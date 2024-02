Programa vai doar 150 óculos para alunos da Educação de Jovens e Adultos de Mauá

Enxergar melhor a vida e com isso ter melhores condições de exercer o aprendizado será a conquista de 150 estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede municipal de Mauá. É que o programa Novos Olhares vai possibilitar que estes alunos realizem exames oftalmológicos para a definição do grau das lentes para posterior recebimento dos óculos, devidamente testados e gratuitos. Para isso, os alunos serão divididos em duas turmas, que vão realizar o exame. A primeira delas realizou o teste neste sábado, 24 de fevereiro, e a segunda turma será em 2 de março. A entrega das lentes está prevista para março, no Centro de Formação de Professores, em data a ser definida.

A iniciativa é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Mauá, que faz a interlocução entre a administração municipal e o empresariado da cidade, Educação, responsável pela Educação de Jovens e Adultos (EJA), e Saúde, que acompanha os protocolos dos exames feitos por médicos voluntários. A parceria consiste em recursos para a compra dos óculos doados pelo Rotary Club de Mauá; a disponibilidade de espaço e consultas são por parte do Centro Médico Pessoal Saúde; e uma ótica da cidade vai fornecer os óculos e lentes.

Em 2023, a rede de educação de Mauá atendeu 363 alunos da EJA nos anos iniciais, que é o 1º segmento e corresponde do 1º ao 5º ano, e 184 nos anos finais, o 2º segmento que equivale do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. A EJA é destinada a pessoas com mais de 15 anos que desejam frequentar os bancos escolares, atendendo desde a alfabetização até a retomada dos estudos. As matrículas são abertas o ano todo para quem quiser frequentar a EJA.