Programa Loja do Futuro leva inovação tecnológica a mais de 3,2 mil empresas do varejo em SP

Uma iniciativa do Sebrae-SP em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) está mudando a realidade de micro e pequenas empresas do varejo paulista. As duas entidades estão levando aos comerciantes de várias cidades do Estado o programa Loja do Futuro, que visa fortalecer a gestão dos negócios e promover a digitalização, a inovação e o melhor acesso a mercados consumidores.

De março a outubro deste ano, o projeto envolveu a participação de um total de mais de 3,2 mil empresas em cerca de 80 eventos de lançamento do programa, realizados em parceria com os Sindicatos do Comércio Varejista locais. Desse total, mais de 1,8 mil empresas aderiram ao Loja do Futuro, com a previsão de obter um aumento médio de 12,2% no faturamento.

O programa, inspirado nas tendências e tecnologias exibidas nas últimas edições das feiras internacionais NRF, de Nova York, e Euroshop, em Düsseldorf, na Alemanha, busca preparar os varejistas para os desafios e oportunidades do mercado atual. A iniciativa tem como foco a integração entre os canais físicos e digitais, promovendo uma gestão mais eficiente e a implementação de ferramentas que otimizem processos e aumentem a competitividade no mercado.

A implantação do Loja do Futuro acontece em quatro etapas. A primeira é o evento de lançamento, quando o empresário tem a oportunidade de assistir à palestra O Impacto da Inteligência Artificial na Gestão e no Varejo, que mostra como essas tecnologias podem transformar o setor e melhorar a experiência do cliente. Após a adesão ao programa, os comerciantes têm acesso às demais fases, que incluem capacitações coletivas, consultorias e oficinas que explicam a importância da loja física para o momento atual do varejo, além de cuidados no uso de IA, diagnóstico de maturidade digital e soluções personalizadas para o setor, entre outras atividades.

O programa abre novas oportunidades para os empresários participarem de diversos projetos e canais disponibilizados pelo Sebrae-SP, como o acesso à Vitrine Loja do Futuro, que conta com material digital de apoio para o mundo virtual.