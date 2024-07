Programação de agosto – Casas de Cultura

Região Norte

Brasilândia

“DeLua – Intervenção Artista de Funk com a dupla DeLua e Passinhos. Danças Urbanas

“DeLua é um grupo musical, que busca refletir aspirações e desafios de jovens periféricos, com letras que falam de amor, luta e alegria além de passinhos que viram febre nas redes sociais, trazem a mensagem de que o funk é mais do que um gênero musical, é um fenômeno e estilo de vida.”

Serviço:

|Casa de Cultura Brasilândia. Dia: 17/08 às 18h. 16 anos. Grátis. 120 minutos.



“Vem mexer o esqueleto no Samba Rock – Dança Samba Rock

Um convite pensado para toda a família encontrar os amigos, fazer novas amizades e dançar muito, se divertir e não ficar parado. Então venha mexer o esqueleto no melhor da música preta, com o DJ no comando na nave.

Serviço:

|Casa de Cultura Brasilândia. Dia: 23/08 às 19h30. Livre. Grátis. 120 minutos.



Samba Caldeirão Dobrada – Música Samba

Os integrantes do “Caldeirão do Samba da Dobrada” possuem uma trajetória musical de décadas, de muito samba, desde os anos 80 e 90, contando com músicos profissionais trazendo o samba tradicional, batido na palma da mão.

No repertório trazem canções que passam de Nelson Cavaquinho a Zeca Pagodinho, além de Jovelina Pérola Negra, Fundo de Quintal, Paulinho da Viola, Beth Carvalho, Cartola, entre outros grandes intérpretes deste gênero musical. O grupo também traz sambas autorais compostos pelos integrantes do grupo, assim como de amigos.”

Serviço:

|Casa de Cultura Brasilândia. Dia: 24/08 às 18h. 16 anos. Grátis. 120 minutos.



Lisandra Arantes De Carvalho – Prof. Flor De Lis – Festival De Capoeira E Cultura Popular Brasileira – Culturas populares

Grupo formado por 5 capoeiristas e artistas da cultura popular que farão um ciclo de apresentações e oficinas de capoeira e cultura popular com samba de roda, coco e maculelê na Casa de Cultura da Brasilândia.

O evento é aberto à comunidade para levar a riqueza da capoeira e da cultura popular, ressaltando valores de dedicação e respeito à ancestralidade.”

Serviço:

|Casa de Cultura Brasilândia. Dia: 29/08 das 10 às 18h. Livre. Grátis. 640 minutos.

“Coco de Ayrumã: Pisada pras Mestras – Culturas populares

Coco de Ayrumã é um projeto musical feminino que nasceu das guianças do mestre de cultura popular Nilton Junior e seu grupo em São Paulo, o Coco do Pajé. As músicas dizem respeito a identidade do grupo e sua vivência na zona da mata e sertão pernambucanos.

Serviço:

|Casa de Cultura Brasilândia. Dia: 31/08 às 18h. Livre. Grátis. 120 minutos.

Freguesia



Barona – Música Trap



Diretamente de Perus, Barona (anteriormente conhecida como Angie Cards), vem utilizando a música como válvula de escape para expressar seus sentimentos, dores e frustrações, criando um som único e autêntico. Desde 2018 inspirada pelo dia a dia, filmes, animes, jogos e livros, suas letras trazem narrativas fortes que conquistam o público.

Serviço:

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 16/08 às 20h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Nikito – Música Rap

“Nikito é rapper da região de Jundiaí em SP, iniciou sua carreira no ano de 2018 com o trabalho intitulado: “Enjôo Rápido”. Em 2019, suas mixtapes o destacaram no underground brasileiro. Com “Nova”, atraiu atenção por sua sonoridade única. Já em 2021 “Downhill Domination – First Edition” lhe rendeu o primeiro milhão de reproduções.

Serviço:

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 16/08 às 21h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Mestre Tyson – A evolução da Capoeira – Workshop/ Palestra

“Iniciou na capoeira no ano de 1988, com o grupo menino saci como Mestre Jerry, tendo conquistado sua primeira graduação no ano de 1990. No grupo Ilha de Maré atuou como professor Tadeu.

1999, No grupo Herança Cultural Capoeira com Mestre Mi, até os dias atuais. A primeira viagem para fora do país foi para Paris, França em 2000, desde então passou por vários países, como: Espanha, México e Colômbia, em diversos estados brasileiros.

Serviço:

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 18/08 às 12h. Livre. Grátis. 90 minutos.

Beatriz Ribeiro Sertanejando – Música Brega

“Beatriz Ribeiro é cantora sertaneja, paranaense da cidade de Ubiratã, residindo em São Paulo há quase 20 anos, com passagem pelo estado do Mato Grosso, cidade de Juína onde morou durante 10 anos.

Com experiência na carreira musical, 18 anos de trajetória, 6 discos gravados, sendo o último álbum intitulado clássicos da música sertaneja Vol.1., traz a essência sertaneja para a cidade grande em um roupagem voltado totalmente para o estilo sertanejo clássicos do country, moda de viola raiz, o romântico de qualidade, bailão.

Serviço:

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 18/08 às 18h. Livre. Grátis. 90 minutos.

Cia Pistacia – 100 Habilidades – Circo

“O espetáculo 100 Habilidades retrata o dilema de uma palhaça que ao ser questionada sobre suas habilidades entra numa crise existencial, se achando uma palhaça inútil.

Assim começa a se indagar se de fato é necessário se encaixar? Em qual caixa? Quantas habilidades uma palhaça precisa ter? Até que ponto precisa se encaixar para ser aceita? Quem pergunta quer saber, e Catarina vai em busca das respostas, porém se depara com o caos emocional. Somente depois de tantos questionamentos, Catarina ressurge, provando inicialmente a si mesma e depois a todos, que cada pessoa tem seu valor, seu diferencial é que nem sempre precisamos nos encaixar no que os outros acham certo.”



Serviço:

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 20/08 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Cláudio Nostalgia – Samba rock Workshop/Palestra



“O professor Cláudio é um profissional renomado e influente no mundo do samba rock. Seu envolvimento com esse estilo de dança iniciou nos anos 80, onde ficou maravilhado ao ver seus familiares dançando e aos poucos foi se apaixonando pelo ritmo e estilo de dança. Com o passar dos anos o professor aprimorou suas habilidades, dedicando-se intensamente ao estudo da música e da cultura samba rock, o que o levou a ser reconhecido como Cláudio Nostalgia.

Cláudio Nostalgia se destaca não apenas como dançarino, mas também como professor, coreógrafo, técnico e especialista no estilo samba rock.



Serviço:

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 20/08 às 19h30. Livre. Grátis. 60 minutos.

Samba do Naves – Música Samba

SDN ou Samba Do Naves é um grupo de samba formado no ano de 2019, surgido a partir de rodas de samba criadas aos domingos de outubro, criado por Alex, Alexandre (Xandão) e Lucas (Magu). Ao longo desses 5 anos tornou-se uma importante atração na Vila Penteado, onde foi convidado a participar de apresentações em bares e casas de Show na Zona Norte .

Serviço:

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 21/08 às 19h30. Livre. Grátis. 60 minutos.



Vanice Deise – Música Reggae/Meditação



Vanice Deise & Banda apresentam: O “Reggae Nice”, uma experiência musical envolvente e dançante, a uma viagem musical às batidas pulsantes do reggae. Cada música revela o talento e a paixão de Vanice Deise que cativa com sua presença de palco magnética e voz poderosa.

Cantora e compositora da Zona Norte paulista, apreciadora da música e de seus elementos, descobriu em sua voz seu instrumento levando-a ao autoconhecimento e a um lugar de fala para as mulheres da periferia. Em sua identidade, as músicas brasileira, latina e urbana estão presentes. Tendo uma grande influência da black music, os gêneros Soul, Jazz, Blues, Samba, Funk, Rap e Reggae são ritmos que permeiam suas criações.



Serviço:

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 23/08 às 21h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Forró In Trio – Música Forró

“Na cena Paulistana desde o ano de 2016 o Forró in Trio vem se destacando no Forró da capital da grande São Paulo e litoral Paulista. Seu idealizador Márcio Garcia fez parte da Banda Trio Raiz de 2006 a 2010 e posteriormente de 2011 a 2016 com a Banda Estação Lunar.

