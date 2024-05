Programa Me Conta Brasil lança episódio especial sobre a reconstrução do Rio Grande do Sul

O Brasil se une em solidariedade ao Rio Grande do Sul, que enfrenta a árdua tarefa de reconstrução após as fortes chuvas que devastaram a região. Para detalhar as ações e esclarecer dúvidas sobre o Auxílio Reconstrução de R$ 5.100, a antecipação do Programa Bolsa Família para as famílias beneficiadas do estado e o apoio financeiro às prefeituras atingidas, o programa Me Conta Brasil exibe um episódio especial “Reconstrução do Rio Grande do Sul”, nesta quinta-feira (29.05), com transmissão no canal da Secom no YouTube e, às 19h30, no Canal Gov (TV Brasil).

O programa conta com a participação de Regis Spíndola, diretor do Departamento de Proteção Social Especial do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), e Júnia Ribeiro, coordenadora-geral de Gestão de Processos da Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR).

No episódio, você terá acesso a informações completas sobre o Auxílio Reconstrução, a antecipação do Bolsa Família e o apoio financeiro direcionado às prefeituras atingidas. Além disso, o programa mostrará como o Governo Federal, em parceria com os brasileiros, tem se mobilizado para acolher e amparar a população gaúcha, especialmente aqueles em situação de maior vulnerabilidade, garantindo seu acesso a programas e benefícios essenciais.

Outra iniciativa do MDS em prol da população do Rio Grande do Sul é a criação da Força de Proteção do Sistema Único de Assistência Social no Rio Grande do Sul (FORSUAS/ RS). A medida visa coordenar ações emergenciais de assistência social em situações de risco excepcional, como ocorre no estado, mobilizando recursos e profissionais para garantir a proteção da população afetada.