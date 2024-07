Programa “Na Pista Certa” celebra o impacto positivo na vida de mais de 12 mil crianças  

Com o objetivo de conscientizar os pequenos sobre a importância de um trânsito mais seguro e responsável, o programa “Na Pista Certa”, da Fundación MAPFRE, comemora o marco de mais de 12 mil crianças atendidas durante o 1º semestre de 2024. Além do público infantil, as atividades também receberam mais de 1,5 mil pais, responsáveis e professores nas ações espalhadas por 11 localidades do Estado de São Paulo.

“Os resultados deste 1º semestre do Na Pista Certa materializam todo o potencial do projeto. Por meio dele, estamos levando educação viária de forma divertida e dinâmica, dando ainda mais protagonismo para as nossas crianças, que serão agentes de mudança no futuro rumo a um trânsito mais seguro e consciente”, comenta Fátima Lima, representante da Fundación MAPFRE no Brasil.

Com foco no público de 5 a 11 anos, o Na Pista Certa cruzou o Estado de São Paulo com uma estrutura modular dividida em dois momentos. No primeiro, as crianças assistiam a um teatro lúdico com fantoches dentro de uma carreta, dando início a imersão da experiência. Já no segundo momento, os participantes eram direcionados para uma minicidade cinematográfica de 600m², onde pedalavam em bicicletas e triciclos em vias sinalizadas, colocando em prática todo o aprendizado adquirido, além de desenvolverem habilidades como atenção, respeito às regras e cuidado com os pedestres.

Durante todo o período de atividade, as crianças são acompanhadas por instrutores capacitados e contam com equipamentos de segurança para tornar a experiência ainda mais didática. A Fundación MAPFRE também demonstra seu compromisso com a inclusão ao oferecer espaços adaptados para crianças com mobilidade reduzida e Transtorno do Espectro Autista (TEA), garantindo com que todos possam participar e aprender sobre segurança viária de forma igualitária e divertida.

Para o segundo semestre, o programa Na Pista Certa seguirá sua programação pelo Estado de São Paulo, em parceria com as Secretarias de Educação de cada município.