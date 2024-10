Programação da TV Aberta nesta segunda-feira

CULTURA

05h30 História da Arte no Brasil : Uma Nova Medida para Morar

06h00 Energia

06h30 Agrocultura

07h00 Cocoricó

07h15 Peppa Pig : Bumerangue; Cantigas de Roda; O Mundo das Escavadeiras

07h30 Kid-E-Cats : T1 – O Dente de Leite; Gatinhos Mergulhadores

07h35 Oi, Duggee! : T2 EP38 – Duggee e o Distintivo da Fantasia

07h45 Meu AmigãoZão : T1 – Meu Adesivo Predileto

08h00 Um Herói do Coração

08h15 Mundo Ripilica – As Aventuras de Lilica, a Coala : Apolo, um Cachorro Especial

08h20 Milo : T1 EP11 – Milo, o Mecânico

08h30 Simon, o Supercoelho : O Coral dos Sapos; Milou no Veterinário

08h45 Bluey : T1 – Lojas; Passeio de Carrinho

09h00 Mundo Bita – Imagine-se : T1 EP7 – Tem Hora pra Tudo

09h10 Octonautas

09h25 PJ Masks – Heróis de Pijama

09h40 Dino Ranch

09h55 Martin Manhã

10h10 O Show da Luna!

10h25 44 Gatos

10h40 Turbossauros

10h50 Mistérios Animais

11h00 Tainá e os Guardiões da Amazônia : T1 EP14 – Pedroangelo, o Pica-Pau

11h15 Turma da Mônica : T3 EP11 – Tem um Pestinha no Banheiro

11h25 Turma da Mônica : T3 EP12 – Bugado

11h40 Morgana & Celeste

11h45 Quintal da Cultura

12h00 Jornal da Tarde

12h45 Peppa Pig

13h00 Propaganda Eleitoral

13h10 Pronto Atendimento : Dengue: O Perigo Mora ao Lado

13h15 Oi, Duggee!

13h20 Ana Bolinha : Botão

13h30 Um Herói do Coração

13h45 Contos da Masha : T1 – Cinderela

13h50 Contos da Masha : T1 – O Califa Cegonha

14h00 Viola e Tambor

14h15 Dino Ranch

14h30 PJ Masks – Heróis de Pijama

14h45 Octonautas

15h00 44 Gatos

15h15 Bluey

15h30 Meu AmigãoZão

15h45 O Show da Luna!

