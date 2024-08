Programação da semana no Atrium Shopping foca em cultura e muita diversão

Nos dias 17 e 18 de agosto a programação no Atrium Shopping está repleta de atrações para agitar o público com muita diversão e cultura, além de um convite para sair do sedentarismo, com uma aula muito animada de dança. Com um fechamento especial no domingo: a já tradicional feira de adoção.

No sábado, 17, a programação promete literalmente mexer quem estiver pelo empreendimento. Começando com uma aula de passinho e atividades psicomotoras. Os professores Soso e André conduzem a diversão a partir das 14h30 na Praça de Alimentação. No mesmo dia, às 19h, no Piso 2, uma apresentação especial do violinista Rafael Silva no evento Night Music Atrium, com a Ellos Núcleo Artístico.

Domingo, dia 18, o Atrium Shopping, com a ONG Amigo Legal Protetoras Independentes, realiza a Feira de Adoção de Cães e Gatos, já tradicional no empreendimento. Para quem está pensando em adotar um novo membro à família, uma visita no Dog Point no Piso Térreo entre as 11h e as 17h pode levar ao fim da procura pelo bichinho de estimação.

“A feira de adoção no Atrium é sempre um sucesso. Temos muitos encontros felizes entre as famílias e seus novos pets. É importante lembrar que o adotante passa por entrevista e precisa se comprometer a cuidar do bichinho assinando um termo de posse responsável, além de ser maior de 18 anos”, lembra Vanessa Nery, gerente geral do empreendimento.

Parceria Casa da Esperança

Na última quarta-feira, 14, celebrando o Dia do Cardiologista em parceria com a Casa da Esperança, o público pôde aproveitar o passeio no shopping para aferição de pressão, frequência cardíaca e saturação. Das 10h às 16h, os especialistas estiveram no Piso Térreo, próximo à Central Surf, atendendo e tirando as dúvidas de quem passava.

“No último evento, em comemoração ao Dia da Saúde, e neste agora, tivemos a participação de mais de 160 pessoas. Esse sucesso mostra a importância de trazer serviços e atividades relevantes, que aproximem nosso público de informações de qualidade quando se trata de saúde”, comenta Vanessa.