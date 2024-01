Programa Santo André na Lupa visita o bairro Santa Teresinha

O programa Santo André na Lupa visita em seu penúltimo episódio desta temporada o bairro Santa Teresinha. A série tem o objetivo de explorar a cultura local e trazer à tona os talentos que fazem parte dos bairros da cidade. O novo capítulo está disponível no YouTube, no link https://www.youtube.com/watch?v=H3wsFWXFR3M&t=523s

O episódio sobre o bairro Santa Teresinha, que abriga o Teatro Conchita de Moraes, não poderia deixar de trazer uma entrevista com um personagem que tem a Escola Livre de Teatro (ELT) como parte de sua história. Esse personagem é Flávio Marin (@teatroendnoscopia), que é produtor de teatro, ator, palhaço e diretor de cinema, tendo passado pela Escola Livre de Cinema e Vídeo, além da ELT.

Carlos Medeiros (@medeiros.carlos_) é outro personagem do episódio que também passou pela Escola Livre de Teatro. É um dos munícipes que enviaram vídeos para a produção do Santo André na Lupa e foram selecionados. Medeiros é arte educador nas linguagens de circo e teatro, bem como capoeira, realizando trabalhos com terceira idade, crianças e adolescentes.

A produtora de audiovisual Cynara Tomás é mais uma das personagens que enviou vídeos ao Santo André na Lupa. Cynara fez vários cursos livres em projetos coletivos e, morando em Santa Teresinha, produziu seu primeiro curta-metragem, “Segundas Impressões”. Agora, ela trabalha em um novo projeto sobre a presença feminina no forró.

O programa traz ainda entrevista com o baterista autodidata, que é agente cultural e também proprietário do food truck de hambúrgueres gourmet Cactus, Álvaro Stone (@alvarenga.stone). Além da artesã Josy Piton (@josyfazendoart), que cria e fabrica laços para bebês há dez anos, desde o nascimento prematuro de sua filha. “Como ela era muito pequena, os laços que existiam ficavam grandes e eu comecei a fazer os laços dela. As pessoas foram gostando até que comecei a vender”, contou

O próximo episódio – décimo e último da temporada – vai apresentar os fazedores de cultura do Jardim Cristiane. Além de Santa Teresinha, o Santo André na Lupa visitou, em sua segunda temporada, o Centro, Paranapiacaba, o bairro Campestre, Vila Luzita, Vila Pires, Jardim Alvorada, Parque Novo Oratório, Jardim Stella e Jardim Jamaica.

Todos os episódios podem ser assistidos em http://acesse.santoandre.br/SANALUPA2aTemporada.

A série Santo André na Lupa é uma realização da Secretaria de Cultura de Santo André com apresentação de Marcel Melinsky, produção de Daniel Tossato, direção e edição de Vinícius Sobrinho e Hugo Bueno e com imagens de drone de Juan Pereira.