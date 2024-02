Programa Mãos e Mentes Paulistanas participa de feira de negócios de decoração até quarta (7)

Com a participação do Mãos e Mentes Paulistanas, programa promovido pela Prefeitura de São Paulo que fomenta o setor artesanal da economia criativa da capital, a 12ª edição da ABCasa Fair, a maior feira de negócios de decoração da América Latina vai até quarta-feira (7). A feira este ano conta com mais de 400 expositores e cerca de 50 mil visitantes. Até a quarta-feira, eles poderão prestigiar o artesanato paulistano e encomendar os produtos diretamente com os empreendedores manuais. Além disso, é possível conhecer um pouco mais o Mãos e Mentes Paulistanas e sua atuação.

A ABCasa Fair é voltada para o ramo interno, no modelo Business-to-Business (B2B) que proporciona o contato entre empresas para fecharem parcerias e potencializar a área. Na mesma linha, criado em 2019 pela Prefeitura de São Paulo, o Mãos e Mentes tem como objetivo proporcionar oportunidades de comercialização e qualificação profissional para empreendedores manuais paulistanos, buscando estimular a inclusão produtiva, o acesso ao mercado e a geração de renda dos trabalhadores artesanais.

O estande do Mãos e Mentes está localizado na Rua 16 e terá uma oferta de peças manuais com vasta variedade nos segmentos de artigos em cerâmica, escultura em madeira, trançados de diversos materiais, crochê, tapeçarias, quadros, arranjos de flores, perfumaria para a casa e mais.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, responsável pelo programa Mãos e Mentes Paulistanas, estava presente no local junto ao estande da Prefeitura de São Paulo. “Estamos muito contentes com essa parceria duradoura com a ABCasa. Como a nossa iniciativa dá suporte a pequenos negócios, é um divisor de águas para eles estar entre os líderes do setor de decoração, onde podem ganhar projeção e expansão.”, comenta a secretária municipal da pasta, Aline Cardoso.

Sobre o Mãos e Mentes Paulistanas

Para utilizar os serviços e recursos oferecidos pelo programa, é necessário estar credenciado no programa. Empreendedores manuais interessados em se credenciar podem fazer pelo link.

Serviço

Mãos e Mentes Paulistanas na ABCasa Fair 2024

Data: até 07 de fevereiro de 2024

Horário: 06 das 10h às 20h

07 de fevereiro das 10h às 17h

Local: Expo Center Norte

Endereço: R. José Bernardo Pinto, 333 – São Paulo/SP

Link para credenciamento: www.abcasafair.com.br