Programa “Na Pista Certa” promove atividades de conscientização viária

Entre os dias 19 e 23 de agosto, o programa “Na Pista Certa”, idealizado pela Fundación MAPFRE, estará no CEU Formosa, em São Paulo (SP). A iniciativa chega para conscientizar crianças de 5 a 11 anos sobre a importância da segurança viária e das leis de trânsito, com uma didática própria, que integra práticas lúdicas e educativas.

Nos últimos sete meses, o “Na Pista Certa” passou por 11 cidades paulistas, beneficiando mais de 12 mil crianças. Agora, em uma parceria com a coordenação de eventos do CEU Formosa, localizado na Zona Leste de São Paulo, o programa chega para promover educação viária para o público infantil da região. A iniciativa é gratuita e ficará disponível para as escolas previamente agendadas e também para o público local.

Com uma estrutura modular, as atividades do programa são divididas em duas partes. Na primeira, teórica, as crianças assistem a um teatro lúdico com fantoches em uma carreta. Em seguida, vão para a minicidade cinematográfica de 600m², onde podem pedalar em bicicletas e triciclos em vias sinalizadas, praticando o que aprenderam e desenvolvendo habilidades como atenção, respeito às regras e cuidado com os pedestres. Todo o passeio conta com instrutores capacitados e equipamentos seguros para tornar a experiência ainda mais didática.

Durante a iniciativa, a Fundación MAPFRE também demonstra seu compromisso com a inclusão ao oferecer espaços adaptados para crianças com mobilidade reduzida e Transtorno do Espectro Autista (TEA), garantindo com que todos possam participar e aprender sobre segurança viária de forma igualitária e divertida.

SOBRE O CEU FORMOSA

Localizado na Zona Leste da capital paulista, o CEU Formosa é palco de diversas atividades socioculturais que beneficiam a comunidade local. Além das atividades, o órgão também conta com uma universidade e escolas de ensino infantil.

“O CEU Formosa é um dos principais polos socioculturais da cidade de São Paulo, reforçando um dos pilares fundamentais da Fundación MAPFRE: a democratização do acesso à cultura e educação. Levar a conscientização viária para as crianças, a fim de promover um trânsito mais seguro e saudável, é o que nos motiva. O programa Na Pista Certa já colheu frutos positivos neste 1º semestre do ano, com mais de 12 mil crianças impactadas, e seguiremos trabalhando no seu desenvolvimento e expansão para os próximos meses”, comenta Fátima Lima, representante da Fundación MAPFRE no Brasil.

SERVIÇOS:

Na Pista Certa — CEU Formosa

Data: 19/08/2024 (segunda-feira) a 23/08/2024 (sexta-feira)

Local: CEU Formosa — Prof. Eden Silvério de Oliveira

Endereço: Rua Srg. Claudiner Evaristo Dias, 10 — Parque Santo Antônio, São Paulo – SP

Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30