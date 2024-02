Programação cultural do Golden Square Shopping

O Golden Square, shopping referência em entretenimento e lazer na região do ABC, anuncia um novo modelo para o “Diversão na Praça” com shows às sextas-feiras e teatros infantis aos domingos.

Segundo Renann Mendes, gerente de Marketing do empreendimento, a agenda fixa é uma forma de atender à crescente procura por eventos culturais gratuitos na região.

“De um lado temos perfil de quem mora e frequenta no ABC tem mudado e buscado por mais opções locais de lazer e entretenimento, do outro temos os shoppings cada vez mais se tornando cada vez mais espaços de experiências e encontro. Com uma programação fixa e diversa conseguimos contribuir para que essa demanda seja suprida.”

Confira abaixo programação completa de fevereiro:

02/02 – 20h – Tributo Queen – Absolute | Queen Tributo 🇧🇷

04/02 – 16h – Teatro (Marionetes do Guarujá)

09/02 – 20h – Bon Jovi Cover – Living In Sin

11/02 – 16h – Teatro (Festa no Céu)

16/02 – 20h – Cold Play Cover – Yellow Coldplay Tribute Brazil

18/02 – 16h – Teatro – (Vem dançar com a gente)

23/02 – 20h – Tributo Charlie Brown Jr – A UNIÃO CHARLIE BROWN JR. ®

25/02 – 16h – Teatro (As aventuras dos grandes irmãos)

Diversão na Praça

Av. Kennedy,700. Jardim do Mar, São Bernardo do Campo – SP

Quando: Sextas às 20h e domingos às 16h

Local: Praça de alimentação, piso L3.

Entrada: Evento gratuito. Acesso à área vip em frente ao palco mediante a reserva no app do Golden Square Shopping + 1 kg de alimento não perecível por participante (exceto sal). É possível assistir aos shows fora da área VIP.