Programa Vizinhança Solidária: PM encontra idoso perdido no interior de SP

A Polícia Militar localizou um idoso, de 70 anos, que estava desaparecido desde domingo (24), em Nova Independência, interior de São Paulo. A ação contou com o apoio do programa comunitário Vizinhança Solidária.

Após serem informados sobre o desaparecimento do idoso, que havia saído na área rural da cidade, os policiais militares do 28º Batalhão de Polícia Militar do Interior iniciaram as buscas.

Através do programa Vizinhança Solidária, a equipe reuniu filmagens e entrou em contato com os moradores. Em seguida, os policiais identificaram o último local onde o idoso havia sido visto e foram até o endereço.

No local, há uma estrada que conecta dois municípios do interior do estado, Nova Independência e Castilho, onde os agentes encontraram pegadas no acostamento da estrada, que seguiam em uma área de mata, pelo canavial.

Após as buscas, o homem foi encontrado em meio às plantações, lúcido e sem ferimentos, na segunda-feira (25). Os policiais o levaram até os familiares, que, emocionados, agradeceram a ação. “Estamos muito gratos”, disseram o irmão e o sobrinho do idoso.

O sargento Sérgio Araújo, que está na corporação há 24 anos, participou da ação e trabalhou incansavelmente para ajudar no reencontro da família. “Sensação sem igual e maravilhosa em poder ajudar”, afirmou.

O programa Vizinhança Solidária tem como intuito prevenir a ação de criminosos através da supervisão dos moradores e da comunicação direta com as polícias locais por meio da comunidade. Há um conjunto de medidas, como câmeras de vigilância, que ajudam na segurança coletiva das regiões. A ação pode ser implantada em qualquer comunidade por meio de um líder comunitário, chamado de tutor, que pode ou não ser policial da ativa.