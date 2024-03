Programa Qualifica SP oferece vagas de assistente administrativo para moradores de Ribeirão Pires

Em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, a Prefeitura de Ribeirão Pires abriu as inscrições para o curso gratuito de Assistente Administrativo, que será realizado no formato online e com vagas limitadas. As inscrições estão disponíveis até o dia 9 de abril e podem ser feitas através do site – qualifica.sp.gov.br.

Preferencialmente, o curso é destinado a mulheres acima de 16 anos residentes em Ribeirão Pires. O curso tem duração de 60 horas e é totalmente gratuito, além de oferecer certificação após a conclusão.

O programa é direcionado a quem deseja iniciar na carreira profissional, ingressar no mercado de trabalho ou até mesmo empreender.