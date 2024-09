Programação cultural de setembro tem teatro, música e literatura

A agenda cultural da primeira quinzena de setembro em Diadema está repleta de atividades em diversas linguagens culturais e para todos os públicos. Os entusiastas em teatro e literatura poderão conferir apresentações nos centros culturais e bibliotecas espalhadas pelo município.

Quem gosta de teatro infantil e contação de histórias pode prestigiar a montagem “A natureza me contou”, em 05/09, na Biblioteca Olíria de Campos Barros e “Diversão em Cena – O Mistério do Coelho Pensante”, no dia 14, no Teatro Clara Nunes. Ambas as exibições são livres para todos os públicos.

Os amantes da MPB também não podem perder o “Projeto MPB”, uma apresentação do músico Roberto Ivan e da banda Chora Cavaquinho, no Centro Cultural Taboão, em 14 de setembro.

Se sua preferência é por literatura, a biblioteca volante “BiblioSesc” estará na frente da Biblioteca Olíria de Campos Barros, nesta terça-feira (03/09). O programa pretende incentivar a leitura por meio do empréstimo e consulta de livros.

Os centros culturais de Diadema contam com intensa programação e todos os eventos podem ser conferidos no link https://portal.diadema.sp.gov.br/cultura/cultura-eventos/.

Confira a programação (sujeita a alterações):

03/09 – Terça – Feira – 9h (Cultura Popular)

Centro Cultural Cine Eldorado

R. Rua Frei Ambrósio de Oliveira Luz, 55 – Eldorado

Ciganos – Cultura e Identidade – Livre

Vivência em Dança, Palestra e Exposição : Mediação de Tati Jesus, Milagres Torres e Mardilene da Costa (Lei Paulo Gustavo)

03/09 – Terça-feira – 10:00 (Encontro Literário)

Biblioteca Olíria de Campos Barros

Rua Graciosa, 300 – Centro

BiblioSesc – Livre

O BiblioSesc é um programa de incentivo à leitura que oferece gratuitamente o empréstimo e consulta de livros por meio de uma biblioteca volante. A região central a partir de agosto passou a recebê-los em frente ao CCD às terças-feiras quinzenalmente.

05/09 – Quinta – Feira – 14h (Contação de Histórias)

Biblioteca Olíria de Campos Barros

Rua Graciosa, 300 – Centro

Contação de história – A Natureza me contou (Livre)

Dois atores-narradores utilizam-se de figurinos, instrumentos musicais e acessórios para transformarem-se nos personagens das histórias indígenas que escolhemos. Um macaco inteligente, a onça soberba, um caçador arrogante e a lendária Comadre Fulôzinha, são alguns deles.

09/09 – Segunda-feira – 14:00 (Contação de Histórias)

Biblioteca Interativa de Inclusão Nogueira

Rua Bernardo Lobo, 263 – Vila Nogueira

A natureza me contou (4 anos)

11/09 – Quarta-feira – 10:00 (Contação de Histórias)

Centro Cultural Serraria

R. Guarani, 790 – Serraria

A natureza me contou (4 anos)

11/09 – Quarta-feira – 14:00 (Contação de Histórias)

Centro Cultural Serraria

R. Guarani, 790 – Serraria

A natureza me contou (4 anos)

13/09 – Sexta-feira – 14:00 (Contação de Histórias)

Centro Cultural Canhema

R. Vinte e Quatro de Maio, 38 – Jardim Canhema

A natureza me contou (4 anos)

14/09 – Sábado – 16:00 (Teatro Musical)

Teatro Clara Nunes

Rua Graciosa, 300 – Centro

Diversão em Cena – O Mistério do Coelho Pensante: Trupe Los Lobos Bobos (Livre)

Joãozinho é um coelho pensante. Ele ama a liberdade, é muito fujão e não perde uma oportunidade de escapar de sua gaiola de grades estreitas. Mas como ele faz isso? Este é o grande mistério que todos querem saber.

14/09 – Sábado – 17:00 (Música)

Centro Cultural Taboão

Av. Dom João VI, 1393 – Taboão

Projeto MPB: Apresentação musical (Livre)

Apresentação do músico Roberto Ivan e Banda Chora Cavaquinho, grupo que interpreta música instrumental de vai do Choro ao samba da melhor qualidade.