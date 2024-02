Programa Mulheres em Movimento de Diadema abre novas inscrições

No próximo dia 5 de fevereiro o Programa Mulheres em Movimento, da Secretaria de Esporte e Lazer de Diadema, retorna às atividades e junto com elas abre novas inscrições para quem quiser praticar ginástica gratuitamente na cidade.



Para fazer o cadastramento é necessário ter idade a partir de 16 anos. Os interessados devem comparecer nas salas de ginásticas, no horário escolhido por eles para fazer os exercícios físicos, e falar diretamente com o professor.

Para saber os dias e horários que as aulas acontecem e, os locais, é só acessar o link https://linktr.ee/seldiadema .



Ao fazer a inscrição, é necessário apresentar documentos de RG e CPF e comprovante de endereço. No caso de candidatos, entre 16 e 18 anos, que ainda não chegaram à maioridade, é necessário ir acompanhados dos pais ou responsáveis.

As aulas acontecem duas vezes por semana em vários horários e a Prefeitura oferece 16 locais, nos bairros, para a prática de atividades físicas e convivência.



“As inscrições não têm período definido para terminarem. Mesmo com as vagas já preenchidas, se houver desistências no decorrer do tempo as pessoas que estão na lista de espera vão sendo inseridas nas aulas de ginástica”, esclarece a coordenadora do Programa Andreia Geraldo.



O Mulheres em Movimento existe há 34 anos e se tornou uma das ações municipais mais duradouras na área da atividade física. O Programa atende cerca de 2.200 pessoas e mesmo com mais de 98% dos participantes sendo mulheres, ele também recebe pessoas do sexo masculino. A ação municipal trabalha com foco em três eixos pedagógicos: saúde da mulher, gênero e pertencimento de grupo.



Dúvidas sobre as inscrições ou mais informações é só ligar na Secretaria de Esporte e Lazer, no telefone 4053-3570, durante a semana e no horário comercial.