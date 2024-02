Programa Mais Luz avança e chega para o Jd. Central, Jd. Ipanema e Jd. das Oliveiras

Maior programa de iluminação em Led de São Bernardo, o Mais Luz iniciou mais uma etapa de implementação e substituição de luminárias. Desta vez, estão sendo contemplandas as regiões do Jardim Central, Jardim Ipanema e Jardim das Oliveiras, situadas no bairro Dos Casas.



A execução dos serviços foi autorizada pelo prefeito Orlando Morando, na tarde desta quarta-feira (28/2), em agenda oficial na rua dos Freixos, na companhia do secretário de Obras e Planejamento Estratégico, Mauro Valeri.



De acordo com o planejamento, serão instaladas 298 luminárias em Led, distribuídas em 49 vias. O investimento é de R$ 596 mil e a conclusão da ação ocorrerá em quatro dias.



“Mais um compromisso cumprido da nossa gestão. No início deste mês, estive aqui na rua dos Freixos para anunciar a chegada do Asfalto Novo do Jardim Central, Ipanema e Oliveiras e naquele dia disse aos moradores que voltaria para confirmar a implantação do Mais Luz nessas regiões. Vamos seguir trabalhando e garantir 100% de iluminação em Led para toda a cidade”, declarou o chefe do Executivo.



BALANÇO DE EXECUÇÃO – O município contabiliza 47 mil luminárias em LED instaladas pelo Programa Mais Luz. Desde 2017, já foram investidos R$ 93 milhões para a troca de lâmpadas de sódio, gerando economia de aproximadamente R$ 1 milhão, por mês, aos cofres municipais.



“É um trabalho prioritário, buscando garantir a melhor segurança e economia para todo o município”, comentou o secretário de Obras e Planejamento Estratégico, Mauro Valeri.



BAIRROS CONTEMPLADOS – Desde sua implantação, o programa Mais Luz já beneficiou os bairros como Anchieta, Paulicéia, Taboão, Suísso, Jardim Pinheiros, Jardim da Represa, Parque Los Angeles, Botujuru, Jardim Las Palmas, Jardim Orquídeas, Jardim Senhor do Bonfim e Jardim Thelma (região do Cooperativa), Nova Petrópolis, Jardim do Mar, Vila Dusi, Vila Marlene, Santa Terezinha, Batistini, Rudge Ramos, Santa Cruz, Montanhão, Baeta Neves, Silvina, Ferrazópolis, Capelinha, Areião, Jordanópolis, Planalto, Jardim Calux, Vila Euro, Assunção, Demarchi, Jardim Independência, Vila Nova Antunes, Jardim Belas Artes, Parque Espacial, dos Casa, entre outros.