Serviço:

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 25/08 às 19h. Livre. Grátis. 90 minutos.

Circo do Céu Aberto – O menor picadeiro do mundo e o maior espetáculo da Terra – Circo Palhaçaria

“O menor picadeiro do mundo e o maior espetáculo da Terra” é uma apresentação que surge a partir de uma trupe de artistas em viagens que percebem a necessidade de fazer um espetáculo, onde todos seriam contemplados com a alegria do circo. Sem uma lona essa trupe faz apresentações com bailarinas mágicas, malabaristas, equilibrista, monociclo e ventriloquia. E assim surge de um pequeno picadeiro, o maior espetáculo da Terra!!”

Serviço:

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 28/08 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Dj Nilson Rizada – Flash back frega – Música DJ



Nilson Martins, conhecido na noite paulistana como Dj Rizada é músico, MC, produtor cultural, Instrutor de corpo coreográfico de bandas e fanfarras, além de coreógrafo de comissão de frente de escolas de samba. Atuou em bandas de Rock do cenário nacional como: Banda 365, Banda da Esquina, Catalau e Os Manos, Aftazardem, entre outras; participou de gravações especiais em shows com: Capital Inicial, Nasi (Ira), Bicho de Pé e outras bandas nacionais.

Iniciado no meio musical aos 10 anos de idade e aos 15 anos já frequentando os bailinhos e domingueiras da Toco, Tio Sam, Dancing Days e Califórnia, aos 18 anos passou a frequentar casas como: Madame Satã, Bronses, HS, Malícia onde teve contato com diversos ritmos e influências musicais. Outras referências musicais vêm do Funk Music Anos 70, Anos 80, Rock Nacional 90, Pop House, Discoteca, Black Music, brasilidades e ritmos que compõem o “Set List “.

Serviço:

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 28/08 às 19h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Fafá Reis – Samba Rock do Ó – Música

Cantor e compositor oriundo da Zona Norte de São Paulo, “Fafá Reis vem se destacando no cenário musical pela multiplicidade de ritmos e temas em suas composições, por seu jeito de traduzir os sentidos da palavra música em seus 26 anos de carreira. A mistura de brasilidades, poesia e swing é parte indispensável do repertório do artista.

Serviço:

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 30/08 às 19h30. Livre. Grátis. 60 minutos.



Fe Braga & Amigos – É Samba, É Bossa, É Choro, É Brasil – Música Samba

Crescido na Vila Brasilândia, Zona Norte de São Paulo, o sambista compositor paulistano Fê Braga traz uma mistura em seu repertório, mesclando entre os gêneros musicais como samba, bossa nova e choro, com clássicos de Cartola, Tom Jobim, Pixinguinha, entre outros grandes nomes.

Com uma banda composta por grandes músicos que já acompanharam artistas de renome como: Almir Guineto, Demônios da Garoa, Toninho Geraes e outros, o artista traz uma apresentação repleta de brasilidades onde.

Serviço:

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 30/08 às 20h. Livre. Grátis. 80 minutos.

Casa de Cultura Tremembé

U-Clãn – Música Rap

Uma apresentação musical, com versos elaborados, que narram o dia a dia de pessoas, cotidianos, vivências e histórias; além das batidas dançantes e animadas para qualquer faixa etária.

Serviço:

|Casa de Cultura Tremembé. Dia: 10/08 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Facção Central – Música Rap

Vocalista principal do Grupo Facção Central Nino FC traz os sucessos do grupo Facção Central, numa apresentação que enfatiza o cotidiano, através de suas rimas, no estilo horrorcore, além de trazer o freestyle.

Serviço:

|Casa de Cultura Tremembé. Dia: 10/08 às 17h. 18 anos. Grátis. 60 minutos.

DJ Fábio Rogério – Samba Rock 2 Pra Lá 2 Pra Cá – Música DJ

O DJ Fábio Rogério transita há quase 3 décadas na órbita do Hip Hop, Samba e Soul Music, apresentando e fazendo discotecagem. Nesta apresentação o DJ apresenta intervalos permeando os principais sucessos, de décadas até os dias atuais, com seus discos de vinil.



Serviço:

|Casa de Cultura Tremembé. Dia: 17/08 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Dj Negro Rico – Samba Rock 2 Pra Lá 2 Pra Cá – Música DJ

DJ Negro Rico, também conhecido como Rico, possui uma carreira musical que se estende por 25 anos com diversas conquistas. Sua trajetória iniciou influenciada pela sua família, se tornando DJ em bailes desde cedo. Vindo a especializar-se na cena musical do Hip Hop, Flashbacks, Love songs, Disco, Dance, House e atualidades.



Serviço:

|Casa de Cultura Tremembé. Dia: 17/08 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Capoeira Navio Negreiro – Culturas populares



Um evento que celebra a cultura afro-brasileira, com uma experiência inclusiva e educativa. Mestre Madrugada juntamente com o mestre Ganda e sua equipe ama ensinar não apenas os movimentos da capoeira, mas também a sua história e significado cultural da capoterapia, como uma das vertentes da capoeira voltada para idosos.

Através da dança, música e jogos, os participantes têm a oportunidade de se conectar com suas raízes e com a comunidade, fortalecendo o corpo e o espírito em um ambiente de respeito mútuo e alegria compartilhada.”

Serviço:

|Casa de Cultura Tremembé. Dia: 24/08 às 10h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Siriema Spuleta Arte e Cultura – Histórias Quinhentistas – Artes Cênicas – Intervenção artística



A cidade de São Paulo já foi conhecida como Campos de Piratininga, no território da Grande Muralha Verde, onde tinha como uma das lideranças o morubixaba Tupiniquim Tibiriçá. Existia nessa época uma pedra marcada pelo raio chamada Itaecerá, localizada no Monte Inhampuambuçu, que ficava entre os rios Tamanduateí e Anhangabaú. Os povos indígenas de diferentes nações visitavam a Pedra de Itaecerá para realizar seus rituais ao Deus Tupã no Triângulo Sagrado. Essas e outras histórias estão em SP Indígena: Histórias Quinhentistas.



Serviço:

|Casa de Cultura Tremembé. Dia: 28/08 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Casa de Cultura Vila Guilherme – Casarão



Cordão de Ouro na roda com os Mestres – Culturas populares

Este é um grande encontro para contar e cantar a história do grupo de Capoeira intitulado: “Cordão de Ouro” na cidade de São Paulo, unindo vários mestres formados pelo grupo nesta longa trajetória de resistência, conquistas e muito respeito pela cultura ancestral e patrimônio imaterial brasileiro.

Os Mestres apresentam composições autorais de músicas que contam histórias de resistência do povo periférico e a relação/importância da arte da Capoeira em suas vidas.

Serviço:

|Casa de Cultura Vila Guilherme – Casarão. Dia: 03/08 às 15h. Livre. Grátis. 120 minutos.



Marco Santos & 4 in Banda – Samba Chic – Especial Mulheres – Música Samba

O projeto surgiu da ideia dos músicos da (4 in Banda), que já atuavam na cena musical paulistana, para dar novas perspectivas aos sambas tradicionais, já consagrados pelo grande público, além de dar voz aos novos compositores e compositoras.

Serviço:

|Casa de Cultura Vila Guilherme – Casarão. Dia: 04/08 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Cicinho Silva e banda – Música Forró

Cicinho e banda traz uma apresentação com o autêntico Forró Pé de Serra, com clássicos da música Nordestina, que contempla o amor nas suas mais diversas formas, buscando conectar o pessoal jovem à musicalidade poética dos grandes nomes da cultura brasileira, como: Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Anastácia, Marinês e João do Vale. A apresentação mistura forró, ciranda, baião, maracatu e xote. Um espetáculo autêntico com arranjos modernos e raízes fortalecidas no Forró pé de serra.



Serviço:

|Casa de Cultura Vila Guilherme – Casarão. Dia: 04/08 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Pablo Vittar Cover – Dança

Com o intuito de homenagear a cantora Lady Gaga no início de 2017, Leonardo Barbosa iniciou sua trajetória como Drag Queen. Com o passar do tempo, a chegada de novos desafios lhe trouxe a vontade de interpretar outros artistas como Pabllo Vittar no ano de 2024.



