de fevereiro;

Ingressos: Gratuito;

Local: Estacionamento Externo Térreo do Shopping Metrô Tatuapé;

Faixa etária: Aberto ao público;

Horário de funcionamento: A partir das 14h.

Bloco do Tatuzinho:

Data: 04 de fevereiro

Ingressos: Gratuito

Local: Estacionamento Externo Térreo do Shopping Metrô Boulevard Tatuapé;

Faixa etária: Aberto ao público;

Horário de funcionamento: das 14h às 18h.

Bailinho e Concurso de Fantasias:

Data: 10 de fevereiro;

Ingressos: Gratuito;

Local: Piso Tatuapé, próximo a loja Oba Way do Shopping Metrô Tatuapé;

Faixa etária: Aberto ao público;

Horário de funcionamento: das 14h às 18h.

Bailinho e Concurso de Fantasias:

Data: 11 de fevereiro

Ingressos: Gratuito

Local: Piso Térreo, próximo da Pernambucanas do Shopping Metrô Tatuapé;

Faixa etária: Aberto ao público;

Horário de funcionamento: das 14h às 18h.

Shopping Metrô Tatuapé

Endereço: Rua Dr. Melo Freire S/N, Tatuapé – São Paulo/SP – 03314-030

Shopping Metrô Boulevard Tatuapé

Endereço: Rua Gonçalves Crespo/Tuiuti, Tatuapé – São Paulo/SP – 03066-030