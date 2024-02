Programa Mananciais beneficia 294 famílias com obras de urbanização na Zona Sul de SP

As obras de urbanização do Programa Mananciais da Prefeitura de São Paulo já beneficiaram 294 famílias do Jardim Gaivotas II, no distrito do Grajaú, Zona Sul. Foram investidos R$ 3,3 milhões na região para as melhorias que incluíram, até agora, 513 metros de redes de esgoto, 348 metros de redes de drenagem e 974 metros quadrados de pavimentação.

Redes de água, construção de uma estação elevatória de esgotos, canalização de córrego, implantação de viário e calçadas, assim como arborização viária e implantação de equipamentos de ginástica integram as benfeitorias. O projeto, que tem previsão de término no mês de julho, teve início em junho do ano passado.

Parques e áreas de lazer

As ações de urbanização do Programa Mananciais, promovidas pela Secretaria Executiva do Programa Mananciais / Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB já beneficiaram 21 mil famílias. Até o fim do ano serão entregues quase 8 mil unidades habitacionais para atendimento das famílias reassentadas de áreas de risco. A implantação de parques e áreas de lazer, bem como de equipamentos públicos, integra as ações.

A urbanização de assentamentos precários, a regularização fundiária e o atendimento habitacional (provisório e definitivo) de famílias reassentadas de áreas de risco ou em construção destacam-se entre os objetivos do programa. Até o momento foram investidos R$ 1,69 bilhão em urbanização de assentamentos precários e R$ 788,11 milhões em construção de unidades habitacionais, totalizando R$ 2,47 bilhões.

Desde 2021 já foram ofertadas 1.452 unidades habitacionais e estão em andamento mais de 7,62 mil novas moradias. Também foram entregues oito áreas urbanizadas e há outras 26 em andamento, o que resulta em uma melhora significativa na vida dos moradores da região.

Para se ter uma ideia da dimensão dessas intervenções, somente com as ações de urbanização já foram executados 34,5 mil metros lineares de redes de esgoto, 13 mil metros lineares de redes de água, 75,6 mil metros quadrados de contenção de encostas e 46 mil metros lineares de muros de contenção.

Entre as áreas em urbanização, nove continham áreas de risco geológico muito alto (R4). Desse total, três já passaram por obras de contenção e tiveram o risco geológico eliminado. Outras seis estão em andamento.

Além destas ações de urbanização e construção de unidades habitacionais, o Programa Mananciais também constrói parques urbanos e há uma previsão de 1,6 milhão de metros quadrados dessas áreas até o final de 2024.

Parceria com a SABESP

Hoje o Mananciais conta com a parceria da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, que faz as intervenções de ampliação da rede de esgoto e ligação da rede de água na região do entorno das Represas Guarapiranga e Billings. O valor para execução das intervenções será de R$ 61 milhões aportados pela SABESP, além dos investimentos provenientes da Prefeitura de São Paulo. Foram executadas 2.219 ligações domiciliares de esgoto e 1.667 de água, com um repasse de R$ 24,60 milhões pela Sabesp.