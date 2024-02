Programa “Valorize” da Braskem estimula comerciantes do ABC Paulista 

Estimular a renda e o crescimento sustentável da comunidade é um dos objetivos em diversos projetos da Braskem. Por isso, a companhia lançou o programa “Valorize” voltado a valorizar, estimular e divulgar empreendimentos locais, proporcionando benefícios tanto para os integrantes e parceiros da Braskem quanto para os comerciantes próximos ao Polo.

O programa engaja os colaboradores e parceiros da Braskem, além de pequenos e médios empresários locais que se destacam pela qualidade de seus produtos e serviços.

“Queremos promover e estimular o comércio local, ressaltando a importância de estar próximo a Braskem. Nesse programa reforçamos nosso compromisso em fortalecer a economia local e contribuir para o desenvolvimento sustentável da região”, afirma Thais Rodrigues, Coordenadora de Relações Institucionais da Braskem Sudeste.

A metodologia do projeto consiste na indicação feita por integrantes e parceiros de estabelecimentos que oferecem produtos e serviços que eles usam e recomendam, criando uma grande lista de indicações que todos passam a ter acesso e podem utilizar.

Além de promover o comércio local, o projeto viabiliza uma maior integração com a comunidade local. A inciativa conta com 138 fornecedores indicados, dos quais 87 já manifestaram interesse em fazer parte do programa.

As inscrições são permitidas exclusivamente por meio de indicações feitas pelos integrantes e parceiros da Braskem. O projeto não tem previsão de término e aceita todas as indicações feitas pelos colaboradores e que sejam aceitas pelos fornecedores.

Sobre a Braskem

Orientada para as pessoas e para a sustentabilidade, a Braskem está engajada em contribuir com a cadeia de valor para o fortalecimento da Economia Circular. Os 8 mil Integrantes da petroquímica dedicam-se diariamente para melhorar a vida das pessoas por meio de soluções sustentáveis da química e do plástico. A Braskem possui DNA inovador e um completo portfólio de resinas plásticas e produtos químicos para diversos segmentos, como embalagens alimentícias, construção civil, industrial, automotivo, agronegócio, saúde e higiene, entre outros. Com 40 unidades industriais no Brasil, EUA, México e Alemanha, a companhia exporta seus produtos para Clientes em mais de 71 países.