Serviço:

|Casa de Cultura Vila Guilherme – Casarão. Dia: 11/08 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Macarrão e Banda Mosca na Sopa – Macarrão Toca Raul – Música Rock



Em razão da morte de Raul Seixas nesta data, o dia 21 de agosto é considerado o “Dia da Saudade”. Esta apresentação visa trazer grandes clássicos deste consagrado artista, no final de semana da mega “Passeata do Raul”, para celebrar o mês que o homenageia. Acompanhado de músicos experientes, Macarrão (Kako) tem um trabalho de muitos anos dedicado a este ícone da música Rock nacional.

Serviço:

|Casa de Cultura Vila Guilherme – Casarão. Dia: 17/08 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Violões em Fúria – Clemente Nascimento – Música Rock

Clemente Nascimento é vocalista das bandas Inocentes e Plebe Rude, além de radialista das Rádios Kiss FM e Antena Zero, consagrado na cena punk paulista, apresenta versões acústicas de clássicos do Rock, Pop Rock e Punk Rock, nacionais e internacionais, tanto autorais, quanto tributos a grandes nomes do gênero nesta cena punk e rocker.

Serviço:

|Casa de Cultura Vila Guilherme – Casarão. Dia: 17/08 às 18h30. Livre. Grátis. 60 minutos.

Ponto Prod – Música Rap

O coletivo Ponto Prod atua em diversas vertentes e linguagens, nesta apresentação musical os artistas cantam seus maiores sucessos.

Serviço:

|Casa de Cultura Vila Guilherme – Casarão. Dia: 24/08 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Região Oeste



Casa de Cultura Butantã



Coletivo Histérico – Espetáculo: Vou Lá no fundo – Teatro Comédia

Vou Lá No Fundo!” é uma comédia que mistura o sarcasmo e autocrítica para explorar as experiências românticas e sexuais da sociedade contemporânea. Com personagens baseadas nos arquétipos dos atores, a peça brinca com o aspecto ridículo. Situações absurdas, constrangedoras e encontradas na internet alimentam a narrativa, proporcionando uma jornada exagerada e ácida pelos altos e baixos do amor.



Serviço:

|Casa de Cultura Butantã. Dia: 09/08 às 19h. 14 anos. Grátis. 60 minutos.

Subalternos – Butantã Rock – Música Rock



“O Subalternos iniciou seus trabalhos no ano de 2015, com a proposta de tocar músicas baseadas em suas principais influências, como o punk rock inglês e o rock nacional dos anos 80. Riffs marcantes, vocal direto e letras políticas e de manifesto assinam a identidade da banda.

Intitulado “Nunca Pare de Lutar”, o primeiro álbum do Subalternos foi lançado no ano de 2017, pelos selos: The Firm Records, Rotten Records e Skin Collector. E no mesmo ano lançou o primeiro clipe oficial, com a música “Aos Verdadeiros”.”

Serviço:

|Casa de Cultura Butantã. Dia: 10/08 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Statues on Fire Butantã Rock – Música Rock

“Desde o disco de estreia, Statues on Fire contou com assinatura de nomes de peso da música em seu trabalho: Marcello Pompeu e Heros Trench foram os responsáveis pela produção e todos os álbuns foram lançados no exterior, por gravadoras internacionais na Europa, Estados Unidos e Japão. O Disco Phoenix ganhou o prêmio de melhor disco do ano pela mídia especializada em 2014.

Na Europa seus discos são lançados pela Rookie Records, de Hamburgo (Alemanha), uma gigante do Punk Rock na Europa, Rookie lançou o Debut “Phoenix” em 2014 e 2016 “No Tomorrow”. Em 2018 a banda assinou com a gravadora Snubbed Records dos USA.

Serviço:

|Casa de Cultura Butantã. Dia: 10/08 às 19h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Marquinhos Jaca – Partideiro de Fato – Música Samba

“Marquinhos JACA apresenta as composições do seu segundo álbum, intitulado como: “Partideiro de Fato”, como representação de uma das vertentes mais autênticas do samba, o partido alto, onde versos são criados a partir de uma temática e uma história criada, com versos prontos, sendo possível, também, o improviso após sua criação ao final da música.

O trabalho utiliza elementos tipicamente tradicionais para a vertente, como: violões de 6 e 7 cordas, cavaquinho, viola, violão tenor, pandeiros, adufe, repique de anel, agogôs, tamborins e ganzá, além de um coro de vozes que somam nos refrões.

Essa linha foi muito reproduzida na década de 70, ao final de ensaios de escolas de samba, nos morros e guetos, uma tradição que se perdeu ao longo dos anos. Esse trabalho, além de ser um resgate desse molde de samba, é uma resistência cultural.”

Serviço:

|Casa de Cultura Butantã. Dia: 16/08 às 19h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Helloryu & SolitaryMan – Música MPB

Hellory é uma cantora capixaba, já tendo passado por algumas bandas e projetos musicais em Guaçuí-ES. No ano de 2016 participou do programa The X-Factor Brasil, da Tv Band, onde avançou até a terceira fase do reality show.

Com apresentações por várias cidades do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, o duo Hellory and The Solitaryman traz um trabalho que Cacá Côgo executa na bateria e da guitarra, além de um som de baixo simultaneamente. Tudo isso somado ao carisma e a voz potente de Hellory. Com músicas autorais e versões de clássicos do Pop Rock nacional e internacional.

Serviço:

|Casa de Cultura Butantã. Dia: 24/08 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Capoeira Para Todes Sarau Para Todes – Artes Integradas/ Multilinguagens

O “Sarau para Todes” é resultado de um aquilombamento de ideias, vindas de vivências a partir da “Capoeira Vogue” e as múltiplas artes presentes no coletivo “Capoeira para Todes”. Celebrando a vida de pessoas LGBTQUIAPN+ e dissidentes, que com força e coragem manifestam suas potencialidades e estabelecem novas realidades.



Serviço:

|Casa de Cultura Butantã. Dia: 30/08 às 18h. Livre. Grátis. 240 minutos.

Vivência Afro com Mestre Pinguim – Artes Integradas/ Multilinguagens

Mestre Pinguim irá trabalhar um pouco de cada uma das linguagens da cultura afro, as que vem desenvolvendo junto ao Núcleo de Artes Afro-Brasileiras da USP, por mais de 20 anos.

Serviço:

|Casa de Cultura Butantã. Dia: 31/08 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Zona Leste

Guaianases



Balanço do Elton Lu – Música Samba

Balanço do Elton Lu, tem como principal objetivo levar ao público a mistura de ritmos, provenientes do Sambarock e Groove. Recentemente o artista retornou de uma turnê pela Europa, onde lançou o seu primeiro trabalho solo, o álbum Elton Lu “Tudo vai dar certo”.

Serviço:

|Casa de Cultura Guaianases. Dia: 11/08 às 12h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Grupo Sowência – Samba Sowência – Música Samba

O grupo sowencia traz em seu repertório que mescla samba e pagode, desde os clássicos aos atuais, fazendo apresentações em bares e eventos privados, desde o ano de 2010. Em janeiro de 2024 o grupo voltou com novos integrantes, lançando a música de trabalho “Intenção”, composição de Marcelinho Arth.

Serviço:

|Casa de Cultura Guaianases. Dia: 18/08 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Danilo Cavalcante – Resenha de mamulengo – Teatro

“Folia No Terreiro De Seu Mane Pacrué”. Um espetáculo de mamulengo, recheado de passagens em que figuras como o valentão, a mocinha, o polícia, o coronel e tantos outros clássicos da cultura popular, parentes próximos dos tipos da Comédia Dell`Arte, pincelam com suas loas e brincadeiras, essa grande festa no terreiro.

Ao som dos improvisos do brincante, o público se diverte e interage, com o jogo vivo e pulsante, entre o roteiro ba?sico com que os bonecos são apresentados e as possibilidades que vão ganhando espac?o na cena aberta com os espectadores.

O mamulengo da Folia conta com a participação do trio agrestino para interagir durante o espetáculo.”



Serviço:

|Casa de Cultura Guaianases. Dia: 23/08 às 10h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Comunidade Indígina Kariri Xocó – Dançar em Roda Culturas populares

O grupo Sabucá Kariri Xocó convida a todos para estarem juntos neste sagrado e grande ritual de dançar em roda com maracá.



