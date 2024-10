Programação cultural de outubro homenageia crianças em Diadema

A agenda cultural de Diadema, na primeira quinzena de outubro, está repleta de atividades em diversas linguagens artísticas e para todos os públicos, especialmente para a criançada, em homenagem ao Dia Das Crianças, comemorado em 12 de outubro. Os entusiastas em música, teatro, cinema, hip-hop e leitura poderão conferir apresentações nos centros culturais e bibliotecas espalhadas pelo município.

Após reforma e melhorias acústicas, a Casa da Música será reinaugurada e retorna com apresentação musical nos dias 02 e 03 de outubro, às 19h.

Quem gosta de break terá a chance de assistir o grupo local AfroBreak Crew, com a apresentação “A Garagem – Um processo de transmutação”, que narra o processo de mudança natural da vida. Será no sábado, 05 de outubro, às 18h, no CEU Das Artes.

Os fãs de projetos audiovisuais terão a chance de conferir o curta dirigido por Thais Scabio e Gilberto Caetano, “Caixa d’Água”, na sexta-feira, 11 de outubro, às 14h, na Casa Do Hip – Hop. Ainda no mesmo local, os entusiastas do rap poderão, no domingo, 13/10, a partir das 13h, prestigiar o evento “Hip – Hop Em Ação”, que convida artistas da cena para incentivar a arte e dar voz por meio da ação social coletiva.

O Dia Das Crianças também não poderia ser deixado de fora. No sábado, dia 12 de outubro, às 16h, no Teatro Clara Nunes, haverá o teatro infantil “Era uma vez… Pinocchio”, uma releitura do clássico da literatura mundial.

Os centros culturais de Diadema contam com intensa programação e todos os eventos podem ser conferidos no link

Serviço:

Confira a programação (sujeita a alterações):

02 e 03 de outubro, quarta e quinta-feira, às 19h (música)

Reabertura do Auditório da Casa da Música – Livre

Após um período de renovação e melhorias acústicas, a Casa está pronta para receber novamente todos que amam a música e a arte. Convidamos você a se juntar neste momento especial, onde celebraremos o retorno de nossa programação com uma apresentação musical inesquecível. Venha vivenciar a magia da música ao vivo em um espaço ainda mais inspirador!

Local: Casa da Música de Diadema. Av. Alda, 255 – Centro

05 de outubro, sábado, às 18h (dança)

A Garagem – Um processo de transmutação – 10 anos

Grupo AfroBreak Crew – Projeto contemplado pelo Edital Lei Paulo Gustavo de Diadema.

As roupas não são as mesmas. Os corpos são outros. O cenário mudou e nele tudo transmuda: objetos, sensações, pessoas. A balança reflete números, as correntes transmitem o som e viram música. É na Garagem, carregada de resíduos e histórias, que surge o novo trabalho, um processo de transmutação.

Local: CEU Das Artes. Av. Afonso Monteiro da Cruz, 254 – Jardim União

10 de outubro, quinta-feira, às 19h (música)

Cultura na Feira

Na segunda quinta-feira de cada mês, a Praça da Moça se transforma em um verdadeiro ponto de encontro, reunindo quatro feiras em uma só: a Feira Noturna, a Feira Agroecológica e Solidária, a Afrofeira e o Projeto Feira Feira. Neste mês, a apresentação fica por conta do Coletivo Samba Choro, que traz à cena uma celebração das tradições músicas brasileiras, mesclando o samba e o choro em uma combinação vibrante e envolvente.

Local: Praça da Moça. Encontro da Avenida Alda com a rua Graciosa – Centro.

11 de outubro, sexta-feira, às 14h (audiovisual)

Semana Nacional do Livro e da Biblioteca – Livre

Sessão Pipoca Dia das Crianças – Curta Metragem “Caixa d’Água”

Direção: Thais Scabio e Gilberto Caetano

Na brincadeira das crianças, a caixa d’água vira piscina e até oceano. Mas quando Waltinho mergulha, a situação foge de controle e fica totalmente surreal.

Local: Casa do Hip -Hop – Centro Cultural Canhema. Rua Vinte e Quatro de Maio, 38 – Jardim Canhema.

12 de outubro, sábado, às 16h (teatro Infantil)

Era uma vez… Pinocchio – Livre

Dos Clássicos Produções. Em um antigo vilarejo, vivia Gepeto, um talentoso talhador, que sonhava em ver sua amada marionete, Pinocchio, se tornar um menino de verdade. Em uma noite mágica, a Estrela dos Desejos apareceu no céu, pronta para realizar o desejo do coração de Gepeto.

Local: Teatro Clara Nunes. Rua Graciosa, 300 – Centro

13 de outubro, domingo, às 13h (hip hop)

Hip Hop em Ação – Livre

O Hip Hop em Ação existe há mais de 20 anos, sempre buscando reproduzir o que é desenvolvido nas oficinas, convidando artistas da cena do Hip Hop para incentivar a arte e dar voz aos jovens por meio da ação cultural coletiva.

Local: Casa do Hip-Hop – Centro Cultural Canhema. Rua Vinte e Quatro de Maio, 38 – Jardim Canhema