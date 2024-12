Programa Financeiramente promove palestras gratuitas para empresas sobre educação financeira

A falta de planejamento financeiro, aliada ao desconhecimento sobre como gerenciar as finanças, têm contribuído para o crescimento do número de pessoas endividadas em todo o país. Um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) revelou que 70% das pessoas já enfrentaram algum tipo de problema financeiro.

Para ajudar a reverter esse cenário, o programa Financeiramente entra em uma nova fase, com foco em conscientizar a população sobre a importância da educação financeira e do consumo responsável no mundo corporativo. Agora, empresas de pequeno, médio e grande porte podem agendar palestras gratuitas, presenciais ou online, para capacitar seus colaboradores a organizarem melhor suas finanças pessoais.

As palestras abordam três temas principais: orçamento familiar, poupança e como sair do sufoco financeiro. O objetivo é ir além da instrução, promovendo uma verdadeira transformação na relação das pessoas com o dinheiro, por meio de uma abordagem acessível e dinâmica que beneficia tanto os participantes quanto as empresas.

O programa Financeiramente, idealizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de São Caetano em parceria com a Caixa Econômica Federal, oferece também outras ações educativas, como trilhas de aprendizado, vídeos explicativos e dicas práticas enviadas diretamente pelo WhatsApp.

Para agendar as palestras, as empresas devem entrar em contato com pelos canais de comunicação da CDL:

E-mail: [email protected]

WhatsApp: (11) 94229-4783

Site: www.cdlsaocaetano.org.br