Serviço:

|Casa de Cultura Guaianases. Dia: 27/08 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Raul Seixas

Roda de Capoeira com Baobá Capoeira – Culturas populares



Em comemoração à Semana da Capoeira, o grupo “Baobá” celebra a cultura, a memória e a tradição das comunidades desta manifestação que é considerada patrimônio imaterial da cultura popular brasileira. As músicas cantadas trazem uma performance especial e da mesma maneira que são as levadas às roda de capoeira, o público é convidado a participar desta festa ao som de cantigas que animam não só ao corpo, mas também levam à reflexão de repensar os desdobramentos da arte da capoeira.

Serviço:

|Casa da Cultura Itaquera – Raul Seixas. Dia: 04/08 às 09h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Ana Akanawa – Grafismo em Cabaça – Workshop/ Palestra

A Palestra de “Grafismo em Cabaça” tem como proposta difundir a arte ancestral e específica dos povos originários. Neste encontro Ana Akanawa traz a história das pinturas e do grafismo indígena, desde a perspectiva do seu povo – Xucuru Kariri- e especificamente na aplicação em Cabaças.

Os participantes poderão conhecer um pouco sobre a simbologia por trás de algumas pinturas em Cabaças, em pinturas corporais e em quais momentos são utilizadas.

Serviço:

|Casa da Cultura Itaquera – Raul Seixas. Dia: 09/08 às 13h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Maria Alencar – A Botija – Artes Cênicas

Três contadores de histórias viajam para a casa de sua avó no sertão do Nordeste brasileiro em busca de uma botija repleta de tesouros que sua avó contou que existia na antiga casa, localizada no fundo de seu quintal. Os três irmãos convocam o público a encontrar suas botijas e deixar que elas estejam sempre à vista das crianças, para que o tesouro não se perca novamente.

Serviço:

|Casa da Cultura Itaquera – Raul Seixas. Dia: 10/08 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.

2 mililitros. Cadê ? Artes Integradas/Multilinguagens



“Criada a partir da observação da maneira lúdica com que os bebês interagem e descobrem o mundo ao seu redor, todos os adereços utilizados em cena são objetos cotidianos e ganham uma nova função, através do estado brincante e da imaginação. No final do espetáculo os bebês são convidados a entrar no espaço cênico e explorar livremente os espaços e os adereços cênicos.”



Serviço:

|Casa da Cultura Itaquera – Raul Seixas. Dia: 10/08 às 11h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Grupo Rocambole de teatroYmúsica – Do Samba ao Rock ‘n’ Roll Artes Integradas/ Multilinguagens

Uma opereta para crianças, que faz um passeio pelos ritmos musicais do samba ao rock n’ Roll, propondo um jogo cênico interativo, onde as crianças fazem parte do espetáculo cantando, dançando e improvisando algumas cenas teatrais.

Serviço:

|Casa da Cultura Itaquera – Raul Seixas. Dia: 18/08 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Sarau QUEERtura – Artes Integradas/ Multilinguagens

Neste evento estão as histórias pessoais de cada artista, que ecoam como gritos de resistência contra a marginalização e a opressão. O sarau não apenas oferece uma plataforma para esses talentos emergentes, mas também promove o diálogo e a empatia, unindo a comunidade em torno da causa LGBTQIAPN+.

Além das performances, o sarau conta com rodas de conversa e debates sobre temas relevantes à comunidade, como identidade de gênero, orientação sexual, discriminação e políticas públicas. Esses momentos de troca são fundamentais para fortalecer os laços comunitários e fomentar uma maior conscientização e ativismo.



A Coletiva QUEERtura promove um movimento que desafia as narrativas predominantes e reivindica um lugar seguro e acolhedor para as histórias e talentos LGBTQIAPN+ da periferia. Ao celebrar a arte e a identidade, o sarau reafirma a importância da diversidade e da inclusão em todos os espaços da sociedade.

Serviço:

|Casa da Cultura Itaquera – Raul Seixas. Dia: 31/08 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Casa de Cultura Itaim Paulista



Carolina Soares – Música



Carolina Soares, conhecida na capoeira como “Sereia do Samba”, traz nesta apresentação um repertório autoral, especialmente para a roda da Família Ginga e Raça.

Serviço:

|Casa de Cultura Itaim Paulista. Dia: 03/08 às 16h. Livre. Grátis. 120 minutos.



Juliana Cordeiro – Zumba para todos Workshop/Palestra



Juliana Cordeiro, profissional credenciada em Zumba®, traz técnicas para alcançar o bem estar através da dança, que explora um mundo de possibilidades.



Serviço:

|Casa de Cultura Itaim Paulista. Dia: 10/08 às 09h. Livre. Grátis. 120 minutos.

Grupo de artes Dyroa Baya – “Brincadeiras Populares Que São De Origem Indígena” – Artes Integradas/Multilinguagens

“A Vivência das brincadeiras populares” foi pensada para o público infantil com o propósito de ensinar a cultura indígena, através das brincadeiras que contém elementos da natureza, com histórias e seres da floresta. Sendo essas brincadeiras de origem indígena, na maioria das vezes, os brincantes não sabem de que povo se originou tal brincadeira, por isso é de suma importância que a nova geração saiba a origem de cada uma dessas brincadeiras.



Serviço:

|Casa de Cultura Itaim Paulista. Dia: 15/08 às 10h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Baile dos Sambarockers – Dança Samba Rock

Liderado por Bruno Magnata, o grupo trará a magia dos “Mega Bailes” para a região do Itaim Paulista, em comemoração ao dia do Samba rock, que se tornou patrimônio imaterial da cidade de São Paulo.



Serviço:

|Casa de Cultura Itaim Paulista. Dia: 18/08 às 18h. Livre. Grátis. 180 minutos.



Caio Moura e banda – Baile do Caio Moura – Música

Caio Moura e banda celebram o dia do Samba Rock em grande estilo, trazendo em seu repertório músicas autorais e clássicos da música negra nacional.



Serviço:

|Casa de Cultura Itaim Paulista. Dia: 18/08 às 19h. Livre. Grátis. 120 minutos.



Rock Barbieri – Musicalização para bebês – Workshop/ Palestra



Encontro de musicalização para a primeira infância, com o objetivo de despertar o interesse e a afetividade da criança, a partir de sons, timbres, texturas e brincadeiras musicais.

Serviço:

|Casa de Cultura Itaim Paulista. Dia: 22/08 às 10h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Expo: OPEOP na Casa – Artes Visuais – Exposição quadros



Felipe, mais conhecido como OPEOP, inaugura exposição de 30 dias, contando com obras em telas, instalações e esculturas.

Serviço:

|Casa de Cultura Itaim Paulista. Dia: 24/08 às 19h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Heven Carneiro Desatando a colonialidade para bordar o ancestral – Workshop/ Palestra

“O Workshop “Desatando a colonialidade para bordar o ancestral” propõe a preservação da memória cultural imaterial indígena de Abya Yala – Continente americano – por meio da expressão artística do bordado. Com foco no bordado livre, o workshop visa proporcionar um espaço criativo e inclusivo para adultos e idosos explorarem suas habilidades artísticas, enquanto mergulham nas ricas tradições desta atividade.

O bordado é o campo onde se tecem conflitos de narrativas construídas a partir de cosmovisões diferentes, atravessadas pelo colonialismo. Sendo a visão do colonialismo o oposto da vida, o desencantamento, a destruição da diversidade das narrativas por uma história única, homogênea e institucionalizada.

O Workshop busca resgatar e valorizar as tradições do bordado, proporcionando uma experiência enriquecedora para os participantes, conectando-os às suas raízes culturais e fomentando a expressão artística como meio de comunicação e reflexão.”



Serviço:

|Casa de Cultura Itaim Paulista. Dia: 31/08 às 15h. Livre. Grátis. 240 minutos.

Casa de Cultura de São Mateus

Coletivo FestEre Banda – Música infantil

“festERE é uma festa da leitura, com desenhos e livros coloridos, onde a proposta é a de que todo mundo se reconheça, por livros com crianças de todas as cores, com livros que trazem paisagens de muitos lugares e por que neste tapete cabe todas as curiosidades, além das músicas autorais, divertidas.

