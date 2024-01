Programa Moeda Verde distribui mais de 88 toneladas de alimentos em 2023

O Moeda Verde, programa andreense realizado pelo Fundo Social de Solidariedade, por meio do Banco de Alimentos, e o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), segue alcançando resultados importantes e que servem de inspiração para outros municípios que buscam um futuro mais sustentável. A iniciativa fechou o ano de 2023 distribuindo mais de 88 toneladas de legumes, frutas e hortaliças entregues para quem mais precisa.

Em resposta aos desafios enfrentados por comunidades carentes, os moradores trocam 5 quilos de recicláveis por 1 quilo de alimentos frescos, evitando o descarte inadequado e ganhando mais segurança alimentar. No ano passado, 444 toneladas de resíduos foram destinadas à reciclagem por meio do programa.

Além de sensibilizar os cidadãos sobre a prática do descarte correto de resíduos e a preservação do meio ambiente, o Moeda Verde estabelece uma rede local de solidariedade e sustentabilidade, gerando renda e emprego nas cooperativas de reciclagem. A iniciativa também já serviu de inspiração para cinco municípios implantarem ação inspirada no programa.

Em 2023, o Moeda Verde foi expandido para três comunidades: Núcleos Apucarana e Amoritas e o Condomínio Novo Pinheirinho, totalizando 26 locais beneficiados. Além disso, atingiu 1.351 toneladas de resíduos coletadas e 270 toneladas de alimentos distribuídas desde sua implementação, em novembro de 2017.

Com o objetivo de ampliar a reciclagem e reduzir os resíduos destinados ao Aterro Sanitário Municipal, a Prefeitura de Santo André e o Semasa têm como meta levar o programa a 30 comunidades até o fim deste ano, integrando essa prática ao cotidiano dos locais mais vulneráveis.

Além das trocas regulares de recicláveis por alimentos, a iniciativa inclui a troca de óleo de cozinha usado por barras de sabão ecológico. Em algumas comunidades também ocorre, junto ao Moeda Verde, o programa Moeda Pet, iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente que recebe garrafas PET para entregar ração para cães e gatos.