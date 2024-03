Programação da JHSP destaca atividades baseadas nos temas das exposições em cartaz

Em março, a Japan House São Paulo oferece uma programação gratuita inspirada nas duas exposições em cartaz: NIHONCHA – Introdução ao chá japonês e Convivendo com Robôs. Durante o mês, a instituição contará com palestras e oficinas para o público conhecer mais sobre a tecnologia e o universo do chá japonês, além de atividades voltadas para a literatura e para o público infantil.

Neste mês, o público poderá conhecer a fundo as tradições nipônicas que envolvem o chá verde (nihoncha). O time do educativo da JHSP oferece visitas mediadas livres e gratuitas pela mostra NIHONCHA, abordando desde a tradição da Cerimônia do Chá (ou chadō, em japonês) até a presença da bebida no cotidiano dos japoneses. As visitas acontecem nos dias 12 e 19 de março, às 11h30 e às 15h, e apresentarão detalhes sobre o processo de produção da bebida e seu consumo ao longo do tempo, assim como uma casa de chá criada por impressora 3D com peças de madeira de descarte, projetada pelos arquitetos Kei Atsumi e Nicholas Préaud, montada no segundo andar da JHSP especialmente para a mostra.

Já para quem quiser fazer uma imersão nas tecnologias dos robôs japoneses, a equipe do educativo da JHSP convida o público a participar das visitas mediadas à exposição Convivendo com Robôs nos dias 14, 21 e 28 de março, às 11h30 e às 15h. Durante a atividade, serão discutidas a coexistência humana com os robôs e uma possível implementação deles na sociedade brasileira nos próximos anos, algo que já é uma realidade no Japão. Os robôs amigáveis, como são conhecidos, já estão integrados ao cotidiano dos japoneses, sendo muito utilizados em estabelecimentos comerciais, escolas e na vida doméstica, além de levar conforto e carinho para pacientes em hospitais e casas de repouso, por exemplo.

Voltado para a literatura japonesa, o Ciclo de Mangá de março convida o público para uma roda de conversa sobre a obra “O gourmet solitário”, de Jiro Taniguchi e Masayuki Kusumi. O mangá narra os acontecimentos da vida de um homem que passa seus dias perambulando por restaurantes das regiões de Tóquio e experimentando todos os tipos de comidas. Em uma jornada que desperta emoções e nostalgia, a história apresenta o Japão por outros olhares, destacando sua gastronomia e cultura. A atividade presencial e gratuita acontece no dia 23 de março, às 15h, mediante retirada de senha com 30 minutos de antecedência.

Ainda pensando no universo literário, no dia 28 de março, às 19h, a instituição apresenta o 50° encontro do Clube de Leitura JHSP + Quatro Cinco Um, com um bate-papo sobre a obra Meus dias na livraria Morisaki, por Satoshi Yagisawa. A história conta sobre a jovem Takako, que encontra refúgio dos dramas e dificuldades em que se encontra na pequena livraria Morisaki, negócio de sua família há três gerações. O best seller faz o leitor refletir sobre os recomeços ao longo da vida, além do poder de transformação que a literatura possui. Para ampliar a discussão sobre os temas abordados na obra, a atividade recebe Rui Campos, da Livraria da Travessa. Para participar do evento online e gratuito, com transmissão pela plataforma Zoom, é necessário realizar inscrição prévia no site. Participantes do Clube de Leitura JHSP + Quatro Cinco Um têm 25% de desconto na compra pelo site do Grupo Editorial Record, até o dia 30 de março usando o cupom JHSP.

No mês de março, também serão realizadas quatro palestras relacionadas com as exposições na Japan House São Paulo. A primeira delas será “Convivendo com os robôs no presente e no futuro”, e acontece no dia 19 de março a partir das 19h. O painel busca destacar a convivência das pessoas com os robôs japoneses, iniciativas que já contribuem para a interação e uso dos robôs japoneses na sociedade e as perspectivas para o futuro. A roda de conversa conta com convidados especializados do Japão e do Brasil: além da participação especial de Zaven Paré, professor doutor, pesquisador e curador da exposição “Convivendo com Robôs”, o encontro também conta com a presença de Yasuhisa Hirata, professor e mestre da Universidade de Tohoku, e de Anderson Moreira, professor doutor do curso de Engenharia e Automação do Instituto Mauá de Tecnologia. A palestra acontecerá de forma remota e gratuita, com transmissão ao vivo através do canal no Youtube da JHSP.

Também voltado para as tecnologias da robótica, no dia 21 de março, às 19h, a JHSP apresenta o painel “Inovações em robótica e tecnologias de IA ao serviço dos seres humanos”. O evento abordará temas como robôs capazes de prestar ajuda na vida cotidiana, o uso da tecnologia de IA e o destaque para projetos de pesquisa desenvolvidos no Japão. O encontro híbrido, presencialmente na sede da Japan House São Paulo e online pelo canal do Youtube da instituição, terá participação de Toshio Fukuda, Professor Emérito da Universidade de Nagoya e Professor da Universidade de Waseda, além de participação especial do professor doutor, pesquisador e curador da exposição Zaven Paré.

As últimas palestras do mês serão voltadas para a temática NIHONCHA. No dia 23 de março, com início às 11h, será realizado o evento “Conhecendo mais sobre a exposição Nihoncha e as atrações locais das províncias Japonesas”. A palestra presencial apresentará a exposição com mais detalhes ampliando aspectos da cultura do chá no Japão, desde seu consumo cotidiano até suas relações com a tradição japonesa. Trazendo destaque para as principais províncias japonesas produtoras de chá, levando o visitante a conhecer atrações turísticas de destaque nessas regiões, o bate papo presencial e gratuito conta com a participação da equipe da JNTO (Organização Nacional do Turismo Japonês).

E para fechar o ciclo de palestras do mês, no dia 25 de março, às 19:30, será realizada a palestra “Os benefícios do chá verde japonês na saúde”. Neste encontro, com a participação exclusiva da renomada pesquisadora japonesa Keiko Unno, que estuda o aminoácido l-teanina e seus efeitos no corpo humano, serão apresentados os benefícios do consumo da bebida. O evento é uma parceria da Japan House com a Faculdade Santa Marcelina e o público poderá participar de forma on-line pelo canal do Youtube da JHSP.

Já para a programação infantil, o mês de março convida todas as crianças para participar da Oficina de Itokarakuri: Autômato de Fios, no dia 24, às 11h e às 15h. Buscando ampliar a compreensão sobre a robótica a partir dos autômatos, considerados os antepassados dos robôs, e representados na exposição “Convivendo com Robôs” com a réplica de um Karakuri Ningyo do Século XVII, a atividade remonta a história dos robôs japoneses e a origem dos seus princípios mecânicos. Durante a oficina, as crianças poderão criar seus próprios Itokarakuri, autómatos cujas articulações serão acionadas por meio de fios e alavancas. A atividade acontece de forma presencial e gratuita, mediante retirada de senha com 30 minutos de antecedência.