Serviço:

|Casa de Cultura de São Mateus. Dia: 23/08 às 19h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Realidade Urbana – Música Rap

Apresentação musical do grupo de Rap Realidade Urbana, com suas composições que trazem mensagens e reflexões na busca dos objetivos e ideais, no combate aos problemas periféricos existentes, com uma abordagem crítica social e de fácil entendimento.



Serviço:

|Casa de Cultura de São Mateus. Dia: 24/08 às 19h30. Livre. Grátis. 60 minutos.



Capoeira voo livre – Literatura Sarau

O Sarau conta a história do movimento de Capoeira dentro da periferia paulistana, especialmente no território de São Mateus. A Capoeira é amplamente difundida e sua prática se encontra em inúmeras associações e centros culturais da região. O trabalho é desenvolvido envolvendo linguagens e estudo de conexões entre as culturas de matriz africana e a cultura deste território.



Serviço:

|Casa de Cultura de São Mateus. Dia: 25/08 às 14h. Livre. Grátis. 90 minutos.



Primeiro Passo São Mateus – Zum Capoeira Salva Um – Artes Cênicas Performances



Uma apresentação que tem como objetivo mostrar e promover o trabalho dos alunos da oficina de capoeira, que já se tornou tradicional dentro do território, levar a apresentação para dentro do circuito de cultura como ação afirmativa, além da valorização da cultura dos povos afrodescendentes, que fazem dessa dança uma luta de resistência e difusão da cultura de povos africanos dentro da cultura brasileira.



Serviço:

|Casa de Cultura de São Mateus. Dia: 25/08 às 15h30. Livre. Grátis. 60 minutos.



Dri Lima Canta – Música

Dri Lima marca presença ao interpretar os clássicos do samba Rock, com uma apresentação cantando faixas como: Meu samba, namorado da viúva e “O telefone tocou novamente”, entre outras pra fazer o público se lembrar dos grandes bailes da música brasileira, com canções que marcaram a década de 90 e a alegria da mulher sambista, presente na luta e conquista de mais espaço e representatividade.



Serviço:

|Casa de Cultura de São Mateus. Dia: 25/08 às 17h. Livre. Grátis. 90 minutos.



Casa de Cultura São Miguel



Maria Alencar – A Botija – Teatro infantil

Um pequeno inventário de histórias fantásticas do Nordeste brasileiro, onde três contadores de histórias viajam para a casa de sua avó no sertão do Nordeste Brasileiro em busca de uma botija, repleta de tesouros, que sua avó contou que existia na antiga casa, localizada no fundo de seu quintal. À medida que vão adentrando o quintal, as histórias vão se revelando através de uma relação com as paisagens, o clima e a geografia da Caatinga. É assim, que a Caipora aparece, a princesa da cabeça do Areré e “A botija” vão sendo reveladas pelo quintal.

Serviço:

|Casa de Cultura São Miguel. Dia: 11/08 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Trivibe ao vivo – Música Trap

Nesta apresentação Trivibe mistura música regional amazônica, reggae, samba e urbam musical. Com rimas de improviso, músicas autorais e releituras traz um tempero da região do Amazonas com Mc Renovo, do Mato-Grosso, Polli e Dj Luth de São Paulo.

Serviço:

|Casa de Cultura São Miguel. Dia: 23/08 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Show da Mc Marry – Música Funk

A apresentação se inicia com poemas e histórias relacionadas à cultura preta periférica como o Rap, o Trap e o Funk. Na sequência a artista canta seu repertório acompanhada de suas dançarinas, que ao final do espetáculo, abrem uma roda de conversa com o público, para falar sobre empoderamento feminino e a mulher no mercado do funk e da música.

Serviço:

|Casa de Cultura São Miguel. Dia: 24/08 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Banda Soma – Música Rock

A banda Soma faz o lançamento de seu álbum, gravado de maneira independente, com distribuição da gravadora (Musikorama), produzido pela banda Soma e Nando Basseto, guitarrista da (Garage Fuzz), com participação de Clemente Tadeu, das bandas Plebe Rude e Inocentes, na faixa “Nada Voltará ser” e participação da Angel Sberse (Ex. Malvada) na faixa “Tudo Certo”.

Serviço:

|Casa de Cultura São Miguel. Dia: 31/08 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Show Sou Muleke – Música Samba

Grupo formado na década dos anos 2000, nascidos no Litoral Norte de São Paulo, subiu as serras para buscar novos desafios e somar vitórias, seu novo trabalho traz músicas autorais e outras de nomes renomados da música brasileira, levando descontração e alegria para o público.

Serviço:

|Casa de Cultura São Miguel. Dia: 30/08 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Casa de Cultura São Rafael



Val do Salto 15 Salto 15 – Música Brega

“Val o Garoto do Salto” e a Banda com mistura do Arrocha, nasceu em Janeiro de 2017, dois anos mais tarde, rebatizado como: “Garoto De Salto”. Idealizada pelo cantor Val Rodrigues e o cantor e tecladista Delminho, a banda se destaca no cenário local, principalmente pelo figurino exótico do seu líder e vocalista.

Em 2019, a banda Garoto de Salto lança o disco “Não vou descer do Salto”, com a faixa de trabalho, do mesmo nome. Quinze dias após o lançamento no mercado a música se destacou como uma das mais tocadas em diversas emissoras de rádio da Bahia, Sergipe e Alagoas, levando Garoto de Salto a um outro patamar, no cenário musical do Nordeste.

A banda traz um estilo com diversas influências, acrescentando em sua essência os ritmos caribenhos, salsa, zouk, tecno-brega e um arrocha estilizado.

Serviço:

|Casa de Cultura São Rafael. Dia: 03/08 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Maria Alencar – A Botija – Teatro infantil

Neste pequeno inventário de histórias fantásticas do Nordeste brasileiro três contadores de histórias viajam para a casa de sua avó, no sertão do Nordeste Brasileiro, em busca de uma botija, repleta de tesouros, que sua avó contou que existia na antiga casa, localizada no fundo de seu quintal.

À medida que vão adentrando o quintal, as histórias vão se revelando através de uma relação com as paisagens, o clima e a geografia da Caatinga. É assim, que a Caipora aparece, a princesa da cabeça do Areré e A botija vão sendo reveladas pelo quintal.



Serviço:

|Casa de Cultura São Rafael. Dia: 08/08 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.



30 anos de Grupo Mordomia – Comemorando o melhor do Samba-Rock – Música Samba



Uma apresentação em comemoração aos 30 anos do grupo Mordomia, levando o gênero samba rock com swing e muita música para todas as gerações.



Serviço:

|Casa de Cultura São Rafael. Dia: 16/08 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Os Excluídos – Artes Integradas/Multilinguagens



A Banda “Excluídos” existe há 25 anos tendo surgido no underground paulistano em 1998 e atualmente representando um dos principais nomes da chamada “nova geração” do punk-rock brasileiro, como atesta o escritor e jornalista Antonio Bivar no seu livro “O Que É Punk?” (Editora Brasiliense, 2001).



Serviço:

|Casa de Cultura São Rafael. Dia: 18/08 às 19h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Doliros – São Rafa Hip hop Música

Um evento pensado através dos artistas do território para a quebrada que consiste em um festival de Hip Hop, com apresentações dos elementos do movimento (DJ, MC, Break e Graffiti) e diversas vertentes musicais de periferia como: o Rap, Funk, Trap, entre outros.

O evento conta com uma line-up feita a partir de artistas locais do bairro e outros independentes de outras regiões. A line não é fixa e a apresentação que se mantém é a da Scream e seus integrantes, que organizam o evento neste encontro que é um movimento de resgate e de celebração da cultura local de São Rafael.



Serviço:

|Casa de Cultura São Rafael. Dia: 25/08 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Arkano e convidados – Turnê do álbum Singular – Música Rap



Arkano apresenta o espetáculo do seu 4° álbum de estúdio, o disco intitulado: “Singular” que já tem mais de 17 mil plays nas plataformas de streams e mais de 30 mil visualizações nos conteúdos audiovisuais em redes sociais.

