Programa Turismo Industrial expande em São Bernardo e cria linha inclusiva

São Bernardo dá mais um passo para fortalecer seu protagonismo no Programa Turismo Industrial e cria linha inclusiva do projeto, expandindo sua atuação. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso de diferentes públicos às visitas técnicas em indústrias da cidade, garantindo a participação de pessoas com deficiência e estudantes da rede municipal de ensino.

O programa reúne empresas de diversos segmentos que abrem suas portas para visitas guiadas, permitindo que a população conheça de perto processos produtivos, inovações tecnológicas e oportunidades de carreira no setor. Agora, o projeto será ampliado para atender grupos específicos, garantindo a inclusão de pessoas com deficiência visual, motora e auditiva, além de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Também serão estruturados roteiros educativos para alunos da rede municipal.

A proposta ganhou força após a visita do prefeito Marcelo Lima à Scania Brasil, na última quinta-feira (20/02), acompanhado de secretários municipais. Pioneira no turismo industrial no Brasil, a empresa será um dos destinos do novo programa. Atualmente, a Scania fabrica cerca de 30 mil veículos por ano e emprega 5.000 colaboradores.

No local, o prefeito Marcelo Lima reforçou a importância da ação para o município. “O turismo industrial já é uma marca registrada de São Bernardo, e agora queremos dar um passo adiante, assegurando que todos tenham acesso a essa experiência. A cidade sempre foi referência no setor industrial, e queremos transformar esse potencial em oportunidade para mais pessoas conhecerem de perto as indústrias, suas tecnologias e a importância desse setor para o desenvolvimento econômico”, destacou.

O secretário de Direitos da Pessoa com Deficiência e TEA, Fábio Branco, ressaltou que a acessibilidade vai além da estrutura física. “Não se trata apenas de garantir acessibilidade, mas também de promover um verdadeiro sentimento de pertencimento. A inclusão de recursos como audiodescrição, intérprete de Libras, materiais adaptados e abordagens sensíveis às necessidades de cada público mostra nosso compromisso com a inclusão.”

O CEO da Scania Brasil, Christopher Podgorski, pontuou que a multinacional está de portas abertas para São Bernardo e que essa parceria é fundamental para o bem da população. “Grande parte dos nossos colaboradores estão aqui em São Bernardo e nossa empresa escolheu essa cidade para crescer e colher os frutos de um grande trabalho. Essa aproximação do poder público é fundamental para que as pessoas conheçam o nosso trabalho e entendam o que nós estamos fazendo por aqui”, destacou.

REFERÊNCIA

São Bernardo integra a lista dos Municípios de Interesse Turístico (MIT) do Estado de São Paulo, consolidando sua vocação para o setor. O turismo industrial tornou-se um diferencial competitivo da cidade, atraindo visitantes nacionais e internacionais interessados na diversidade industrial do município.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Juventude, Rafael Demarchi, valorizou que essa expansão vai contribuir ainda mais com o município. “A ideia é promover uma empresa amiga do empreendedor. Levar o munícipe até a empresa, estimulando inclusão e conhecimento é ainda mais enriquecedor para a nossa cidade. Nossas equipes têm se colocado à disposição de todas as empresas que estão aqui e que querem vir para a cidade, dando todo auxílio e ajuda necessária para se instalarem aqui”, destacou.

Além de tornar o programa acessível, a iniciativa incluirá visitas escolares, proporcionando aos estudantes uma experiência imersiva no setor industrial. O secretário de Educação, Júlio César da Costa, destacou os benefícios para os alunos: “O turismo industrial inclusivo amplia as possibilidades de aprendizado, conectando teoria e prática. Os estudantes conhecerão de perto as indústrias locais, entendendo suas funções e oportunidades de carreira. Esse diálogo entre escola e indústria é essencial para a formação dos nossos alunos.”

Além da acessibilidade, o novo programa prevê roteiros temáticos, como visitas exclusivas para mulheres no mês de março, além da manutenção da agenda de turismo industrial convencional, com grupos organizados, captação de participantes e certificação dos estudantes que participarão das visitas. O calendário seguirá uma programação pré-estabelecida, com informações detalhadas sobre requisitos e público-alvo no site e reservas pelo telefone (11) 2630-7374.