16h00 Milo

16h15 Martin Manhã

16h25 Morgana & Celeste

16h30 Quintal da Cultura

16h45 Turma da Mônica : T3 EP6 – O Mestre Zen

17h00 O Mundo de Mia : T2 EP10 – Dançando com as Estrelas

17h30 A Pior das Bruxas : T4 EP8 – A Última Corrida da Enid

18h00 Irmão do Jorel : T4 – Juju e o Pé de Abacate

18h10 Shaun, o Carneiro : T5 EP15 – Bitzer de Babá

18h15 Metrópolis

18h30 O Mundo de Beakman : T3 EP9 – Ilhas, Beakmania e Molas

19h00 Confissões de Adolescente : T1 EP22 – Por Um Triz

19h30 Cartão Verde

20h30 Propaganda Eleitoral

20h40 O Começo da Vida

20h50 Histórias de Gestos : Cair

21h00 Jornal da Cultura

22h00 Roda Viva

23h45 Pronto Atendimento

23h50 Contos da Meia-Noite

00h00 Viola, Minha Viola

01h00 Cinematógrafo

01h30 Cultura Livre

02h00 Saúde Brasil

02h30 Jornal da Cultura

03h30 Educação Brasileira

04h00 Cabaret Literário

SBT

06h00 Primeiro Impacto

09h30 Chega Mais

11h15 SBT Rio

13h15 SBT Esporte Rio

13h45 Carinha de Anjo

14h30 Quando me Apaixono

15h30 Contigo Sim

16h15 Fofocalizando

17h30 Tá na Hora

18h30 Tá na Hora Rio

19h45 SBT Brasil

20h45 A Caverna Encantada

21h30 As Aventuras de Poliana

22h00 Programa do Ratinho

23h30 Arena SBT

00h45 The Noite com Danilo Gentili

01h30 Operação Mesquita

02h00 SBT PodNight

02h45 SBT News na TV

GLOBO

06h00 Bom Dia RJ

08h30 Bom Dia Brasil

09h30 Encontro com Patrícia Poeta

10h35 Mais Você

11h45 RJ1

13h15 Globo Esporte

13h40 Jornal Hoje

14h55 Cabocla – Edição Especial

15h35 Como Eu Era Antes de Você

17h10 Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea

18h30 No Rancho Fundo

19h15 RJ2

19h50 Volta por Cima

20h40 Jornal Nacional

21h30 Mania de Você

22h35 Venom – Tempo de Carnificina

00h20 Jornal da Globo

01h10 Conversa com Bial

01h50 Volta por Cima

02h35 Vai que Cola

03h15 Vai que Cola

04h00 Hora 1

RECORD

05h00 Balanço Geral Manhã

07h00 Jornal da Record – 24h

07h05 Balanço Geral Manhã

07h30 Balanço Geral SP Manhã

08h40 Fala Brasil

10h00 Hoje em Dia

11h50 Balanço Geral

13h00 Propaganda Eleitoral

13h10 Balanço Geral

15h30 O Rico e Lázaro

16h00 Apocalipse – Edição Especial

16h45 Cidade Alerta

17h10 Jornal da Record – 24h

17h15 Cidade Alerta

17h40 Jornal da Record – 24h

17h45 Cidade Alerta

18h00 Cidade Alerta

18h50 Cidade Alerta

19h50 Jornal da Record

20h30 Propaganda Eleitoral

20h40 Jornal da Record

21h00 Força de Mulher

21h45 Gênesis

22h30 A Fazenda

23h45 Chicago Fire – Heróis Contra o Fogo

00h30 Jornal da Record – 24h

00h45 Entre Linhas

02h00 Dicas de Amor

02h30 Palavra Amiga

03h30 A Última Porta

04h00 Nosso Tempo

04h30 Corrente dos 70

04h45 Prosperidade com Deus

REDE TV!

05h00 Igreja Internacional da Graça de Deus

08h40 Igreja Universal do Reino de Deus

09h45 Ultrafarma

10h20 Fica com a Gente

11h50 Qualé, Moré?

12h30 Viva Sorte

13h00 Propaganda Eleitoral

13h10 Igreja Universal do Reino de Deus

15h15 A Tarde É Sua

17h00 Igreja Universal do Reino de Deus

18h00 Marjo Prêmios

19h05 RedeTV! News

20h30 Propaganda Eleitoral

20h40 Igreja Internacional da Graça de Deus

21h45 TV Fama

23h15 Companhia Certa

00h30 Leitura Dinâmica

01h30 Madrugada Animada

03h00 Igreja da Graça no Seu Lar

GAZETA

06h00 Igreja Universal do Reino de Deus

13h00 Você Bonita

14h30 Mulheres

18h00 Gazeta Esportiva

19h00 Jornal da Gazeta

20h00 Igreja Universal do Reino de Deus

02h00 Programa Pago

04h00 Programa Pago

BAND

06h00 Igreja Unida Deus Proverá

08h00 AgroBand

08h15 Bom Dia, Favela

08h45 Bora Brasil

09h00 Bora Brasil

11h00 Jogo Aberto

12h00 Os Donos da Bola

12h46 A Voz do Rio

13h00 Propaganda Eleitoral

13h10 A Voz do Rio

13h44 Vem com a Gente

14h30 Melhor da Tarde com Cátia Fonseca

16h00 Brasil Urgente Rio

17h00 Brasil Urgente

18h50 Jornal do Rio

19h20 Jornal da Band

20h25 Melhor da Noite

20h30 Propaganda Eleitoral

20h40 Melhor da Noite

21h30 Show da Fé

22h30 Perrengue do Dia

22h45 Filme

00h15 Jornal da Noite

00h45 Band Eleições 2024

01h15 Esporte Total

02h10 Resenha do Galinho

02h45 + Info

03h00 Jornal da Band

04h00 1º Jornal