Serviço:

|Casa de Cultura São Rafael. Dia: 31/08 às 20h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Casa de Cultura Municipal Hip Hop Leste

Max campos – Residência Artística – Atividade acadêmica

Max Campos é artista e produtor cultural contemporâneo multifacetado, foi selecionado para residência artística na Casa de Cultura Municipal Hip Hop Leste por seis meses, se vendo imerso em um ambiente que desafia suas concepções artísticas preexistentes, enquanto explora novas técnicas profissionais.

Confrontado com a solidão e a vastidão da paisagem ao seu redor, Max mergulha em uma jornada introspectiva, buscando expressar suas emoções e reflexões através de produtos que resultam em arte. À medida que os dias passam, confrontado com questionamentos sobre sua identidade, enquanto artista/produtor cultural e o propósito de sua jornada artística. Esta residência não apenas o desafia artisticamente, mas também o transforma pessoalmente, levando-o a descobrir novas facetas de sua criatividade e autoconhecimento na arte.”



Serviço:

|Casa de Cultura Municipal do Hip Hop Leste. Dia: 10/08 às 14h. 16 anos. Grátis. 60 minutos.



Nalva Siqueira Exposição”Abayomi: Fios que Tecem Histórias” Artes Visuais – Exposição objetos

A exposição de Nalva Siqueira, intitulada “Abayomi: Fios que Tecem Histórias”, mergulha na rica tradição afro-brasileira das bonecas Abayomi. Composta por 60 dessas figuras emblemáticas, cada uma meticulosamente criada à mão pela artista. A mostra é uma celebração da arte ancestral de tecer e da resiliência da cultura negra.

Cada Abayomi é não apenas uma obra de arte singular, mas também um elo vivo com a história e a espiritualidade das mulheres africanas que, durante tempos, utilizaram retalhos de tecido para criar símbolos de resistência e esperança.

A exposição não só destaca o talento de Nalva Siqueira na preservação desta tradição, mas também convida o público a refletir sobre as narrativas ocultas e poderosas contidas em cada figura de pano.

Serviço:

|Casa de Cultura Municipal do Hip Hop Leste. Dia: 23/08 às 14h. 16 anos. Grátis. 60 minutos.

Voltando A Ser Criança – Artes Integradas/ Multilinguagens

Voltando a Ser Criança traz as crianças como protagonistas. A ideia nasceu da vontade de levar arte, educação, cultura e acessibilidade a diferentes espaços, tornando a cultura mais acessível, através do entretenimento ao ar livre. Como oficinas, intervenções culturais, brinquedos infláveis, pinturas, brincadeiras e muito mais!

Serviço:

|Casa de Cultura Municipal do Hip Hop Leste. Dia: 24/08 às 10h. 16 anos. Grátis. 420 minutos.

Gully’s Queens- Sistema Sonoro – Música Reggae



Gully’s Queens Sound System é o primeiro coletivo 100% LGBTQIAPN+ de São Paulo. Formado por quatro jovens talentosos da Zona Leste paulista, incluindo dois seletores, um toaster e uma fotógrafa, o coletivo iniciou suas atividades em março de 2023 na cena Sound System da cidade. Com a missão de incluir e celebrar a diversidade, o Gully’s Queens traz o reggae com mais de três dubplates exclusivos, e participações em eventos por todas as regiões de São Paulo.

Serviço:

|Casa de Cultura Municipal do Hip Hop Leste. Dia: 31/08 às 16h. 14 anos. Grátis. 120 minutos.

Sarau Raízes da rua – Obed Queiroz apresenta: “Dança – Saudação ao Sol” – Dança

A proposta coreográfica da “Dança Saudação ao Sol” cruza saberes e fazeres da S?rya Namaskara do Yoga (Saudação ao Sol do Yoga), da dança e da performance. Entre a referência utilizada para a construção do Sol em cena, utilizando a princípio, movimentos pela direta, um grande ápice no meio e finalizando com movimentos para esquerda, construindo um sol, pensando nos quatro elementos que regem: terra, água, fogo, água e éter!

A dança é composta por pausas, pranaiama-bastrika-fole (respiração rápida), movimentos lentos, contando com a alteração de tempo, crescente, “ápice-technique”, graham e decrescente, desenvolvido corporalmente durante a coreografia, possibilitando a percepção de um ciclo contínuo que vai se alterando conforme se transforma entre os períodos.

Serviço:

|Casa de Cultura Municipal do Hip Hop Leste. Dia: 31/08 às 17h. Livre. Grátis. 40 minutos.

Zona Sul

Casa de Cultura Hip Hop Sul



As Mina Risca – Música DJ

Coletivo formado por DJs consagradas da cena da discotecagem como: Tati Laser, idealizadora do rolê, Donna, Mayra Maldjian, K-Mina, Mary G, Beea, Cinara, Miyab, Simmone Lasdenas e Vivian Marques. Nos bailes, elas se revezam nos toca-discos, apresentando repertórios musicais variados e relevantes, com técnica e feeling afiados, costurando diversas vertentes da música negra, do Rap, R&b, Soul, Funk, Disco, Afrobeat, Disco, House entre outros.

Serviço:

|Casa de Cultura Hip Hop Sul. Dia: 03/08 às 19h. Livre. Grátis. 120 minutos.



Baile Do Dj Gordo Convida – Música Dj

O “Baile do Dj Gordo” é uma mistura de balada, com espetáculo musical irreverente. Nesta edição Dj Gordo traz uma apresentação com vozes e talentos da Black Music, Rap e Samba Rock nas pick-ups e Dj Miro pra relembrar os bailes e passinhos.

Serviço:

|Casa de Cultura Hip Hop Sul. Dia: 10/08 às 16h. 16 anos. Grátis. 60 minutos.



Rosana Bronk’s – Música Rap



O grupo Rosana Bronxs traz seus sucessos, conhecidos pelo público e canções com a essência das músicas clássicas, além de um repertório mesclado com novas músicas.



Serviço:

|Casa de Cultura Hip Hop Sul. Dia: 10/08 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Detroit Break – Dança Break

A apresentação gira em torno da dança, do break e da cultura Hip Hop. O Break traz em seus passos de dança, muita força, equilíbrio e agilidade, em todas as suas sequências e entradas. B’boy Danzinho possui uma trajetória repleta de acrobacias dentro do break.

Serviço:

|Casa de Cultura Hip Hop Sul. Dia: 10/08 às 18h. 16 anos. Grátis. 60 minutos.



Ana Akanawa – Grafismo em Cabaça – Workshop/ Palestra

A Palestra de “Grafismo em Cabaça” tem como proposta difundir a arte ancestral e específica dos povos originários. Neste encontro Ana Akanawa apresenta a história das pinturas do grafismo indígena, desde a perspectiva do seu povo Xucuru Kariri e especificamente na aplicação em cabaças. Os participantes poderão conhecer um pouco sobre a simbologia por trás de algumas pinturas deste gênero, além de pinturas corporais e saber em quais momentos são utilizadas.

Serviço:

|Casa de Cultura Hip Hop Sul. Dia: 14/08 às 19h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Pirulitus – Cia Folias de Picadeiro – Circo Palhaçaria

Espetáculo circense com modalidades, integrando outras artes, como dança, teatro e contação de história através dos números artísticos, com mensagens e informações sobre cidadania, saúde, direitos humanos e proteção ao meio ambiente.

Serviço:

|Casa de Cultura Hip Hop Sul. Dia: 31/08 às 15h. 16 anos. Grátis. 60 minutos.



“Eu Soul Sambarock – “Dia do Samba Rock com Eu Soul Sambarock! – Dança Samba Rock

Fechando o mês de agosto, o Coletivo Eu Soul Sambarock irá trazer um baile aberto, composto das diversas vertentes desta cultura paulistana, considerada Patrimônio Cultural e Imaterial da cidade de São Paulo, desde o ano de 2016.

Serviço:

|Casa de Cultura Hip Hop Sul. Dia: 31/08 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Campo Limpo



Romildo dos Teclados – Música Forró

Desde sua formação, a Banda Romildo dos Teclados tem mais de 18 anos de trajetória, sendo sinônimo de qualidade musical e inovação. Romildo é tecladista, cantor e compositor, junto com sua banda promete trazer muito forró raiz para agitar o público.



