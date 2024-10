Programa “Tigela Cheia” troca mais de 300 kg de garrafas pet por ração em Ribeirão Pires

No último sábado (26), a Vila do Doce em Ribeirão Pires foi palco da 9ª edição do programa “Tigela Cheia”, organizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal e a Cooperpires. Com o objetivo de promover a responsabilidade social e ambiental na cidade, o evento reuniu ações voltadas para a proteção animal, coleta seletiva e incentivo à adoção responsável de pets, oferecendo uma oportunidade única para a população participar ativamente de práticas sustentáveis.

Ao longo do dia, moradores da região puderam trocar garrafas PET por ração para cães e gatos, em uma iniciativa que buscou sensibilizar para a importância da reciclagem e da coleta seletiva. Ao todo, 300 quilos de garrafas foram recolhidos, convertendo-se em alimento para pets, uma ação que fortalece a sustentabilidade local e oferece um destino adequado para os recicláveis. Todo o material recolhido foi direcionado à Cooperpires, cooperativa de catadores de Ribeirão Pires, gerando recursos para os trabalhadores locais e ampliando a cadeia de reciclagem no município.

Além disso, Feira de Adoção de Cães e Gatos resultou em 15 animais que encontraram novos lares. A atividade teve o apoio de voluntários e ONGs locais, que auxiliaram no processo de adoção responsável, orientando os interessados sobre as necessidades dos animais e reforçando a importância de adotar com consciência.

O evento também disponibilizou vacinação antirrábica gratuita, beneficiando 35 animais. A vacina contra a raiva, essencial para a proteção dos pets e saúde pública, foi aplicada por profissionais da Secretaria de Saúde do município, que aproveitaram para orientar os tutores sobre a importância de manter a vacinação em dia e zelar pela saúde de seus animais de estimação.

Além de promover a adoção e o cuidado com a saúde dos animais, o Tigela Cheia também proporcionou aos participantes a possibilidade de doar a ração obtida na troca das garrafas plásticas para ONGs e protetores independentes da cidade, fortalecendo uma rede de apoio a animais em situação de vulnerabilidade. Essa opção solidária permitiu que tutores e simpatizantes do evento colaborassem com a causa animal, auxiliando protetores que atuam no resgate e na proteção de cães e gatos na região.