Programa ‘São Paulo São Libras’ vence Prêmio Smart Customer 2024

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, juntamente com a Secretaria de Gestão e Governo Digital e a Prodesp, venceu o prêmio Smart Customer 2024, promovido pela iniciativa privada para estimular projetos de inovação em relacionamento e tecnologia. O reconhecimento foi alcançado com o programa “São Paulo São Libras”, lançado pelo Governo de São Paulo em outubro de 2023, com o apoio da Prodesp e do Poupatempo.

A iniciativa visa tornar os serviços públicos mais acessíveis para a comunidade surda. Com essa funcionalidade, usuários com deficiência auditiva podem receber orientações detalhadas sobre os serviços disponíveis no aplicativo, com atendimento em tempo real feito por intérpretes em Libras.

“Este prêmio simboliza o reconhecimento de uma iniciativa que tem impacto significativo na inclusão de pessoas surdas. De um desafio de tornar a comunicação mais eficiente e inclusiva nos serviços estaduais, obtivemos uma solução trabalhada em conjunto com a comunidade surda, que pode contar com o atendimento em Libras, em qualquer serviço público”, ressalta o secretário estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa.

Desde seu lançamento no aplicativo do Poupatempo, o programa São Paulo São Libras já foi acessado mais de cinco mil vezes, demonstrando a sua importância e aceitação pela comunidade. Além do aplicativo, o programa também pode ser acessado pela central disponibilizada em delegacias de polícia, Polos de Empregabilidade Inclusiva (PEIs) e Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) em diferentes regiões do estado.