Serviço:

|Casa de Cultura Campo Limpo. Dia: 17/08 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Pedra Rubra – Engolindo Mágoas em Doses Homeopáticas – Artes Cênicas integradas

A apresentação conta a história de três mulheres que vivem em décadas distintas entre 1949, 1989 e 2019. Diante de um tribunal, as personagens vão vivendo suas histórias ao mesmo tempo que respondem a um julgamento, traçando questionamentos e reflexões, acerca da posição da mulher na sociedade.

Serviço:

|Casa de Cultura Campo Limpo. Dia: 21/08 às 17h. 14 anos. Grátis. 60 minutos.



Lenny Scott – Música Blues

Lenny Scott construiu sua jornada artística moldada por influências diversas, incluindo Black Music, Soul, R&B e Pop, ritmos que se fundem em sua performance no palco. Cada nota cantada por ela expressam sua paixão e autenticidade.

Serviço:

|Casa de Cultura Campo Limpo. Dia: 23/08 às 13h. Livre. Grátis. 60 minutos.

DJ Rochinha – Música Velha guarda

DJ Rochinha é um DJ brasileiro, conhecido por sua habilidade em misturar ritmos e criar uma atmosfera vibrante em seus sets. Com uma carreira dedicada à música e à cultura brasileira, DJ Rochinha se destacou no cenário musical ao promover e celebrar gêneros tradicionais, com uma abordagem contemporânea e autêntica.



Serviço:

|Casa de Cultura Campo Limpo. Dia: 24/08 às 13h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Trabalho Indígena Encantamento Xandaro – Workshop/ Palestra

Exibição de documentário sobre os Mestres da etnia Xondaros e seus ensinamentos, com uma abertura e fechamento poético indígena. O Xondaro configura-se ora em dança, ora em treinamento de luta para defesa do Tekoa (território) pertencente. O guerreiro Xondaro é capaz de segurar uma flecha lançada e transformar-se em algum ser encantado como onça, cobra, macaco, tudo isso através de relatos de Mestres Xondaros em Casas de Reza ou em meio à floresta.

Serviço:

|Casa de Cultura Campo Limpo. Dia: 27/08 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Diretoria E&Ti – Música Trap

Formado por um grupo de artistas, a Diretoria E&Ti tem o objetivo de transmitir a música através de mensagens relevantes sobre questões sociais, desafios e temas atuais. Suas letras refletem uma visão crítica da sociedade e buscam inspirar atitudes positivas.

Serviço:

|Casa de Cultura Campo Limpo. Dia: 30/08 às 20h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Casa de Cultura Ipiranga – Chico Science

O caminho de Volta – Exposição o caminho de volta – Artes Visuais Exposição fotos



A Exposição: “O Caminho de Volta” retrata a visão de um mestre de Capoeira que pode retornar a África, aos 55 anos de idade, em um intercâmbio feito em Julho de 2023, onde retrata o dia dia do povo angolano, através de um trabalho de observação que teve a duração de um ano para ficar pronto.

Ao retornar ao Brasil concluiu o curso de fotografia no projeto “Rede D’aora” da Secretaria Municipal de Cultura, retornando à África em março de 2024 para novos registros e conclusão da exposição. Atualmente participa de uma ONG que trabalha com crianças em situação de vulnerabilidade na África.

Serviço:

|Casa de Cultura Ipiranga Chico Science. De: 02/08 a partir das 13h a 01/09 .Livre. Grátis.



Bandjeans Mini Ball Artes Integradas/Multilinguagens – Artes cênicas integradas

Uma noite de celebração e expressão do ballroom, dedicado à comunidade LGBTQIAPN+. Inspirado pela estética autêntica do Jeans e bandanas, este encontro tem o objetivo de ser a fusão da música vibrante com a dança. Um convite para dançar, competir e se conectar em uma tarde que celebra o orgulho LGBTQIAPN+



Enquanto competem em categorias que celebram a diversidade e o talento de todos os participantes, o evento é aberto a todos os amantes da cultura ballroom, com uma atmosfera acolhedora, para jovens a partir de 14 anos.



Serviço:

|Casa de Cultura Ipiranga Chico Science. Dia: 04/08 às 15h. 14 anos. Grátis. 120 minutos.



Amanda D’ Oliveira – O Show – Música Rap

“Amanda D’ Oliveira é uma jovem artista que já participou de programas de TV como “Canta Comigo” da Rede Record além de eventos diversos pela cidade de São Paulo. Suas experiências, fizeram com que Amanda pudesse investir, cada vez mais, em sua carreira e assim estruturar o seu primeiro álbum de estúdio, que será apresentado em formato de um espetáculo musical. neste evento”



Serviço:

|Casa de Cultura Ipiranga Chico Science. Dia: 04/08 às 20h30. Livre. Grátis. 60 minutos.





Mystical na Casa de Cultura Chico Science – Música Reggae

“A equipe de som Mystical Sound System chega, pela primeira vez, na Casa de Cultura Chico Science com seu potente sistema de som, pronto para amplificar a pesquisa musical do casal Biduzera e Lady Moon, juntamente ao DJ Zambol que é residente e apresenta sua seleção, lado-a-lado da cantora Thata Roots.

A proposta é de muita pressão sonora e uma discotecagem ampla, indo desde as clássicas tunes do roots 70 até os últimos lançamentos da música Reggae!”



Serviço:

|Casa de Cultura Ipiranga Chico Science. Dia: 25/08 às 14h. Livre. Grátis. 120 minutos.



Kantupac La Marka – Música Rap



Kantupac La Marka é um grupo musical e marca têxtil formado por Delapaz e Abi Llanque, acompanhados por DJ Bracho. Jovens bolivianos originários do Altiplano Andino, “Tawantinsuyo”, com sangue indígena “Aymara” vivendo e trabalhando no Brasil “Pindorama” a vários anos. Através da música e da moda buscam o resgate do orgulho de fazer parte dos povos originários de Abya Yala, sempre abordando temas sobre migração, vivências, ancestralidade e cultura andina, dentro dos ritmos urbanos como Boombap, Trap e Drill, versando em dois idiomas: Espanhol e Português.

Serviço:

|Casa de Cultura Ipiranga Chico Science. Dia: 25/08 às 17h. Livre. Grátis. 90 minutos.



Killa Bi – Assassina ou Poeta – Música

Rap Killa Bi é multiartista de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, encontrou nas rimas e batidas sua forma principal de expressão. A abelha assassina, é conhecida por sua agressividade e sensibilidade nas linhas, e nas intervenções. Além de trazer reflexões sobre o cotidiano muitas vezes hostil de uma pessoa racializada, periférica e Lgbt, no território do Brasil.



Serviço:

|Casa de Cultura Ipiranga Chico Science. Dia: 25/08 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Ralph 74 DJ – Hiphoplatino ( Sp): “Bienhecho Rapp” – Música Rap



“O projeto Hip Hop latinoamericano (SP): “bien hecho Rapp” tem como objetivo levar aos palcos o trabalho musical de Ralph 74 Dj e seu coletivo de Mc’s latino americanos, residentes em São Paulo, com um pocket show de Rap, enfatizando e fortalecendo as raízes latino americanas, presentes na cultura do Hip-Hop em São Paulo.

A fim de disseminar as manifestações, através da arte e elementos do hip hop, explorando seu conteúdo histórico, com apresentações musicais públicas sobre a história e evolução do hip hop latino, envolvendo a divulgação de músicas e trajetórias de outros artistas independentes da região da Zona Sul paulista e da cena Hip Hop, fortalecendo os valores da identidade e da cultura do hip hop hispânica do Rap em espanhol e portugues.

Serviço:

|Casa de Cultura Ipiranga Chico Science. Dia: 25/08 às 19h. Livre. Grátis. 90 minutos.

Na Levada do Ritmo – Dança Samba Rock



Danielle Fiaiz convida para celebrar este evento em homenagem ao dia do Samba Rock, comemorado em 31 de agosto. O evento contará com uma aula aberta de dança, homenagens e muita música com DJ com foco na cultura afro paulistana dançada, cantada num único evento, para esta data tão especial.”



Serviço:

|Casa de Cultura Ipiranga Chico Science. De: 30/08 às 19h.Livre. Grátis. 120 minutos.

Sarau Musical da Capoeira – Dança Capoeira

Sarau Musical da Capoeira traz a junção da oralidade, oriunda de culturas tradicionais de matriz africana como a capoeira, samba de roda, jongo, maculelê, o Rap e as danças afro, em um ambiente de mistura poética dedicado à poesia corporal, musical e falada. Neste espaço a diversidade é convidada de honra na celebração, por meio de ritmos e batucadas.

