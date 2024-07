Programa ‘São Paulo São Libras’ chega aos postos do Poupatempo em todo o estado de SP

Nesta quinta-feira (11), 242 unidades do Poupatempo em todo o estado terão à disposição das pessoas surdas o programa São Paulo São Libras. A iniciativa da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) tem como objetivo facilitar o acesso aos serviços públicos estaduais e promover a inclusão das pessoas com deficiência auditiva.

Os atendimentos serão feitos pela Central de Interpretação de Libras, com intérpretes que vão intermediar a comunicação entre o colaborador do Poupatempo e o usuário. Além dos postos, distribuídos em todas as regiões de São Paulo, o serviço de atendimento em Libras, lançado em outubro de 2023, também é oferecido de forma digital, com acesso pelo aplicativo do Poupatempo.SP.GOV.BR e no portal do serviço. Desde seu lançamento, a ferramenta já registrou mais de 5 mil acessos.

“O SP São Libras é um marco na inclusão e no atendimento às pessoas com deficiência auditiva, garantindo que todos tenham acesso igualitário aos serviços públicos. Esta parceria com o Poupatempo vai ampliar ainda mais a iniciativa, incluindo e aproximando as pessoas junto à comunidade surda”, destaca o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa.

Vale lembrar que para ser atendido presencialmente no Poupatempo é obrigatório agendamento prévio de data e hora, sem nenhum custo, pelo portal Poupatempo, aplicativo Poupatempo http://SP.GOV.BR, totens de autoatendimento ou ainda pelo WhatsApp, no número (11) 95220-2974.

São Paulo São Libras

O programa São Paulo São Libras, lançado pela SEDPcD em outubro de 2023, oferece atendimento em Libras a pessoas surdas em órgãos estaduais com serviços presenciais ao público. O programa permite que servidores acionem intérpretes de Libras por meio de videochamada para facilitar a comunicação com pessoas com deficiência auditiva.

A central de interpretação de Libras já está disponível em 1,3 mil delegacias que prestam atendimento ao público, em 233 Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs), em 20 Polos de Empregabilidade Inclusiva (PEIs) e nos 18 Centros de Integração e Cidadania (CIC) existentes no estado. Com o lançamento desta quinta (11), o programa chega aos 242 postos do Poupatempo na capital, interior e litoral de São Paulo.