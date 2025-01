Programa SP Por Todas chega a Dracena

A Secretaria de Políticas para a Mulher do Governo do Estado de São Paulo inicia uma importante ação em Dracena, trazendo as carretas de mamografia e empreendedorismo do programa SP Por Todas. Entre os dias 6 e 18 de janeiro, as mulheres da cidade terão a oportunidade de realizar exames de mamografia, fundamentais para o diagnóstico precoce do câncer de mama, além de participar de cursos gratuitos voltados para a capacitação profissional.

As carretas de mamografia estão preparadas para realizar até 50 atendimentos diários, garantindo que um número significativo de mulheres possa usufruir desse serviço essencial. Paralelamente, os cursos oferecidos pelo Sebrae e pelo Senac visam promover a autonomia financeira das participantes, fornecendo ferramentas e conhecimentos necessários para o desenvolvimento de habilidades empreendedoras.

Os atendimentos estarão disponíveis durante todo o período mencionado, operando das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 8h às 12h. A presença da secretária estadual Valéria Bolsonaro marcará a abertura oficial das carretas na cidade, programada para segunda-feira, dia 6, às 11h.