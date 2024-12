Programa inovador oferece suporte psicológico a 253 mil servidores da Educação em SP

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo lançou um inovador programa de apoio à saúde mental destinado a mais de 253 mil servidores da pasta, incluindo professores e demais profissionais educacionais. Intitulada Viva Bem, a iniciativa oferece atendimento psicológico e psiquiátrico por meio de plataformas on-line, assegurando a confidencialidade das consultas. Inicialmente, o projeto atenderá 8,8 mil indivíduos entre funcionários das Diretorias de Ensino e órgãos centrais, estando disponível já neste mês.

Na fase inicial do programa, a Secretaria planeja contratar cerca de 160 profissionais qualificados para atuar em diversas regiões do Estado, abrangendo a capital, a região metropolitana, o interior e o litoral. Este número poderá ser expandido conforme a demanda pelos serviços cresça. O investimento total previsto para os próximos 12 meses é de R$ 15 milhões.

O programa é acessível a todos os integrantes do quadro do magistério, além dos profissionais de apoio escolar e funcionários das diretorias e órgãos centrais. Estruturado em quatro pilares – saúde física, mental, socioemocional e financeira – o projeto visa promover um ambiente de trabalho mais saudável para os educadores.

De acordo com Vinicius Neiva, secretário-executivo da Educação, o principal objetivo é oferecer suporte psicológico aos educadores para enfrentar os desafios diários no relacionamento com colegas, alunos e suas famílias. “Essa iniciativa é parte do nosso compromisso em proporcionar uma educação de excelência à população paulista”, afirma Neiva.

Além disso, desde 2023, a Seduc-SP implementa o programa Psicólogos nas Escolas, que conta com mais de 700 profissionais dedicados ao atendimento de estudantes e professores diretamente nas unidades escolares. Este esforço faz parte do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva), que busca melhorar a qualidade do ensino e criar ambientes escolares mais harmoniosos.

Os psicólogos contratados trabalham 30 horas semanais nos horários de funcionamento das escolas vinculadas. Em situações excepcionais, eles estão autorizados a realizar atendimentos individuais e direcionar casos para a rede protetiva adequada, como as unidades de saúde. A equipe técnica do Conviva também foi ampliada para oferecer suporte eficaz ao programa.