Programação da JHSP destaca atividades sobre o universo do chá japonês

Durante a segunda quinzena de fevereiro, a Japan House São Paulo se inspira na exposição em cartaz até dia 7 de abril, “NIHONCHA – introdução ao chá japonês”, e oferece uma programação gratuita de oficinas e workshops para adultos e crianças, apresentando a união do mundo contemporâneo e do mundo tradicional japonês aos visitantes.

Para conhecer a fundo as tradições nipônicas que envolvem o chá verde (nihoncha), o time do educativo da JHSP oferece visitas mediadas livres e gratuitas pela mostra “NIHONCHA”, abordando desde a tradição da Cerimônia do Chá (ou chadō, em japonês) até a presença da bebida no cotidiano dos japoneses. No dia 27 de fevereiro, às 11h30 e às 15h, os visitantes poderão ver detalhes sobre o processo de produção dessa bebida e seu consumo ao longo do tempo, além de conhecer uma casa de chá criada por impressora 3D com peças de madeira de descarte, projetada pelos arquitetos Kei Atsumi e Nicholas Préaud, montada no segundo andar da JHSP especialmente para a mostra.

Para os amantes da bebida, a dica é participar do workshop de Introdução e Degustação de Chás Japoneses, realizado no dia 24 de fevereiro, às 11h, 14h e 16h. O evento apresentará quatro variedades do nihoncha (bancha, sencha, hojicha e genmaicha), seus diferentes modos de preparo, dicas de como apreciar o chá em casa, e ainda oferecerá uma degustação para os participantes. Os interessados devem retirar as senhas distribuídas 30 minutos antes do início de cada atividade, na recepção da JHSP.

Ainda no âmbito literário, a JHSP realiza mais uma edição do Clube de Leitura JHSP + Quatro Cinco Um no dia 29 de fevereiro, às 19h. Desta vez, a conversa gira em torno da obra “Floresta de lã e aço”, escrita por Natsu Miyashita e traduzida para o português por Eunice Suenaga. A obra delicada e poética narra a história de um jovem, cuja profunda paixão pelo piano o faz decidir tornar-se a melhor pessoa que ele pode ser, fazendo com que a beleza do mundo ressoe através do instrumento. Para ampliar a discussão acerca dos temas abordados na obra, a atividade recebe a autora Aline Bei, autora de “O Peso do Pássaro Morto”, vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura 2018. Para participar do evento online e gratuito, com transmissão pela plataforma Zoom, é necessário realizar inscrição prévia no site. Participantes do Clube de Leitura JHSP + Quatro Cinco Um também ganham um desconto de 20% na compra do livro pelo site da editora Zain até 29 de fevereiro por meio do cupom jhsp451.

Serviço:

Japan House São Paulo – Programação de janeiro de 2024

Endereço: Avenida Paulista, 52 – São Paulo, SP

Horário de funcionamento: de terça a sexta, das 10h às 18h e sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h.

Entrada gratuita. Reserva online (opcional): https://agendamento.japanhousesp.com.br/

Visitas mediadas: Exposição Nihoncha – Introdução ao Chá Japonês (Presencial)

Quando: 27/02, às 11h30 e 15hrs

Local: 2° andar da Japan House São Paulo

Introdução e Degustação de chás japoneses

Quando: 24 de fevereiro, às 11h, 14h e 16h

Duração: 60 minutos

Classificação indicativa: livre – os chás apresentados nessa atividade possuem cafeína, não sendo recomendados para pessoas com sensibilidade à substância. A participação de crianças ficará a critério e responsabilidade de seus responsáveis.

Vagas limitadas. Participação mediante retirada de senha com 30 minutos antes de cada sessão.

Clube de Leitura JHSP + Quatro Cinco Um (Online)

Floresta de lã e aço, de Natsu Miyashita

Quando: 29 de fevereiro, às 19h

Duração: 90 minutos

Vagas limitadas. Participação mediante inscrição prévia no site.

Transmissão via plataforma Zoom. Acesso liberado aos inscritos via e-mail.

Participantes do Clube de Leitura JHSP + Quatro Cinco Um também tem 20% de desconto na compra do livro pelo site da editora Zain até o dia 29 de fevereiro usando o cupom jhsp451.