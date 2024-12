Programa Fralda em Casa: SP já atendeu 45 mil pacientes e distribuiu 62 milhões de fraldas

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de São Paulo apresentou um balanço positivo do Programa Fralda em Casa, que em seu primeiro ano já atendeu mais de 45 mil pacientes. Desde sua implementação em outubro de 2023, o programa tem se destacado pela entrega direta de fraldas descartáveis, totalizando mais de 62,3 milhões de unidades distribuídas aos beneficiários.

Os resultados do programa foram discutidos durante o 1º Encontro do Fralda em Casa, realizado na última segunda-feira (16) no auditório da Uninove, localizado na Barra Funda. O evento reuniu profissionais das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e coordenações regionais da saúde, com foco nos impactos e desafios enfrentados na execução do projeto.

Com uma média mensal de 5,3 milhões de fraldas entregues, o mês de novembro destacou-se com a distribuição de 6 milhões de unidades. Essa inovação no processo de entrega proporciona maior comodidade e qualidade de vida aos pacientes que sofrem de incontinência, eliminando a necessidade de deslocamento às UBSs para retirada dos insumos.

O secretário-adjunto da SMS, Maurício Serpa, enfatizou os obstáculos enfrentados por equipes e pacientes durante a distribuição das fraldas. “Administrar o fornecimento para 479 Unidades Básicas é uma tarefa complexa. Cada pedido representa uma necessidade específica que deve ser gerida eficientemente”, afirmou. Ele também ressaltou a importância do Fralda em Casa como modelo para futuras iniciativas no Sistema Único de Saúde (SUS).

O encontro contou ainda com a participação de diversos representantes da SMS, incluindo Sandra Lanzillo, Izis Zumyara e Karina Dib, que abordaram temas relacionados à logística e planejamento do programa para o próximo ano.

O evento também ofereceu treinamento sobre as diretrizes operacionais para 2025, com a expectativa de que o sistema esteja completamente integrado à plataforma e-saúde SP nos próximos seis meses.

Critérios para inclusão no Programa Fralda em Casa

O acesso ao fornecimento das fraldas é destinado a pacientes acima dos 3 anos que residem na cidade e apresentam incontinência urinária ou fecal permanente devido a condições específicas, como bexiga neuropática e sequelas neurológicas. Para se inscrever no programa, os interessados devem seguir as orientações disponíveis no site oficial da capital paulista e comparecer à UBS local com a documentação necessária. As avaliações para manutenção no programa são realizadas a cada seis meses.

Detalhes sobre entregas

A quantidade diária permitida varia conforme o tipo de incontinência: até quatro fraldas por dia para incontinência urinária (totalizando 120 mensais) e uma fralda diária para incontinência fecal (30 mensais). A entrega das fraldas é realizada pelos Correios, que disponibilizam um código de rastreamento e atualizações via SMS. Em caso de tentativa de entrega sem sucesso, um aviso é deixado pelo carteiro com instruções para retirada no Centro de Distribuição mais próximo.