O coletivo de artistas nasceu das oficinas de capoeira, realizadas na Casa de Cultura Chico Science em afirmação do protagonismo da cultura negra pelo próprio negro à sua representatividade para fomentar a oralidade às novas gerações e recriar o papel histórico dos mestres do saber (Griots) das linhagens de matriz africana.

Serviço:

|Casa de Cultura Ipiranga Chico Science. Dia: 31/08 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Cultura M’Boi Mirim



As Prepotentes – Música Pop Rock

Uma banda composta só por mulheres com longa experiência de pelo menos dez anos no meio musical, resolveram unir forças neste projeto ousado, para montar a Banda “As Proponentes”.

Uma ideia ousada, considerando que até os dias atuais as bandas exclusivamente femininas são expressões minoritárias no universo musical, seja no Brasil ou no exterior.

O nome da banda reflete o processo de empoderamento feminino, pesquisado nas últimas décadas e indica, sobretudo, que As Proponentes estão prontas para mostrar o seu poder musical.

Serviço:

|Casa de Cultura M’Boi Mirim. Dia: 10/08 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Cowgirl Brasileira – Country Kids Show – Teatro infantil



Uma viagem pelo mundo Country Pop, onde a magia da música se une à alegria da amizade, deixando lembranças felizes e sorrisos em cada coraçãozinho presente. Karla Passarelli, a cowgirl brasileira e sua turma estão prontos para encantar e inspirar crianças de todas as idades, em uma jornada inesquecível rumo à imaginação e à diversão, apresentando dez canções infantis.

Serviço:

|Casa de Cultura M’Boi Mirim. Dia: 23/08 às 10h. Livre. Grátis. 60 minutos.



MBoi Mirim – Sarau da Retomada – Literatura Sarau

“Sarau da Retomada” é um movimento de transformação que traz consigo a arte, o canto, a dança, o brincar e as várias manifestações das culturas originárias do pindorama.



Sarau da Retomada é um espaço de acolhimento, conexões e identidades indígenas e periféricas. Um coletivo que segue retomando tudo aquilo que um dia foi arrancado, desde a primeira caravana portuguesa que invadiu as terras brasileiras.”

Serviço:

|Casa de Cultura M’Boi Mirim. Dia: 24/08 às 17h. Livre. Grátis. 150 minutos.



Exposição Arumã – Artes Visuais/Exposição quadros

A exposição traz trabalhos autorais da artista Arumã, com obras que abordam os ciclos da vida, a natureza e suas ancestralidades no contemporâneo. Com misturas de técnicas, traz consigo toda sua trajetória no grafitti e mescla com intervenções de outros objetos de construção autoral. Para essa exposição, a artista Arumã convida Ets, uma companheira de vida que busca um olhar pela mesma perspectiva.

Serviço:

|Casa de Cultura M’Boi Mirim. Dia: 30/08 às 19h. Livre. Grátis. 150 minutos.



Casa de Cultura Santo Amaro – Manoel Mendonça



Canteiro de Obras – Danças brasileiras e do mundo

O bailarino explora o espaço, levando em seu carrinho de mão as ferramentas do seu trabalho, conduzindo o público a um canteiro de obra onde, além de se deparar com experimentações sonoras e rítmicas baseadas em uma construção civil, irá se surpreender com um operário que mergulha na sua rotina e utiliza suas essências culturais e artísticas como ferramentas criativas, construindo seu entorno e reconhecendo se a si mesmo.

Serviço:

|Casa de Cultura Santo Amaro – Manoel Mendonça. Dia: 18/08 às 14h30. Livre. Grátis. 60 minutos.



Mc Thiaguinho Do Grajaú – Música Funk

Mc Thiaguinho do Grajaú traz o gênero musical do funk consciente, onde leva a fé e a esperança de um amanhã melhor, através da música. O funk vem quebrando barreiras e desconstruindo preconceitos ao estilo musical. A apresentação artística é feita de muita música de autoria própria, entre outras, de relevância.

Serviço:

|Casa de Cultura Santo Amaro – Manoel Mendonça. Dia: 24/08 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Júlio Guerra

Simone Regina – Santo Amaro – Pelas Lentes de Suellen Secio – Artes Visuais/Exposição fotos

A exposição “Tradições de Santo Amaro” busca contar, através da fotografia, as histórias, os espaços e as pessoas residentes neste território.

Serviço:

|Casa de Cultura Santo Amaro – Júlio Guerra. Dia: 01/08 às 12h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Vivência Guarani Itakupè – Coral Kuaray Óua – Música Canto coral

O espetáculo vem trazer a riqueza da cultura Guarani, iniciando com uma fala sobre a importância de preservar a cultura indigena, e passar mensagens de fortalecimento dos povos originários através da música. Em seguida será realizada a dança do Xondaro (dança do guerreiro), que é a dança de preparação dos guerreiros mirins para a vida adulta, onde também serve como treino para os homens terem agilidade na mata.

Serviço:

|Casa de Cultura Santo Amaro – Júlio Guerra. Dia: 09/08 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Associação Cultural Corrente Libertadora – Corrente pra Frente – Artes Cênicas – Intervenção artística

Com o objetivo de fortalecer as celebrações do Dia da Capoeira, a vivência “Corrente pra Frente” quer proporcionar um momento de apreciação dessa arteluta contando com a participação do mestre Tigrão, que é referência na prática da capoeira, voltada para a saúde integral das pessoas.

Serviço:

|Casa de Cultura Santo Amaro – Júlio Guerra. Dia: 16/08 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Batucando com Caio Prado – Musicalidade Negra e Samba Rock Workshop/Palestra

Uma viagem musical pela história da musicalidade negra, desde suas raízes nas canções tribais do Continente Africano a chegada na América do Norte como Estados Unidos, fortalecendo o Samba Rock no Brasil.

Serviço:

|Casa de Cultura Santo Amaro – Júlio Guerra. Dia: 16/08 às 16h. 10 anos. Grátis. 120 minutos.

Paulinha Entre Amigos – Música Forró

Conhecida por sua voz marcante e presença de palco envolvente, Paulinha lidera um grupo de músicos em uma performance que resgata e celebra a riqueza da música Sertaneja, trazendo grandes clássicos do gênero, assim como novas interpretações, proporcionando uma experiência musical autêntica e emocionante.

Serviço:

|Casa de Cultura Santo Amaro – Júlio Guerra. Dia: 17/08 às 14h30. Livre. Grátis. 60 minutos.

Paula da Paz Axé, Amor e Resistência – Música

Paula da Paz traz ao palco a energia Nordestina do samba Reggae, em fusão com a música mandingue (Expressão cultural da Costa Oeste da África) em uma apresentação contagiante, intitulada de “Axé, Amor e resistência”.

Serviço:

|Casa de Cultura Santo Amaro – Júlio Guerra. Dia: 23/08 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Toco Filmes – Fenestra + Bate-Papo – Audiovisual – Exibição de filmes

Nesta proposta “Fenestra é o raio de luz por onde passa a vida. Na janela, algumas pessoas acabam ficando nas sombras, assistindo a vida passar. A pandemia causada pela Covid-19 e o racismo contribuíram para que muitas pessoas negras apresentassem medos do mundo exterior.”

Serviço:

|Casa de Cultura Santo Amaro – Júlio Guerra. Dia: 31/08 às 13h. livre. Grátis. 90 minutos.

Isidro Sanene – 1ª Edição – African Move – Literatura Sarau

Em parceria com diversos artistas africanos, a Casa de Angola em São Paulo leva o Sarau de Artes Integradas: “Afrikan Move” em sua primeira edição. Um encontro das nações africanas que compõem o tecido multicultural da cidade de São Paulo, através de uma narrativa humanizada de construção sobre sociedade neste olhar, através das artes visuais, com contação de histórias, músicas e danças africanas e a presença confirmada do grupo Vocal Kuimba, da poeta Márcia Cristina Rodrigues e do multiartista Isidro Sanene.



Serviço:

|Casa de Cultura Santo Amaro – Júlio Guerra. Dia: 31/08 às 14h. 10 anos. Grátis. 60 minutos.