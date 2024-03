Programa regional de qualificação de jovens do Grande ABC abre inscrições na próxima segunda (11/03)

O novo programa regional de qualificação social e profissional de jovens do Grande ABC terá inscrições abertas na próxima segunda-feira (11/3). A iniciativa oferece 3.750 vagas, com bolsa mensal no valor de R$ 300,00 para jovens entre 16 e 29 anos residentes nas sete cidades.

A realização dos cursos ocorre dentro do Programa Manuel Querino de Qualificação Social e Profissional (PMQ) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e em parceria com o Consórcio Intermunicipal Grande ABC. As inscrições estarão abertas até 15 de março (sexta-feira).

O público-alvo consiste em integrantes de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, moradores em áreas de vulnerabilidade social e pessoas que se encontrem em situação de risco pessoal e social. Para a inscrição no processo seletivo, os candidatos deverão ter Ensino Médio concluído ou estarem matriculados no ensino regular de Educação Básica (Fundamental ou Médio) ou Educação de Jovens e Adultos (EJA), em qualquer época do ano letivo.

O curso será presencial com aulas de segunda a quinta entre março e agosto e de agosto a novembro. O programa conta com carga horária diária de três horas, totalizando 200 horas. Serão 51 turmas distribuídas nos períodos da manhã, tarde e noite nos municípios do Grande ABC.

A formação tem como base dois projetos que se subdividem em ramos profissionais distintos. No primeiro, “Qualificação Social e Profissional no Grande ABC: Geoprocessamento, Eficiência Energética, Turismo e Produção Cultural”, a qualificação acontece nas seguintes áreas: Eficiência Energética (eletricista de sistema de energias renováveis); Geoprocessamento (auxiliar de geoprocessamento); Turismo (condutor de turismo em unidades de conservação ambiental local e condutor de turismo em espaços culturais locais) e Produção Cultural (agente e assistente de produção).

O segundo projeto, “Qualificação Social e Profissional no ABC: Trabalho doméstico, trabalho mais que decente”, se concentra na promoção do avanço do conhecimento em meio a trabalhadoras desse setor. Clique aqui para mais informações.

O presidente do Consórcio ABC e prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior, destacou que a entidade regional atuou na mediação com o Ministério do Trabalho para a distribuição das vagas entre os municípios.

“Este é um importante projeto que oferece formação em nível técnico e de forma complementar ao Ensino Médio, voltado para jovens em situação de vulnerabilidade social do Grande ABC. É uma oportunidade de qualificação social e profissional na nossa região”, afirmou.