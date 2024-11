Programa Ruas Abertas será suspenso neste domingo (10) para realização do Enem

A cidade volta a ter operação especial de trânsito no próximo domingo (10), para a realização da segunda etapa do Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM). Os principais corredores da cidade serão monitorados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) para garantir as condições de segurança aos pedestres e a fluidez do trânsito.

Com o objetivo de facilitar o deslocamento dos estudantes que vão fazer as provas, as equipes da CET agilizarão a remoção de interferências, a fiscalização em áreas de embarque e desembarque e a orientação das travessias de pedestres, além da operação de semáforos. Confira, abaixo, as alterações que serão feitas na cidade nessa data.

Minhocão

O Elevado Pres. João Goulart será liberado ao tráfego das 7h às 14h, para melhorar as condições de acessibilidade entre as zonas Leste e Oeste.

Ciclofaixa de Lazer

A Ciclofaixa de Lazer estará suspensa e a Zona Azul funcionará de acordo com a sinalização local.

Ruas Abertas

A Subprefeitura Sé informa a suspensão do Programa Ruas Abertas da Avenida Paulista e da Liberdade.

Ônibus

A capital terá 6,8 mil veículos circulando com tarifa zero, como ocorre todos os domingos.

Recomendações

Respeite a sinalização;

Se necessitar pedir informações, proceda de forma a não comprometer a fluidez do trânsito;

Ao avistar a canalização de orientação na pista, reduza a velocidade dos veículos para maior segurança;

Procure utilizar vias alternativas, evitando passar nas imediações dos locais de provas;

Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue SP156.