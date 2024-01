Programa Ruas Abertas chega à Avenida São João neste domingo (21) para evento teste

Neste domingo (21), das 9h às 16h, a Avenida São João, na região central, recebe um evento teste do Programa Ruas Abertas. Durante a atividade que está em caráter experimental, um trecho de 1,5 km da via, entre o Elevado Presidente João Goulart (Minhocão) e o Largo do Paissandu, será temporariamente interditado para a circulação de veículos – e aberto exclusivamente para pedestres e ciclistas, assim como já acontece em quatro ruas do bairro da Liberdade e na Avenida Paulista.

A proposta de inclusão da Avenida São João no Programa Ruas Abertas está em debate com a população desde 8 de janeiro por meio de uma consulta pública no site Participe+. Ela tem o objetivo de ampliar a ocupação do espaço público e facilitar a conexão a pé entre o Minhocão e o Vale do Anhangabaú – áreas que já funcionam como espaços de lazer aos fins de semana.

Neste primeiro teste a área ganhará uma série de atividades gratuitas, ampliando as opções de lazer e cultura no centro. Até 8 de fevereiro, os munícipes podem deixar sua opinião a respeito da proposta, respondendo um questionário sobre experiências e perspectivas para a Avenida São João. Um material técnico elaborado pela equipe da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento é disponibilizado para subsidiar as respostas. Para registrar a sua opinião, basta clicar aqui.

Sobre o Programa

O Ruas Abertas é uma iniciativa do município que prioriza a qualificação do espaço urbano a partir das necessidades dos pedestres. A intenção é oferecer condições que estimulem a permanência das pessoas, a caminhabilidade e o fortalecimento da região como atrativo turístico e comercial.

O projeto prevê a abertura de ruas para pedestres aos domingos e feriados, com apoio da CET para o monitoramento do tráfego de veículos. Além disso, prevê a execução de obras permanentes para ampliar espaços de permanência e lazer, fortalecer o comércio local e reduzir o impacto ambiental.

Desde 2016, a Avenida Paulista integra o Programa Ruas Abertas. Em outubro de 2023, o programa foi expandido para a região da Liberdade. Aos domingos e feriados, quatro ruas são fechadas para o tráfego de veículos e tornam-se um grande espaço de lazer para a população, fortalecendo os atrativos turísticos das regiões.

Valorização do patrimônio histórico e cultural

A Avenida São João, localizada no distrito da Sé, desempenha conexão fundamental entre o Vale do Anhangabaú e os bairros de Santa Cecília, Barra Funda e Campos Elíseos. Além disso, possui uma rica importância histórica para a memória da cidade, abrigando diversas comunidades dentro de sua área.

A avenida também conecta dois relevantes espaços públicos na região, o Elevado Presidente João Goulart (Minhocão) e o Vale do Anhangabaú e recebe diversas programações, com vocação para o turismo comercial e eventos culturais e esportivos. Os atrativos incluem a Praça das Artes, a Galeria do Rock, opções de vida noturna, uma extensa malha cicloviária e atividades de lazer, incluindo a presença de skatistas no Vale do Anhangabaú. Esses elementos conferem uma dinâmica diversificada e significativa à região.

Para viabilizar o teste, houve o envolvimento de várias áreas da Prefeitura. A SPTrans vai desviar o itinerário de 31 linhas de ônibus das 6h30 às 16h, entre a Rua Helvétia e o Vale do Anhangabaú, região central da cidade.

As linhas que atendem a Parada São Luís, localizada no canteiro central da Rua da Consolação, no sentido Centro, deverão realizar o embarque e desembarque de passageiros na pista da direita, em frente ao nº 347. Veja mais neste link.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) montou uma operação com interdições e vai monitorar o trânsito na Av. São João e imediações das 9h às 16h. Mais informações estão disponíveis neste link.

Turismo

Durante o evento, a Secretaria Municipal de Turismo contará com uma Ação de Apoio ao Turista com a presença de 20 guias de turismo credenciados que vão fornecer informações sobre a região central, pontos turísticos próximos e ações de valorização da região.

Outra novidade é que o passeio guiado do programa Vai de Roteiro – Centro Novo terá um ajuste no seu itinerário e passará pela Avenida São João. Aos domingos, este passeio acontece às 10h e às 14h. Para participar do roteiro, é só reservar gratuitamente o ingresso pela plataforma www.sympla.com.br/turismoprefsp.

Segurança

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) e a Polícia Militar irão reforçar o policiamento na área. A Secretaria Municipal de Segurança Urbana, por meio da Guarda Civil Metropolitana, reforçará o patrulhamento no programa Ruas Abertas, que acontecerá neste domingo (21), na Avenida São João. Serão empregados dez guardas-civis, que atuarão no perímetro entre a Rua Conselheiro Crispiano e a Rua Helvétia, das 9 às 17 horas. Esses agentes estarão distribuídos em uma viatura com três integrantes da corporação; uma base comunitária móvel com quatro GCMs; e três motos com um guarda em cada.

Lazer, esporte e entretenimento

Diversas ações de lazer e entretenimento foram planejadas para o evento piloto, as atividades serão de baixo impacto, com foco em artistas de rua e a valorização dos elementos locais, como a Galeria do Rock, o Centro de Memória do Circo e a famosa esquina das Avenidas Ipiranga e São João. Veja aqui a programação esportiva.

A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) leva diversas atrações para animar o Ruas Abertas São João, neste domingo, dia 21. Além de atrações infantis e circenses, a SMC promove o Palco Choro Jazz, com apresentações do quarteto Jazz Riddim e do Quinteto Mangabera, entre outros; e o Palco Rock no Largo do Paissandu, em frente à Galeria do Rock, com atrações como Guns and Roses Experience e Living Metal. Confira aqui a programação:

Feira de artesanato

O Mãos e Mentes Paulistanas, programa de apoio ao setor de artesanato e manualidades da Capital, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, participa do evento com 14 artesãos credenciados que vão expor e comercializar artigos infantis, bolsas e acessórios, cartonagem, decoração, saboaria e vestuário. Os artesãos estarão na Praça Júlio Mesquita.