Programa Saúde no Território em Diadema retorna dia 29

Na próxima segunda-feira (29/01), terá início a segunda rodada de encontros do Programa Saúde no Território, promovido pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Diadema. A reunião será, às 14h, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Casa Grande. A iniciativa tem o objetivo de ouvir as demandas e sugestões da população, além de prestar contas das ações desenvolvidas na área.

Para isso, os encontros serão promovidos por região (norte, sul, leste, oeste) e terão a participação do secretário de Saúde e representantes das Unidades de Saúde que compõem o território. Toda a população pode participar, sem necessidade de inscrição prévia.

“Na primeira fase, as reuniões foram realizadas em todos os territórios das UBSs, dentro da Unidade ou em espaços da comunidade, e conseguimos esclarecer dúvidas, solucionar algumas das demandas trazidas pelos moradores e aperfeiçoar o serviço prestado. Agora, vamos continuar ouvindo a população e realizando ações de prevenção e promoção à saúde”, afirmou o secretário municipal da Saúde, José Antônio da Silva.

A novidade começa no Campanário, na manhã de segunda-feira (29/01), com a ação temática sobre Janeiro Roxo e Branco, relacionado à hanseníase e saúde mental, respectivamente. O encontro será na Igreja da Nossa Senhora do Perpetuo.

A previsão é que todas as regiões sejam contempladas com reuniões e atividades de saúde até o final do primeiro semestre.

Primeira fase

O primeiro ciclo do Saúde no Território ocorreu entre abril e agosto de 2023. As reuniões tinham a participação do secretário da Saúde, equipe da Atenção Básica, com apoiadores, gerentes das unidades e supervisores da SPDM, além de outros representantes de áreas específicas da pasta, conselheiros da saúde e a população do entorno. Após a prestação de contas sobre as ações ao longo da gestão, a equipe abre espaço para fala dos moradores com o objetivo de expor demandas, dúvidas e sugestões.

Serviço:

Saúde no Território

· Ação temática Janeiro Roxo e Branco

29 de janeiro, segunda-feira, 9h

Local: Igreja Nossa Senhora do Perpétuo. Rua Serra da Parima, 77 – Campanário.

· Encontro para ouvir a população

29 de janeiro de 2024, segunda-feira, às 14h.

Local: UBS Casa Grande. Rua Mem de Sá, 280 – Casa Grande.