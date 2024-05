Programa “Na Pista Certa” promove educação sobre segurança viária no CEU Quinta do Sol

Durante os dias 27 a 31 de maio, a Fundación MAPFRE promoverá o programa “Na Pista Certa” no CEU Quinta do Sol, com foco em crianças de 5 a 11 anos. A iniciativa visa conscientizá-las sobre a importância da segurança viária por meio de atividades lúdicas e interativas.

Nesta edição, o programa contemplará duas etapas principais. A primeira, teórica, utiliza recursos como teatro de fantoches e a maquete da cidade para apresentar os conceitos básicos das leis de trânsito, de modo interativo. Já na segunda etapa, a prática, o “Na Pista Certa” proporciona às crianças a oportunidade de vivenciar o trânsito em uma minicidade cenográfica de 600m², onde poderão pedalar em bicicletas e triciclos em vias sinalizadas.

Durante o programa, a Fundación MAPFRE reforça seu compromisso com a inclusão ao oferecer espaços adaptados para crianças com mobilidade reduzida e Transtorno do Espectro Autista (TEA), garantindo a participação de todos.

MAIO AMARELO

Chegando ao fim de mais um Maio Amarelo, criado há mais de 10 anos, o movimento internacional visa a conscientização de pedestres, ciclistas e motoristas para um trânsito mais seguro. No Brasil, a Fundación MAPFRE une seus programas ao movimento, dando destaque à sua importância.

“Um dos nossos principais objetivos é a conscientização da população para promover um trânsito mais seguro, saudável e sustentável. Levar esse projeto para os municípios no estado de São Paulo é tão gratificante quanto saber que estamos ajudando na formação consciente dos futuros condutores” comenta Fátima Lima, representante da Fundación MAPFRE no Brasil.

Em São Paulo – SP, desde 2017, a Prefeitura promove uma programação especial em maio para envolver as pessoas a refletirem mais sobre a importância da Segurança Viária em seus deslocamentos diários. O Maio Amarelo é realizado pelas secretarias municipais de Mobilidade e Trânsito (SMT) e Executiva de Transportes e Mobilidade Urbana (SETRAM), CET, São Paulo Transporte (SPTrans) e Departamento de Transportes Públicos (DTP), além de parceiros do movimento.

Neste ano, o tema nacional da campanha é “Paz no trânsito começa por você”. O movimento é internacional de luta pela redução da mortalidade no trânsito.

SERVIÇOS:

Na Pista Certa – CEU Quinta do Sol/SP

Data: 27/05/2024 (Segunda-feira) a 31/06/2024 (Sexta-feira)

Local: CEU Quinta do Sol

Endereço: Rua Otto Cordes – Parque Cisper, São Paulo – SP.

Atendimento: De segunda-feira a sexta-feira, das 8h30 às 17h30