Programa regional de qualificação de jovens do Grande ABC prorroga inscrições até sexta-feira (22/3)

As inscrições para o novo programa regional de qualificação social e profissional de jovens do Grande ABC foram prorrogadas até a próxima sexta-feira (22/3). A iniciativa oferece 3.750 vagas, com bolsa mensal no valor de R$ 300,00 para jovens entre 16 e 29 anos residentes nas sete cidades.

A realização dos cursos ocorre dentro do Programa Manuel Querino de Qualificação Social e Profissional (PMQ), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que no Grande ABC está sendo implementado em parceria com o Consórcio Intermunicipal Grande ABC e a Universidade Federal do ABC (UFABC).

As inscrições podem ser realizadas de forma virtual, por meio do preenchimento do questionário presente no link do formulário de inscrição, ou de forma presencial, pelo comparecimento a um dos postos de atendimento criados para atender os jovens que não conseguirem fazer a inscrição online.

São três polos presenciais de atendimento do programa, sendo um deles no Centro de Formação Carlos Kopcak (rua Manuel da Nóbrega, 155, Centro, Diadema), das 9h às 21h, e os outros dois nos campi da UFABC de Santo André (av. dos Estados, 5.001, bairro Bangu, Bloco A – Andar Térreo) e de São Bernardo do Campo (Al. das Universidades, s/n, bairro Anchieta, Bloco Beta – Andar Térreo).

O atendimento presencial é realizado pela equipe de mobilizadores social do PMQ, e visa auxiliar os candidatos com o preenchimento dos formulários do processo, atuar como ponto de recebimento de documentos entregues em pessoa, esclarecer dúvidas e orientar o candidato à participação de acordo com sua condição social. Para ser atendido, basta comparecer ao ponto mais próximo, munido da documentação necessária para o processo de inscrição (RG e CPF tanto do inscrito quanto do responsável, caso seja menor de 18 anos).

O público-alvo consiste em integrantes de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, moradores em áreas de vulnerabilidade social e pessoas que se encontrem em situação de risco pessoal e social. Para a inscrição no processo seletivo, os candidatos deverão ter Ensino Médio concluído ou estarem matriculados no ensino regular de Educação Básica (Fundamental ou Médio) ou Educação de Jovens e Adultos (EJA), em qualquer época do ano letivo.

O curso será presencial com aulas de segunda a quinta entre março e agosto e de agosto a novembro. O programa conta com carga horária diária de três horas, totalizando 200 horas. Serão 51 turmas distribuídas nos períodos da manhã, tarde e noite nos municípios do Grande ABC.

A formação tem como base dois projetos que se subdividem em ramos profissionais distintos. No primeiro, “Qualificação Social e Profissional no Grande ABC: Geoprocessamento, Eficiência Energética, Turismo e Produção Cultural”, a qualificação acontece nas seguintes áreas: Eficiência Energética (eletricista de sistema de energias renováveis); Geoprocessamento (auxiliar de geoprocessamento); Turismo (condutor de turismo em unidades de conservação ambiental local e condutor de turismo em espaços culturais locais) e Produção Cultural (agente e assistente de produção).

O segundo projeto, “Qualificação Social e Profissional no ABC: Trabalho doméstico, trabalho mais que decente”, se concentra na promoção do avanço do conhecimento em meio a trabalhadoras desse setor. Clique aqui para mais informações.